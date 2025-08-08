KunnonKartta selvittää, miten suomalaiset aikuiset liikkuvat ja minkälaisessa fyysisessä kunnossa he ovat

UKK-instituutti toteuttaa syksyn 2025 ja kevään 2026 aikana KunnonKartta-väestötutkimuksen seitsemällä seutukunnalla Suomessa. Tutkimuksessa selvitetään, miten työikäiset ja ikääntyneet aikuiset liikkuvat ja minkälainen heidän fyysinen kuntonsa ja toimintakykynsä on. Tutkimus tuottaa tietoa myös siitä, miten aikuisten uni, paikallaanolo, liikkuminen, fyysinen kunto, toimintakyky ja kehonkoostumus ovat muuttuneet viime vuosien aikana.