KunnonKartta selvittää, miten suomalaiset aikuiset liikkuvat ja minkälaisessa fyysisessä kunnossa he ovat
UKK-instituutti toteuttaa syksyn 2025 ja kevään 2026 aikana KunnonKartta-väestötutkimuksen seitsemällä seutukunnalla Suomessa. Tutkimuksessa selvitetään, miten työikäiset ja ikääntyneet aikuiset liikkuvat ja minkälainen heidän fyysinen kuntonsa ja toimintakykynsä on. Tutkimus tuottaa tietoa myös siitä, miten aikuisten uni, paikallaanolo, liikkuminen, fyysinen kunto, toimintakyky ja kehonkoostumus ovat muuttuneet viime vuosien aikana.
KunnonKartta-tutkimus toteutetaan neljän vuoden välein. Edelliset vastaavat tiedonkeruut työikäisellä väestöllä on toteutettu vuosina 2017 ja 2021 sekä pienellä ikäihmisten otoksella vuonna 2020.
– Tutkimus tuottaa ensimmäistä kertaa mitattua tietoa aikuisten liikkumisesta, paikallaanolosta, unesta ja kunnosta sekä työikäisiltä aikuisilta (20–69-v.) että ikäihmisiltä (70+), toteaa tutkimuksen johtaja, UKK-instituutin johtaja, professori Tommi Vasankari.
Nyt toteuttavalla tutkimuksella tuotetaan sekä seurantatietoa tutkimukseen aiemmin osallistuneiden henkilöiden liikkumisesta, kunnosta ja toimintakyvystä että uutta tietoa aiempaa laajemmasta kohderyhmästä suomalaisia aikuisia.
– Näin saamme hyvän kuvan suomalaisten aikuisten kunto-, terveys- ja hyvinvointitekijöistä sekä niiden muutoksista viime vuosien aikana, Vasankari vakuuttaa.
Yli 14 000 suomalaista saa kutsun
KunnonKartta-tutkimukseen kutsutaan yli 14 000 suomalaista aikuista porrastetusti seuraavien maakuntakeskusten alueilta: Helsinki, Tampere, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Oulu ja Rovaniemi. Osallistujat valitaan satunnaisotannalla ja otokseen valikoituneet henkilöt saavat tutkimuskutsun postitse kotiosoitteeseensa.
– Tutkimuksen tiedonkeruu alkaa syyskuun alussa Tampereen alueelta. Mukaan on kutsuttu yhteensä 2 070 henkilöä, kertoo johtava tutkija Pauliina Husu.
Palautekooste osallistujille
Osallistujilta mitataan fyysistä kuntoa kunto- ja liikkumiskykytestein. Lisäksi mitataan liikkumista, paikallaanoloa ja unta liikemittarilla sekä kehonkoostumus. Työikäisiltä osallistujilta otetaan myös verinäyte. Verinäytteestä analysoidaan muun muassa veren sokeri- ja rasva-arvoja.
Tutkimuksessa kerätään kyselyillä tietoa osallistujien terveydestä, toimintakyvystä, hyvinvoinnista ja elämänlaadusta.
– Kyselyt kuvaavat myös terveyteen liittyviä elintapoja, terveyspalveluiden käyttöä sekä liikkumista selittäviä ja sitä ohjaavia tekijöitä, Husu täydentää.
Jokainen tutkimukseen osallistuva saa kattavan palautteen omasta kunnostaan sekä liikemittarin avulla mitatusta liikkumisesta, paikallaanolosta ja unesta. Tuloksia verrataan omanikäisten viitearvoihin. Lisäksi työikäiset osallistujat saavat koosteen veriarvoistaan.
Osa eurooppalaista kokonaisuutta
Samaan aikaan Suomessa toteutettavan KunnonKartta-tutkimuksen kanssa vastaavat liikkumisen, paikallaanolon ja unen mittaukset toteutetaan myös kuudessa muussa Euroopan maassa osana Euroopan Unionin rahoittamaa tutkimushanketta. Tämä mahdollistaa arvokkaan kansainvälisen vertailutiedon tuottamisen aikuisten liikkumisesta ja paikallaanolosta.
KunnonKartta-tutkimuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Kansainväliseen yhteistyöhön saadaan lisäksi tukea EU:n Joint Action Prevent Cancer and NCDs -projektilta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tommi Vasankarijohtaja, professoriUKK-instituuttiPuh:040 505 9157tommi.vasankari@ukkinstituutti.fi
Pauliina Husujohtava tutkija, dosenttiUKK-instituuttiPuh:046 922 1832pauliina.husu@ukkinstituutti.fi
Linkit
Tutkitusti terveellistä ja turvallista liikkumista
UKK-instituutti on terveys- ja liikunta-alalla toimiva tutkimus- ja asiantuntijakeskus. UKK-instituutin tehtävänä on edistää terveyttä ja toimintakykyä lisäämällä terveysliikuntaa ja vähentämällä liikkumattomuutta, liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia. Tuotamme muun muassa tutkittua tietoa väestön liikkumisesta ja toimintakyvystä päätöksenteon tueksi.
