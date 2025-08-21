Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry

Opettajan ei kuulu olla täydellinen, vaan näyttää miten ollaan ihminen

28.8.2025 12:05:03 EEST | Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry | Tiedote

SOOL on valinnut Vuoden harjoittelunohjaajaksi 2025 Oulussa Laanilan koulussa ja lukiossa musiikinopettajana toimivan Marja Romppaisen. Valinta tehtiin SOOLin jäsenistöltä tulleiden esitysten perusteella.

Marja Romppainen kosketinsoittimen ääressä.
Opiskelijapalautteen mukaan Marja Romppainen on aidosti kiinnostunut jokaisesta harjoittelijasta ja ohjaa heitä innostavasti saavuttamaan omat tavoitteensa. Kuva Marja Romppaisen kotialbumista.

Ohjattu opetusharjoittelu on tärkeä osa opettajankoulutusta, ja henkilökohtainen ohjaus on oleellinen osa koko opetusharjoittelua. Hyvä harjoittelunohjaaja välittää opiskelijalle selkeää ja todenmukaista käsitystä opettajuudesta sekä antaa opiskelijan kokeilla ja epäonnistua. Laadukkaan harjoittelunohjauksen perustana on ohjaajan ammattitaito ja kyky huomioida harjoittelijan yksilölliset tarpeet.

Opiskelijoiden mukaan Marja Romppainen oli harjoittelun aikana tärkeä esimerkki, jonka avulla oli helppo luoda myös omaa opettajaidentiteettiään. Hän kohtaa jokaisen harjoittelijan yksilönä ja mahdollistaa uusien asioiden kokeilemisen antaen palautetta siitä, mitä voisi jatkossa kehittää.

Romppaisen itsensä  mukaan opettajan työssä palkinnot ja onnistumiset voivat näkyä vasta vuosia myöhemmin, ja siksi opiskelijoidenkin on tärkeää muistaa itse uskoa, että oma työ on merkityksellistä ja kantaa vielä hedelmää.

– Opettajan ei kuulu olla täydellinen, vaan näyttää miten ollaan ihminen, Romppainen kiteyttää. Hänen  haastattelunsa on luettavissa uusimmasta Opeopiskelija-lehdestä.

