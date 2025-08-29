Helsingin päiväkodit, koulut ja leikkipuistot uusiokäyttävät kalusteensa tehokkaasti – säästö noin 3 miljoonaa euroa vuodessa
Kasvatuksen ja koulutuksen yksiköt uusiokäyttävät vähintään 35 prosenttia irtokalusteistaan. Kallion lukion kalusteista jo 90 prosenttia on kierrätyskalusteita. Toiminnalla saadaan merkittäviä hiilineutraalisuusvaikutuksia ja säästetään rahaa.
Helsingin kaupungin leikkipuistojen, koulujen, päiväkotien, oppilaitosten ja työväenopistojen kalusteiden käyttökulttuuri on muuttunut muutamassa vuodessa kestävämmäksi.
Vuonna 2025 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten uudis- ja perusparannushankkeisiin käytettävän ensikertaisen irtokalustamisen budjetti, pois lukien teknisen työn luokkien varusteet, on 11,5 miljoonaa euroa.
Noin 35 prosenttia tästä kalustamisesta toteutetaan kierrätyskalusteilla. Kierrätyskalusteen laskennalliseen hintaan lasketaan muun muassa varastointi-, kuljetus- ja puhdistuskulut. Kierrätyskalusteiden käyttämisellä saatava säästö on tänä vuonna noin kolme miljoonaa euroa.
Tavoitteena on, että uusiokäytettävien kalusteiden prosenttiosuus nousee koko ajan.
Tavarat kiertoon ja lahjoituksina Ukrainaan
Oppimistilojen suunnittelupalvelujen yksikön päällikkö Vera Schulman selittää asian konkreettisesti: Koulu on menossa perusparannukseen. Koulussa on 100 kalustetta, joista se valitsee 35 kunnostettaviksi. Irtokalustesuunnittelija katsoo yhdessä koulun kanssa, että säilytettävät kalusteet ovat parhaat koulun toimintaan. Samalla 65 kalustetta jää yli. Osa niistä on niin huonokuntoisia, että ne päätyvät jätelavalle. Nämäkin huonekalut kierrätetään eli puuosat päätyvät puujätteeseen ja metalliosat metallijätteeseen. Jätelavalle siirtyy esimerkiksi 10 kalustetta.
Ylijääneistä 55 kalusteesta osa kuljetetaan niitä tarvitsevalle toiselle koululle ja osa siirtyy Helsingin kaupungin liikelaitos Staran ylläpitämään Tavarat kiertoon -järjestelmään, josta kaupungin eri yksiköt voivat napata itselleen mieluisat. Kun peruskorjattava koulu pitää lopulta tyhjentää, toimiala voi lahjoittaa jäljelle jääneet kalusteet eteenpäin tai Stara voi myydä ne.
– Ylijääneitä kalusteita on lähtenyt ainakin 10 rekkalastillista lahjoituksina Ukrainaan kouluihin ja päiväkoteihin, Schulman kertoo.
Varastossa 15 000 kalustetta
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialla on tälläkin hetkellä varastossa 15 000 irtokalustetta, jotka kunnostetaan, odottavat kunnostusta tai ovat lähdössä uusiokäyttöön. Niiden joukossa on esimerkiksi oppilaspöytiä ja -tuoleja, sohvia sekä leikkipuistojen ja päiväkotien kalusteita.
– Joidenkin kalustetuottajien kalusteiden laatu on todella hyvä. Esimerkiksi monet 1960–1970-luvun kalusteet ovat parempia kuin nykyiset, Schulman kertoo.
Oppimistilojen kalusteiden uusiokäyttö ja kierrätys on vahvasti kaupunkistrategian mukaista toimintaa. Hiilidioksidipäästöt vähenevät, ja luonnonvaramateriaalien tuotanto vähenee.
Kierrätyskeskus on laskenut, että Pasilan peruskoulun sivupisteen, Pohjois-Pasilan paviljongin, kahden opetustilan kalusteiden kierrättäminen vastasi sitä, että yhden henkilön hiilidioksidipäästöt neutraloituvat kolmeksi kuukaudeksi. Kouluja on Helsingin kaupungilla satakunta.
– Tällä toiminnalla saadaan aika nopeasti monen ihmisen luonnonvaravarannot säästettyä, Schulman painottaa.
Kyseisten kahden opetustilan kalusteet uusiokäyttämällä kaupunki säästi noin 16 000 euroa.
Tärkeää on myös se, että helsinkiläiset oppijat arvostavat kierrättämistä. Esimerkiksi Kallion lukiossa opiskelijat ovat vaatineet, että kaikki oppilaitoksen kalusteet kierrätetään. Tavoitteesta on saavutettu 90 prosenttia.
Hyvää huomiselle
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla halutaan, että myös tänään hankittavat kalusteet ovat tulevaisuudessa kunnostettavissa. Kierrätystä pidetään arvona.
Järjestelmällistä kalusteiden kierrätystä tavoitteineen suunnitellaan laajennettavan muihinkin kaupungin toimintoihin. Selkeä kierrätysprosessi helpottaa toimintaa myös poikkeustilanteissa, yli toimialarajojen. Tästä on muistuttamassa esimerkki korona-ajalta: Helsingin koronarokotuspisteiden tuoleista suuri osa hankittiin kasvatuksen ja koulutuksen varastoista.
Lue laajemmasta artikkelista, miten kalustekierrätys toimi Kallion ala-asteen perusparannuksessa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vera Schulmanyksikön päällikkö, Oppimistilojen suunnittelupalvelutPuh:09 310 20777vera.schulman@hel.fi
Nina Daleviestintäasiantuntija
Toimialaviestintä
Kuvat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Seuraa meitä @HelsinkiOppii, @tyovaenopisto, @Hforsarbis ja @StadinAO
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 2.9.202529.8.2025 12:20:29 EEST | Tiedote
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 2. syyskuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa vuoden 2025 talousarvion toinen toteutumisennuste sekä talousarvioehdotus 2026 ja taloussuunnitelmaehdotus 2026-28 Tilahankkeista käsittelyssä on lausunto osoitteeseen Vanha talvitie toteutettavien Hermanninrannan koulun, lasten päiväkodin ja nuorisotilojen hankesuunnitelmasta sekä päätös päiväkodin ja koulun perustamisesta lausunto Malmikartanon sydämen, osoitteessa Puustellintie 6 sijaitsevan Malminkartanon ala-asteen, päiväkoti Lasten Kartanon esiopetuksen ja Apollon yhteiskoulun perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.
Beslutsmeddelande: Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning sammanträdde i kväll 26.8.202526.8.2025 19:14:31 EEST | Pressmeddelande
Protokollet finns på sektorns webbplats.
Förändringarna i stödet för lärande trädde i kraft – fokus på förebyggande stöd22.8.2025 12:33:27 EEST | Pressmeddelande
Den nya lagstiftningen om stöd för lärande trädde i kraft den 1 augusti 2025 för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.
Oppimisen tuen muutokset tulivat voimaan – painopiste ennaltaehkäisevässä tuessa22.8.2025 12:32:32 EEST | Tiedote
Oppimisen tuen uusi lainsäädäntö tuli voimaan 1.8.2025 esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.
Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 19.8.202519.8.2025 19:49:54 EEST | Tiedote
Lautakunnan tiistaina 19. elokuuta pidetyn kokouksen päätöstiedote on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Kokouksen esityslista on saatavilla toimialan verkkosivuilta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme