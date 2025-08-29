Helsingin päiväkodit, koulut ja leikkipuistot uusiokäyttävät kalusteensa tehokkaasti – säästö noin 3 miljoonaa euroa vuodessa

Helsingin kaupungin leikkipuistojen, koulujen, päiväkotien, oppilaitosten ja työväenopistojen kalusteiden käyttökulttuuri on muuttunut muutamassa vuodessa kestävämmäksi.

Vuonna 2025 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten uudis- ja perusparannushankkeisiin käytettävän ensikertaisen irtokalustamisen budjetti, pois lukien teknisen työn luokkien varusteet, on 11,5 miljoonaa euroa.

Noin 35 prosenttia tästä kalustamisesta toteutetaan kierrätyskalusteilla. Kierrätyskalusteen laskennalliseen hintaan lasketaan muun muassa varastointi-, kuljetus- ja puhdistuskulut. Kierrätyskalusteiden käyttämisellä saatava säästö on tänä vuonna noin kolme miljoonaa euroa.

Tavoitteena on, että uusiokäytettävien kalusteiden prosenttiosuus nousee koko ajan.

Tavarat kiertoon ja lahjoituksina Ukrainaan

Oppimistilojen suunnittelupalvelujen yksikön päällikkö Vera Schulman selittää asian konkreettisesti: Koulu on menossa perusparannukseen. Koulussa on 100 kalustetta, joista se valitsee 35 kunnostettaviksi. Irtokalustesuunnittelija katsoo yhdessä koulun kanssa, että säilytettävät kalusteet ovat parhaat koulun toimintaan. Samalla 65 kalustetta jää yli. Osa niistä on niin huonokuntoisia, että ne päätyvät jätelavalle. Nämäkin huonekalut kierrätetään eli puuosat päätyvät puujätteeseen ja metalliosat metallijätteeseen. Jätelavalle siirtyy esimerkiksi 10 kalustetta.

Ylijääneistä 55 kalusteesta osa kuljetetaan niitä tarvitsevalle toiselle koululle ja osa siirtyy Helsingin kaupungin liikelaitos Staran ylläpitämään Tavarat kiertoon -järjestelmään, josta kaupungin eri yksiköt voivat napata itselleen mieluisat. Kun peruskorjattava koulu pitää lopulta tyhjentää, toimiala voi lahjoittaa jäljelle jääneet kalusteet eteenpäin tai Stara voi myydä ne.

– Ylijääneitä kalusteita on lähtenyt ainakin 10 rekkalastillista lahjoituksina Ukrainaan kouluihin ja päiväkoteihin, Schulman kertoo.

Varastossa 15 000 kalustetta

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialla on tälläkin hetkellä varastossa 15 000 irtokalustetta, jotka kunnostetaan, odottavat kunnostusta tai ovat lähdössä uusiokäyttöön. Niiden joukossa on esimerkiksi oppilaspöytiä ja -tuoleja, sohvia sekä leikkipuistojen ja päiväkotien kalusteita.

– Joidenkin kalustetuottajien kalusteiden laatu on todella hyvä. Esimerkiksi monet 1960–1970-luvun kalusteet ovat parempia kuin nykyiset, Schulman kertoo.

Oppimistilojen kalusteiden uusiokäyttö ja kierrätys on vahvasti kaupunkistrategian mukaista toimintaa. Hiilidioksidipäästöt vähenevät, ja luonnonvaramateriaalien tuotanto vähenee.

Kierrätyskeskus on laskenut, että Pasilan peruskoulun sivupisteen, Pohjois-Pasilan paviljongin, kahden opetustilan kalusteiden kierrättäminen vastasi sitä, että yhden henkilön hiilidioksidipäästöt neutraloituvat kolmeksi kuukaudeksi. Kouluja on Helsingin kaupungilla satakunta.

– Tällä toiminnalla saadaan aika nopeasti monen ihmisen luonnonvaravarannot säästettyä, Schulman painottaa.

Kyseisten kahden opetustilan kalusteet uusiokäyttämällä kaupunki säästi noin 16 000 euroa.

Tärkeää on myös se, että helsinkiläiset oppijat arvostavat kierrättämistä. Esimerkiksi Kallion lukiossa opiskelijat ovat vaatineet, että kaikki oppilaitoksen kalusteet kierrätetään. Tavoitteesta on saavutettu 90 prosenttia.

Hyvää huomiselle

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla halutaan, että myös tänään hankittavat kalusteet ovat tulevaisuudessa kunnostettavissa. Kierrätystä pidetään arvona.

Järjestelmällistä kalusteiden kierrätystä tavoitteineen suunnitellaan laajennettavan muihinkin kaupungin toimintoihin. Selkeä kierrätysprosessi helpottaa toimintaa myös poikkeustilanteissa, yli toimialarajojen. Tästä on muistuttamassa esimerkki korona-ajalta: Helsingin koronarokotuspisteiden tuoleista suuri osa hankittiin kasvatuksen ja koulutuksen varastoista.

Lue laajemmasta artikkelista, miten kalustekierrätys toimi Kallion ala-asteen perusparannuksessa

Lue uutinen verkkosivuillamme ruotsiksi