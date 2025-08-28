Keski-Suomen hyvinvointialue tekee tiivistä yhteistyötä ulkopuolisten lääkäriasemien kanssa, jotka lähtevät mukaan 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeiluun
Syyskuun alussa käynnistyy määräaikainen valinnanvapauskokeilu, jossa 65 vuotta täyttäneet voivat mennä suoraan yksityisen lääkäriaseman yleislääkärin vastaanotolle ilman hoidontarpeen arviointia. Lääkärikäynti maksaa enintään julkisen perusterveydenhuollon asiakasmaksun verran eli 28,20 euroa. Valinnanvapauskokeiluun kuuluvat myös tietyt tutkimukset, joille on määrätty enimmäishinnat, joista asiakas maksaa puolet.
Vuonna 2025 käyntejä yksityisellä palveluntuottajalla voi olla enintään 2 ja vuosina 2026 ja 2027 enintään 3 per vuosi. Asiakkaan tulee itse seurata käyntimääriään, ettei hänelle koidu ylimääräisistä käynneistään lisämaksuja. Valinnanvapauskokeilu on määräaikainen ajanjaksolle 1.9.2025-31.12.2027.
Kokeilun valmistelussa on arvioitu, että kokeilun mukaisia lääkärikäyntejä olisi koko Suomessa noin miljoona vuodessa.
- Hyvinvointialueen näkökulmasta mielenkiintoista on seurata, vähentyykö perusterveydenhuollon kuormitus, kun osa käynneistä siirtyy yksityiseen terveydenhuoltoon ja lyhenevätkö jonotusajat meidän palveluissamme, toteaa avosairaanhoidon alueylilääkäri, palvelupäällikkö Minna Leppäkynnäs.
Keski-Suomen hyvinvointialue on aloittanut yhteistyön jo tiedossa olevien yksityisten lääkäriasemien kanssa, jotka ovat mukana valinnanvapauskokeilussa
Vaikka 65 vuotta täyttäneillä on mahdollisuus käydä tietyillä yksityisillä palveluntuottajilla, tietyn märän per vuosi, palvelujen järjestämisvastuu säilyy lain mukaan Keski-Suomen hyvinvointialueella.
- Hyvinvointialueella on viimekädessä vastuu siitä, että jokainen asukas saa tarvitsemansa palvelut, oli tuottaja sitten oma alueemme sosiaali- ja terveyskeskus tai yksityinen palveluntuottaja, kertoo avoterveydenhuollon palvelujohtaja Anne Pihl.
Kaikki Keski-Suomen hyvinvointialueelle valinnanvapauskokeiluun osallistuvat palveluntuottajat julkaistaan perjantaina 29.8.2025 Kelan verkkosivuilla osoitteessa www.kela.fi/valinnanvapauskokeilu.
Keski-Suomen hyvinvointialue on aloittanut tiiviin yhteistyön tiedossaan olevien yksityisten palveluntuottajien kanssa, jotka ovat mukana valinnanvapauskokeilussa. Näiden palveluntuottajien kanssa on perustettu seurantaryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. Seurantaryhmän kokoonpanoa tullaan laajentamaan, kun hyvinvointialue saa tietoonsa kaikki palveluntuottajat, jotka ovat valinnanvapaus kokeilussa mukana.
Seurantaryhmässä käydään läpi jatkossa muun muassa lisääntyvätkö lähetteet terveyspalveluihin. Seurataan, millainen vaikutus valinnanvapaudella on terveysasemien hoitojonoihin ja miten potilaiden siirto, mikäli he tarvitsevat määrättyjen käyntikertojen jälkeenkin lääkärin vastaanottoja ohjataan takaisin hyvinvointialueen palveluiden piiriin.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Minna Leppäkynnäs, alueylilääkäri, palveluvastaava puh. 050 473 1081
Anne Pihl, avosairaanhoidon palvelujohtaja, puh. 050 591 9008
Viestinnän yhteishenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071
