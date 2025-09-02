JULKISTUS: Nämä 16 kilpailijaa lähtevät kohti Suurta seikkailua: "taktiikka on olla tarpeeksi hanurista"

Muonio herää jälleen eloon, kun 16 julkisuudesta tuttua kilpailijaa saapuvat mittelemään Suuren Seikkailun voitosta ja 20 000 euron pääpotista. Ensi vuoden puolella nähtävän kolmannen kauden kuvaukset ovat juuri alkamassa ja kilpailijat lähtevät kohti Muoniota tänään.

Mukana kilpailussa ovat: liikunnanohjaaja Kerttu Rissanen, kirjailija Roman Schatz, näyttelijä Tatu Sinisalo, sarjakuvakäsikirjoittaja Arttu Seppälä, näyttelijä Anna-Leena Sipilä, somevaikuttaja Eino Nurmisto, laulaja Nuppu Oinas, laulaja Jennika Vikman, kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri, somevaikuttaja Peppina Rosén, mediapersoona Daniel Lehtonen, poliisi Taina Ojaniemi, taiteilija James Nikander, yrittäjä Veeti Kallio, viittomakieliartisti Miguel Peltomaa ja somevaikuttaja Sere Siltala.

Ohjelman juontaa tuttuun tapaan katsojien rakastama Jaana Pelkonen.

Tällä kaudella jokaisen kilpailijan henkilökohtainen matka on entistä suuremmassa roolissa – eikä yllätyksiltäkään vältytä.

Fyysinen kestävyys, taktinen ajattelu, tietotaito ja nopea reagointi ratkaisevat, mutta kisa voi päättyä kenen tahansa kohdalla yllättävän nopeasti.

Lapin vaativissa ja vaihtelevissa olosuhteissa käydään sekä tiukkoja joukkuekisoja että jännittäviä yksilökoitoksia.

Osallistujien tuoreet pressikuvat pääset lataamaan TÄÄLTÄ

Suuren seikkailun uusi kausi nähdään Ruudussa ja Nelosella 2026.

Tutustu uusiin seikkailijoihin alla:

Kerttu Rissanen, 29, liikunnanohjaaja ja juontaja

”Mä oon sellanen 0 tai 100 ihminen, kaikki pitää tehdä täysillä tai ei ollenkaan.”



Liikunta on näyttelijänä tunnetuksi tulleen Kertun suuri intohimo ja elämäntapa. Salatuissa elämissä pitkään näytellyt Kerttu toimii nykyisin hyvinvointialalla muun muassa kuntovalmentajana ja joogaohjaajana.

Periksiantamaton nainen tuleekin varmasti olemaan vahvoilla fyysisissä haasteissa, eikä vähillä unilla tai nälkäisenäkään toimiminen ole hänelle ongelma. Vaikka Kerttu sanoo olevansa hyvä joukkuepelaaja, on hän kuitenkin ennen kaikkea voitontahtoinen itsenäinen suorittaja.

Roman Schatz, 65, kirjailija

”Mun suuri seikkailu alkoi 39 vuotta sitten, kun tulin Suomeen, ja tämähän on vain jatkumoa sille seikkailulle.”



Kirjailijana ja toimittajana pitkän uran tehnyt Roman edustaa Suuressa seikkailussa vanhempaa sukupolvea. Saksalaissyntyinen nokkela älykkö ei ole tippaakaan kilpailuhenkinen, mutta kuitenkin lojaali tiimipelaaja. Vaikka kompassi ja kartta ovat tuttuja, erätaidoissa on toivomisen varaa. Vahvuudekseen hän kokee hyvän yleissivistyksen ja toivoo, että kirjojen lukemisesta on ollut hyötyä. Onko iän tuoma kokemus kisassa kuinka suuri etu – se jää nähtäväksi.

Tatu Sinisalo, 33, näyttelijä

”Mun vahvuus on mun notkeat nilkat, pääsen alamäkeä nopeasti ja ketterästi kuin vuorikauris.”



Elokuvarooleistaan Toni Wirtasena ja Kari Tapiona tunnettu näyttelijä harrastaa muun muassa surffausta ja sukellusta. Tatulla on myös kokemusta Atlantin yli purjehduksesta ja kalastuksesta. Koulutukseltaan hän on teatteritaiteen maisteri ja työskentelee Suomen lisäksi myös ulkomailla. Hän on kiinnostunut kielitieteistä ja onkin opiskellut muun muassa espanjaa, ranskaa ja pohjoissaamea. Luonnossa oleminen ja retkeily on tuttua, ja Tatu ammentaa kokemuksistaan luonnon helmassa paljon myös työhönsä. Kompastuskivenä näyttelijällä voi olla liiallinen innokkuus, ja haasteelliseksi ehtiväinen Tatu kokee rauhoittumisen ja hetkeen pysähtymisen.

Arttu Seppälä, 38, sarjakuvakäsikirjoittaja ja juontaja

”Suuri Seikkailu on mulle hyppy tuntemattomaan, mutta lähden kisaan oppimaan, kokemaan, kilpailemaan ja voittamaan.”



Sarjakuvakäsikirjoittajana tunnettu entinen ammattijalkapalloilija ja Diili-ohjelman voittaja Arttu toimii myös juontajana. Kokeneelle kilpailijalle kapteenin pesti on tuttu jalkapallokentiltä. Luova ja nokkela ekstrovertti saa virtaa muista ihmisistä ja tykkää kuunnella tarinoita. Vesi ei ole Artulle mieluinen elementti ja Lapin luonnossa suurin haaste miehelle voikin olla kylmä vesi. Kokeilunhaluinen Arttu heittäytyy täysillä mukaan Suuren Seikkailun maailmaan ja Lapin erämaahan, joka on hänelle ennestään hyvin vieras.

Anna-Leena Sipilä, 58, näyttelijä

”Multa kysytään aina tietä joka paikassa, jopa 8 kertaa päivässä, ulkomailla, metsässä, kaupungissa. Ehkä musta huokuu joku piilevä auktoriteetti tai viisaus.”



Lukuisten elokuva- ja tv-roolien lisäksi Anna-Leena on näytellyt useissa Etelä-Suomen teattereissa pitkän uransa aikana. Sosiaalipsykologiaakin opiskellut näyttelijä kokee olevansa enemmän tiimipelaaja kuin sooloilija. Suureen seikkailuun Anski lähtee innosta puhkuen. Lapin luonto ei ole niinkään tuttu, mutta periksiantamaton elämäniloinen kokeilija viihtyy metsässä.

Huumorintajuinen Anski on haaveillut eräilystä hypistellen retkeilyliikkeissä tarvikkeita, mutta varsinainen luonnossa liikkuminen on jäänyt ennen Suurta Seikkailua vähemmälle.

Eino Nurmisto, 35, somevaikuttaja ja kirjailija

”Mun oma käsitys itsestäni on, että olen leppoisa ja kepeä, mutta pinnan alla tiukka peluri.”

Kirjailijana ja vaikuttajana tunnetuksi tullut Eino tituleeraa itseään ”valtakunnan ykköshomoksi”. Maalla lapsuutensa viettänyt Eino on opiskellut kotimaista kirjallisuutta Turun yliopistossa ja on aktiivinen seksuaalivähemmistöjen puolestapuhuja. Vaikka hyväntuulinen höpöttelijä tulee ihmisten kanssa toimeen, kokee hän olevansa ennemmin yksilösuorittaja kuin tiimipelaaja. Kirves saattaa pysyä miehellä kädessä ja erätaidot ovat hallussa ainakin teoriassa. Innokasta yritystä varmasti löytyy, vaikkei kaikki ihan heti onnistuisikaan.

Nuppu Oinas, 28, artisti

”Yks asia mikä oikeesti jännittää miuta on pimeys, koskaan ei vaan voi tietää mitä siellä pimeässä metsässä piileskelee.”

Nuori laulaja-lauluntekijä on opiskellut muusikoksi ja osallistunut useisiin tv:n laulukilpailuihin, kuten Idolsiin. Artisti on tunnettu myös sosiaalisen median vaikuttajana ja hänet valittiinkin vuoden musiikkivaikuttajaksi vuonna 2025 Tubecon Awardsissa. Nuppu pitää kilpailemisesta ja ottaa sen tosissaan ja uskoo ettei tunteenpurkauksilta voi välttyä kisan käänteiden tuoksinassa. Lappi ei ole kovin tuttu yleisurheiluakin harrastaneelle tiimipelaajalle. Hän odottaa seikkailua innolla, vaikka Lapin öinen pimeä metsä tuntuukin pelottavalta paikalta.

Jennika Vikman, 29, vaikuttaja ja laulaja

”Mä saatan yllättää muut ihmiset ja itseni olemalla tosi hyvä jossain, mitä kukaan ei tiennyt.”

Huumorisisältöä sosiaaliseen mediaan tekevä Jennika on kasvanut musikaalisessa perheessä, joten musiikki on ollut läsnä hänen elämässään jo lapsena. Jennika on seurannut isosiskonsa Erikan jalanjälkiä ja luo nykyisin omaa uraa monipuolisesti musiikin ja sosiaalisen median kentällä. Sisukkaalla ja sopeutuvaisella vaikuttajalla ei ole erätaitoja eikä hän ole juurikaan ennen edes telttaillut. Karismaattiselle ja päämäärätietoiselle Jennikalle tiimipelaaminen sopii hyvin, mutta häviäminen saattaa harmittaa niin paljon, ettei kenelläkään ole enää kivaa.

Miapetra Kumpula-Natri, 53, kansanedustaja

”Mä tunnen itseni pieneksi suuren luonnon äärellä.”

Entinen europarlamentaarikko ja kansanedustajaksi palannut Miapetra on koulutukseltaan insinööri ja harrastaa liikuntaa joogasta vaeltamiseen. Pitkän linjan poliitikon vahvuuksia ovat hyvä yleissivistys ja looginen päättelykyky. Rauhallinen Miapetra ajattelee aina ensin, eikä mene helposti paniikkiin. Tottunut puheenjohtaja ja ryhmänvetäjä ei pelkää ottaa vastuuta. Oma

fyysinen kunto jännittää, koska Miapetra ei koe olevansa enää samassa kunnossa kuin nuorena.

Peppina Rosén, 26, näyttelijä ja vaikuttaja

”Yläasteella eksyin suunnistuksessa ja opettaja haki mut vasta kuudelta illalla pois metsästä. Kompassin käyttöä mun täytyy siis varmaan vähän opetella.”



Peppina on tullut tunnetuksi Love Island -ohjelman viidenneltä kaudelta. Hänet muistetaan erityisesti persoonallisesta tyylistään ja hersyvästä huumoristaan. Helsingistä kotoisin oleva Peppina on opiskellut musikaalinäyttelemistä ja hän harrastaa avantouintia sekä crossfitia. Fyysinen kunto on nuorella naisella kohdillaan Suuren Seikkailun haasteita ajatellen ja Peppina odottaa innolla Lapin luonnon rauhaa. Kylmähermoinen heittäytyjä rakastaa kilpailemista ja osaa sopeutua rooliin kuin rooliin ryhmässä.

Daniel Lehtonen, 34, mediapersoona, artisti

”Suurelta Seikkailulta odotan mahdollisuutta hiljentyä itseni äärelle.”

Daniel on suomalaisille tuttu mediapersoona lukuisista tv-ohjelmista ja sosiaalisesta mediasta. Danielilla on kokemusta ääriolosuhteista eri tv-ohjelmien kautta, hän on osallistunut muun muassa aiemmin Selviytyjiin ja Farmi Suomeen. Kekseliäs ja hyväsydäminen hauskuttaja nauttii ulkoilmasta, mutta kestää kylmää huonosti. Daniel onkin asunut vuosia Espanjan

lämmössä. Kylmänsietokyky ja erätaidot eivät ole Danielin vahvuuksia, mutta voima ja sosiaaliset taidot ovat miehellä kunnossa.

Taina Ojaniemi, 48, poliisi

”Mun kilpailuvuodet on kaukana takana ja en ole enää kovin kilpailuhenkinen, mutta aika varmaa on, että pelaaja mussa herää kunhan kisa starttaa.”

Taina on yksi Suomen menestyneimmistä naispuolisista keihäänheittäjistä kautta aikojen. Hän on ollut mukana kolmissa olympialaisissa sekä useissa MM- ja EM-kisoissa. Urheilu-uransa jälkeen Taina kouluttautui poliisiksi. Ahkera ja jämäkkä päätöksentekijä omaa hyvät vuorovaikutustaidot ja tykkää johtaa ja tehdä päätöksiä. Taina vihaa palapelejä ja pulmatehtäviä niin paljon, ettei suostu edes kasaamaan legoja lapsensa kanssa. Suureen Seikkailuun Taina lähtee positiivisella fiiliksellä ja uskoo, että kunhan kisa käynnistyy, niin kilpailu vie taas entisen kilpaurheilijan mukanaan.

James Nikander, 35, taiteilija

”Suuressa Seikkailussa mun strategia on luottaa omiin kykyihin ja mennä sillä loppuun saakka.”



Musta Barbaari -taiteilijanimellä tunnetuksi tullut rap-artisti James on viime aikoina ollut aktiivinen erityisesti fitness-urheilun ja sosiaalisen median parissa. Treenivinkkejä ja terveellisiä reseptejä sosiaalisessa mediassa jakava positiivinen urheilija on opiskellut myös liikuntatiedettä. Kilpaurheilijana James on erittäin voitontahtoinen ja pitää itsensä haastamisesta. Pulmapeleistä innostuva James on tunnettu myös yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta sekä muun muassa rasismin ja kiusaamisen vastaisesta työstään. Kompassi ja suunnistus ovat miehelle tuttuja ja Suuren seikkailuun James lähtee voittamaan.

Veeti Kallio, 59, yrittäjä

”Elämä on vähän niinku leffa mitä ei oo koskaan nähny ja parempi niin, eihän sitä samaa leffaa aina jaksaiskaan kattoa.”

Nykyisin yrittäjänä toimiva Veeti on tullut tunnetuksi 90-luvulla laulajana ja näyttelijänä. Veeti on esiintynyt useissa tv-ohjelmissa ja näytellyt muun muassa Helsingin ja Turun kaupunginteattereissa. Empaattinen ja sydämellinen yrittäjä pyörittää kahvilaa puolisonsa kanssa Varsinais-Suomessa. Rauhallinen nikkaroija kokee olevansa yksilöpelaaja, eikä ole kovin hyvä ottamaan käskyjä vastaan muilta. Veeti on syntynyt Lapissa, joten tunturimaisemat ja hillasuot ovat hänelle jo lapsuudesta tuttuja.

Miguel Peltomaa, 28, sisällöntuottaja, viittomakieliartisti

”Kun innostun, niin innostun kunnolla, kilpailutilanteissa se voi olla hyvä tai huono asia.”

Kolumbiassa syntynyt ja 1-vuotiaana Suomeen adoptoitu Miguel tuli tunnetuksi Uuden musiikin kilpailun viittomakielisillä tulkinnoillaan. Miguel toimii viittomakieliartistina, somevaikuttajana ja toimittajana. Hän on tunnettu energisestä esiintymistyylistään ja työstään kuurojen kulttuurin ja viittomakielen näkyvyyden edistämiseksi. Vaikka erätaidot eivät ole välttämättä kovin hyvin hallussa, uskoo Miguel omaksuvansa tarvittavat taidot nopeasti. Ongelmanratkaisusta nauttiva Miguel ei ole koskaan käynyt Lapissa ja odottaa innolla Suuren Seikkailun maisemiin pääsyä.

Jere ”Sere” Siltala, 28, tubettaja

”Mun taktiikka on olla tarpeeks hanurista ja tarpeeks mukava, mut ei liikaa.”



Juontajana ja sisällöntuottajana toimiva Sere on tullut tunnetuksi NRJ:n aamu- ja iltapäiväohjelmista energisenä ja humoristisena heittäytyjänä. Sere kuuluu myös ”Toimistopojat” -ryhmään, joka tekee suosittua viihdesisältöä Youtubeen. Jalkapalloa vuosikaudet harrastanut joukkuepelaaja kokee, että urheilutaustasta voi olla hyötyä Suuren Seikkailun kilpailuissa.

Keskittymiskyky ei lukeudu Seren vahvuuksiin, mutta vilkas luontainen johtaja on omien sanojensa mukaan viettänyt paljon aikaa teltassa helsinkiläiseksi, eikä retkeily ole hänelle täysin vieras käsite. Suureen Seikkailuun Sere lähtee voittamaan reilulla pelillä.