Vahvasti allergeenisen tuoksukin siitepölyä odotetaan Suomeen perjantaista lähtien

Väitös: Liikunta voi hidastaa rintasyövän kasvua ja estää lääkehoidon haitallisia sydänvaikutuksia 27.8.2025

FM Tytti-Maria Uurasmaan väitöstutkimuksessa liikunta hidasti rintasyöpäkasvainten kasvua hiirillä, mutta vain jos eläimet juoksivat tarpeeksi. Myös pienemmästä liikunta-aktiivisuudesta todettiin olevan hyötyä, sillä se sai aikaan hoitoennustetta mahdollisesti parantavia muutoksia kasvainten aineenvaihdunnassa ja verenkierrossa ja esti syöpähoidossa käytettävien lääkeaineiden haitallisia sydänvaikutuksia.