Vahvasti allergeenisen tuoksukin siitepölyä odotetaan Suomeen perjantaista lähtien
Pujon sukuinen, hyvin allergeenista siitepölyä tuottava tuoksukki kukkii parhaillaan Keski- ja Kaakkois-Euroopassa. Sen siitepölyä odotetaan kulkeutuvan Suomen etelä- ja keskiosiin perjantaista alkaen.
Aivan viikon lopulla kaukokulkeumat voivat yltää Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen saakka. Tuoksukki on levinneisyysalueellaan yksi pahimpia siitepölyallergian aiheuttajia. Suomessa tuoksukkia esiintyy vain hyvin satunnaisesti.
Tuoksukin siitepölyä kulkeutuu Suomeen vuosittain, yleisimmin elokuun lopulta syyskuun puoliväliin. Kaukokulkeumia on joinakin vuosina havaittu kuitenkin vielä lokakuussa. Ne ovat olleet aiempaa suurempia vuodesta 2018 lähtien.
Viime vuonna tuoksukin siitepölyä kantautui maahamme erityisen runsaasti ja pitkäjaksoisesti. Ilmaston lämmetessä on todennäköistä, että tuoksukin siitepölyä kantautuu Suomeen tulevaisuudessa yhä tiheämmin ja runsaammin.
Turun yliopisto tiedottaa ajankohtaisesta siitepölytilanteesta maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin Norkko-sivustolla:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Annika SaartoTurun yliopisto, siitepölytiedotusPuh:050 344 5531annika.saarto@utu.fi
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
Kuvat
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Elias Tillandz -palkinto myönnettiin BioCity Symposiumissa rintasyövän uusiutumista ja syöpägeenin yliaktivaatiota käsitteleville tutkimusartikkeleille28.8.2025 09:17:33 EEST | Tiedote
Vuoden 2024 Elias Tillandz -palkinto myönnettiin kahdesta uraauurtavasta syöpätutkimuksesta. Palkinnot luovutettiin tutkijoille torstaina 28.8.2025 BioCity-symposiumin yhteydessä.
Väitös: Liikunta voi hidastaa rintasyövän kasvua ja estää lääkehoidon haitallisia sydänvaikutuksia27.8.2025 12:53:57 EEST | Tiedote
FM Tytti-Maria Uurasmaan väitöstutkimuksessa liikunta hidasti rintasyöpäkasvainten kasvua hiirillä, mutta vain jos eläimet juoksivat tarpeeksi. Myös pienemmästä liikunta-aktiivisuudesta todettiin olevan hyötyä, sillä se sai aikaan hoitoennustetta mahdollisesti parantavia muutoksia kasvainten aineenvaihdunnassa ja verenkierrossa ja esti syöpähoidossa käytettävien lääkeaineiden haitallisia sydänvaikutuksia.
Kansainvälinen hoitotyön ja hoidon etiikan konferenssi Turussa 28.–29.8.202527.8.2025 10:12:40 EEST | Tiedote
Turun yliopiston hoitotieteen laitos järjestää yhteistyössä Nursing Ethics -lehden toimituskunnan kanssa kansainväliseen hoitotyön etiikan konferenssiin Turussa, Suomessa 28.-29.8.2025 (Medisiina D, Kiinamyllynkatu 10). Konferenssi järjestetään 25. kerran ja sen teema on tänä vuonna “The Value of Nursing Ethics Research and Scholarship – Hoitotyön etiikan tutkimuksen ja tieteellisen tutkimuksen arvo”.
Väitös: Hoitotyöntekijöiden moraalinen rohkeus edistää potilaan, ammattilaisten ja työyhteisöjen hyvää27.8.2025 08:51:30 EEST | Tiedote
Hoitotyöntekijöiden moraalisesti rohkeat teot ovat arvoperustaista toimintaa eettisissä ongelmatilanteissa, henkilökohtaisista riskeistä huolimatta. Väitöskirjatutkimus osoittaa, että moraaliseen rohkeuteen liittyvät yksittäisen hoitotyöntekijän arvostettujen ominaisuuksien lisäksi ympäristö, muut ammattilaiset sekä potilaat tai asiakkaat.
Väitös: Ravintoainepuutokset ovat harvinaisia lihavuusleikkausten jälkeen – poikkeuksena raudanpuute26.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Turun yliopistossa tarkastettu väitöskirjatutkimus osoittaa, että ravintoainepuutokset ovat yleisesti harvinaisia lihavuusleikkausten jälkeen. Poikkeuksen tekee raudanpuute, joka on yleinen mahalaukun ohitusleikkauksen jälkeen. Pitkällä aikavälillä lihavuusleikkauksilla todettiin olevan suotuisia vaikutuksia painon lisäksi myös tyypin 2 diabetekseen ja lihavuuteen liittyvään matala-asteiseen tulehdustilaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme