Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Jätkäsaaren keskuskorttelin varauksensaajaksi esitetään Skanska Talonrakennus Oy:n ehdotusta

29.8.2025 08:34:50 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Jaa

Helsingin kaupunki järjesti 13.12.2022–1.11.2023 Länsisataman Jätkäsaaren keskuskorttelia koskevan avoimen hinta- ja laatukilpailun. Kilpailun päättymisaikaan mennessä jätettiin kaksi kilpailuehdotusta ja ostotarjousta. Kilpailussa saadut ostotarjoukset olivat hinnaltaan liian alhaisia, joten niitä ei voida pitää kaupungin kannalta hyväksyttävinä. Tämän vuoksi esitetään, että ostotarjoukset hylätään.

Havainnekuva korttelista.
Havainnekuva korttelista lännen suunnasta Skanska Talonrakennus Oy:n edotuksesta ”JÄTKÄN SYKE”. ONE Architects Oy

Skanska Talonrakennus Oy:n kilpailuehdotus on arvioitu kokonaisuutena laadultaan parhaaksi, joten sille esitetään tontin varaamista. Kaupunki ja Skanska Talonrakennus Oy tulevat käymään varausaikana hintaneuvottelut kaupungin kannalta hyväksyttävän hintatason saavuttamiseksi.

Jätkäsaaren keskuskortteli on paitsi Jätkäsaaren kaupallinen keskittymä myös kaupunkikuvallisesti tärkeä maamerkkirakennus. Keskuskortteliin on suunniteltu asumista noin 840 asukkaalle, päivittäistavarakauppa sekä muita liike- ja toimitiloja. Rakenteellisesti kortteli muodostuu yhdestä yhtenäisestä umpikorttelista, johon kuuluu niin sanottu jalustaosa sekä 16-, 18- ja 24-kerroksiset asuntotornit.

Skanska Talonrakennus Oy jätti kokonaisuutena arvioiden laadultaan parhaan kilpailuehdotuksen ja sai kilpailussa täydet pisteet tarjouspyynnön (kilpailuohjelman) pisteytyksen mukaisesti. Skanska Talonrakennus Oy:n esittämää kilpailuehdotusta ”JÄTKÄN SYKE” ja kilpailun päättymisen jälkeen Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa saavutettua neuvottelutulosta voidaan pitää kaupungin kannalta hyvänä ja hyväksyttävänä kilpailulle tarjouspyynnössä asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 2.9.2025.

Avainsanat

jätkäsaariskanskahelsinkikilpailurakentaminen

Yhteyshenkilöt

Frans Simula
kiinteistöjuristi
Kaupunkiympäristön toimiala
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit
040 6173548
frans.simula@hel.fi

Kuvat

Havainnekuva korttelista.
Havainnekuva korttelista lännen suunnasta Skanska Talonrakennus Oy:n edotuksesta ”JÄTKÄN SYKE”.
ONE Architects Oy
Lataa

Linkit

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye