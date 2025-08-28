Jätkäsaaren keskuskorttelin varauksensaajaksi esitetään Skanska Talonrakennus Oy:n ehdotusta
Helsingin kaupunki järjesti 13.12.2022–1.11.2023 Länsisataman Jätkäsaaren keskuskorttelia koskevan avoimen hinta- ja laatukilpailun. Kilpailun päättymisaikaan mennessä jätettiin kaksi kilpailuehdotusta ja ostotarjousta. Kilpailussa saadut ostotarjoukset olivat hinnaltaan liian alhaisia, joten niitä ei voida pitää kaupungin kannalta hyväksyttävinä. Tämän vuoksi esitetään, että ostotarjoukset hylätään.
Skanska Talonrakennus Oy:n kilpailuehdotus on arvioitu kokonaisuutena laadultaan parhaaksi, joten sille esitetään tontin varaamista. Kaupunki ja Skanska Talonrakennus Oy tulevat käymään varausaikana hintaneuvottelut kaupungin kannalta hyväksyttävän hintatason saavuttamiseksi.
Jätkäsaaren keskuskortteli on paitsi Jätkäsaaren kaupallinen keskittymä myös kaupunkikuvallisesti tärkeä maamerkkirakennus. Keskuskortteliin on suunniteltu asumista noin 840 asukkaalle, päivittäistavarakauppa sekä muita liike- ja toimitiloja. Rakenteellisesti kortteli muodostuu yhdestä yhtenäisestä umpikorttelista, johon kuuluu niin sanottu jalustaosa sekä 16-, 18- ja 24-kerroksiset asuntotornit.
Skanska Talonrakennus Oy jätti kokonaisuutena arvioiden laadultaan parhaan kilpailuehdotuksen ja sai kilpailussa täydet pisteet tarjouspyynnön (kilpailuohjelman) pisteytyksen mukaisesti. Skanska Talonrakennus Oy:n esittämää kilpailuehdotusta ”JÄTKÄN SYKE” ja kilpailun päättymisen jälkeen Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa saavutettua neuvottelutulosta voidaan pitää kaupungin kannalta hyvänä ja hyväksyttävänä kilpailulle tarjouspyynnössä asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.
Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 2.9.2025.
