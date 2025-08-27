SDP

SDP:n Razmyar: Rasismi ei ole “perussuomalaisten oma kanta”, vaan koko hallituksen ongelma

28.8.2025 11:48:24 EEST | SDP | Tiedote

Suurin vastuu on pääministerillä, joka antaa perussuomalaisten arvottoman näytelmän jatkua, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar.

 – Perussuomalaisten kannatus laahaa, joten mitä tekee puolue? Marssittaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan median eteen viljelemään salaliittoteorioita ja kyseenalaistamaan maahanmuuttajien ihmisarvoa. Ensin vuorossa oli puheenjohtaja Purra, joka pelotteli suomalaisia väestön vaihtumisella. Pääministeri kuittasi puheet toteamalla, että Purra puhui omille joukoilleen. Vielä pidemmälle meni eilen 27.8. varapuheenjohtaja Keskisarja, jonka puheet A-studiossa olivat vastenmielisiä ja rasistisia. Tähänkin kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma kommentoi, että Keskisarja puhuttelee omia kannattajiaan.

  – Arvoisa pääministeri, arvoisa pääministeripuolue kokoomus, ”hän puhutteli omia kannattajiaan” ei riitä tekosyyksi. Jos perussuomalaisten puheenjohtajat yllyttäisivät suorassa lähetyksessä esimerkiksi aseelliseen kapinaan, kokoomuksestakaan tuskin seliteltäisiin, että he vain puhuttelivat omia kannattajiaan, Razmyar toteaa.

Razmyar kysyykin, miksi kannattajien puhutteleminen kelpaa pääministerille kerran toisensa jälkeen selitykseksi, kun kyse on rasismista ja suojelupoliisin tunnistamista äärioikeistolaisista salaliittoteorioista?

  – Monet ovat täysin kyllästyneitä tähän arvottomaan näytelmään, jossa perussuomalaiset hakee kerran toisensa jälkeen tilaa sopimattomilla puheilla. Tiedämme hyvin syyn: väestönvaihdolla ja maahanmuuttajilla pelotteleminen on helpompaa kuin omista ikävistä päätöksistä puhuminen. Silti on vaikea olla hiljaa, kun hallituspuolueen varapuheenjohtaja kutsuu suorassa tv-lähetyksessä ihmisiä heikkolaatuisiksi ja rakentaa heistä viholliskuvia.

 – Tämä surkea näytelmä jatkuu niin kauan kuin muut hallituspuolueet kääntävät katseensa pois ja antavat sen jatkua. Vetoan siksi kaikkiin hallituspuolueisiin ja etenkin pääministeriin: tehkää niin kuin on oikein ja viheltäkää viimein peli poikki. Ei enää tekosyitä, ei asian lakaisemista maton alle puheilla hallituksen sisäisistä keskusteluista. Kyse on vakavasta asiasta. Sanoista on aina lyhyt matka tekoihin, Razmyar muistuttaa.

