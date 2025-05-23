FCG ostaa Turku City Datan ja vahvistaa tiedolla johtamisen palveluitaan
FCG Finnish Consulting Group vahvistaa asemaansa julkisen sektorin johtavana väestötiedon palveluntuottajana ostamalla Turku City Datan ja sen Popula.ai väestötietopalvelun.
FCG ostaa Turku City Data Oy:n koko osakekannan osana strategiaansa olla Suomen johtava datalähtöinen julkisen sektorin kumppani.
Kaupan myötä FCG panostaa aiempaakin vahvemmin jatkuvan palvelun tietotuoteisiin erityisesti suurille kaupungeille ja pyrkii laajentamaan Popula.ai:n käyttäjäkuntaa kuntakentässä sekä hyvinvointialueilla. Samalla Popula.ai -palvelun kehittämiseen liittyvää yhteistyötä Turun kaupungin kanssa vahvistetaan tavoitteena kehittää ajantasaiseen väestötietoon perustuvaa palveluverkkosovellusta, segregaatioanalyysia sekä talouden muutosten ennakointityökalua.
”Jokainen kunta ja hyvinvointialue painii samojen kysymysten kanssa: vähenevien resurssien keskellä on entistäkin tärkeämpää pystyä ennakoimaan väestössä ja palvelutarpeessa tapahtuvia muutoksia ja optimoimaan palveluita vastaamaan muutoksia. Yhdistämällä Popula.ai:n väestötiedon FCG:n kaupunkien kehittämisosaamiseen pystymme auttamaan asiakkaitamme entistä paremmin näissä asioissa”, sanoo FCG:n varatoimitusjohtaja Sami Miettinen.
Popula.ai on pilviympäristöstä toimitettava sovellus väestöennusteiden muodostamiseen.
Popula auttaa arvioimaan erilaisia tulevaisuuden väestöskenaarioita, ikärakenteen kehitystä ja väestön sijoittumista kunnan alueella.
Popula tuottaa ennusteet sekä kuntatasolla että erilaisille kunnan sisäisille aluejaoille, kuten suur-, pien- tai koulualueille. Ennuste kertoo 1-vuotisryhmittäin väestön sijoittumisen kunnan alueella ennustejakson aikana.
Yhteyshenkilöt
Sami MiettinenVaratoimitusjohtajaFCG Finnish Consulting GroupPuh:044 430 9881sami.miettinen@fcg.fi
Tietoa julkaisijasta
FCG Finnish Consulting Group on suomalainen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Tavoitteenamme on ratkaista ratkaisematon ja kehittää paremmaksi palaset, joista rakentuu hyvä elämä. Uniikki ymmärrys tulevasta syntyy ihmisistämme, asiakkaistamme ja teknologiasta. Tietoon pohjautuva suunnittelu ja vastuullisuuden edelläkävijyys kasvattavat ratkaisukykyämme ja auttavat meitä luomaan parempaa elämää Suomessa ja maailmalla. Päivittäisessä työssämme konsultoimme, koulutamme ja tuotamme ratkaisuja kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.
Olemme asiantuntijoita esimerkiksi kuntatalouden, sote-palveluiden ja hyvinvointialueiden kehittämisen, rakennetun ympäristön ja uusiutuvan energian saralla.
