Iniön Aftonron ympärivuorokautisen asumisyksikön toiminta jatkuu toistaiseksi
Varhan ikääntyneiden palvelulautakunta päätti 27.8.2025 yksimielisesti jatkaa Paraisten Iniössä sijaitsevan Aftonron ympärivuorokautisen asumisyksikön toimintaa toistaiseksi.
Varhan ikääntyneiden palvelulautakunnalle esitettiin, että Iniön Aftonron asumispalveluyksikön toiminta olisi lakkautettu 31.12.2025 mennessä muun muassa koulutetun hoitohenkilöstön saatavuushaasteista johtuen.
Ikääntyneiden palvelulautakunta päätti 27.8.2025 yksimielisesti jatkaa Aftonron ympärivuorokautisen asumisyksikön toimintaa toistaiseksi. Näkyvä panostaminen rekrytointiin ja muut kehittämiskohteet otetaan viipymättä työn alle.
Tilanteen kehittymisestä kuullaan tulosaluejohtajan raportointi vielä tämän syksyn aikana viimeistään joulukuun kokouksessa. Palvelulautakunnalle tuodaan myös tiedoksi, miten Varhan saama saaristolisä kohdistuu ikääntyneiden palveluihin.
Susanna KaunistoVs. palvelujohtajaIkääntyneiden palvelutPuh:044 772 6557susanna.kaunisto@varha.fi
