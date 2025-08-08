Temppeliaukion kirkossa soi 4.9. maailman kantaesityksenä Timo Hietalan viulukonsertto Polar Fire

Helsingin poliisisoittokunta kärkijoukoissa sinfonisen puhallinmusiikin uudistajana

Suomen poliisin edustusorkesteri Helsingin poliisisoittokunta on viime vuosina vakiinnuttanut asemansa sinfonisen puhallinmusiikin yhtenä merkittävimmistä toimijoista Euroopassa. Orkesteri on tunnettu paitsi laadukkaana ja energisenä esiintyjänä, myös kekseliäänä uusien sävellysten tilaajana ja kantaesittäjänä. Tällainen aktiivisuus on inspiroinut monia nykypolven eturivin säveltäjiä – kuten Marzi Nyman, Lauri Porra ja tuoreimpana Timo Hietala – kirjoittamaan teoksia juuri tälle harvinaiselle kokoonpanolle.



Kantaesityksiä ja kansainvälistä kiinnostusta



Poliisisoittokunta on viimeisten 20 vuoden aikana kantaesittänyt yli 30 Suomessa sävellettyä teosta, joista useat ovat levinneet myös kansainvälisiin ohjelmistoihin. Soittokunnan käyrätorvensoittaja Timo Forsströmin orkesterilleen säveltämät teokset ovat löytäneet tiensä jopa useiden ulkomaisten orkesterien ohjelmistoihin.

Seuraava merkkipaalu koetaan 4. syyskuuta Helsingin Temppeliaukion kirkossa, jolloin Timo Hietalan Polar Fire -konsertto viululle ja sinfoniselle puhallinorkesterille saa maailman kantaesityksensä viulusolisti Eeva Oksalan tulkitsemana. Hietala on yksi suomalaisen musiikkielämän monitaitureista - hänen laaja sävellystuotantonsa ulottuu elokuvamusiikista jazziin ja sinfoniaorkesterimusiikkiin.

- Poliisisoittokunnan monipuolinen osaaminen, joka ulottuu rytmimusiikista klassiseen, tarjoaa minulle inspiroivan lähtökohdan sävellystyöhön - käytössäni on ikään kuin vapaampi pelikenttä. Olen itsekin musiikillinen vapaa-ajattelija, enkä ole koskaan pysynyt yhdessä "tyylilaatikossa", toteaa Timo Hietala. Solistina esiintyvä Eeva Oksala on niin ikään tärkeä yhteistyökumppani Hietalalle. - Eeva Oksala on fantastinen viulisti, jonka muusikkopersoona hehkuu tulta ja tuppuraa sekä lyyristä lämpöä. Eeva on kehittänyt hämmästyttävän hienon version romaani-balkan viulismista yhdistettynä klassiseen taustaansa. Polar Fire -viulukonsertossa yhdistelin sitä omaan intialaiseen ”raga- tyyppiseen” improvisointiin ja rytmiseen historiaani. Sävellyskeväänä uutiset maailmalta ovat olleet synkkiä, siksi päätin yrittää käyttää mahdollisimman paljon positiivisia musiikillisia voimia ja keinoja - tulta ja positiivista energiaa pohjoisesta!, kuvailee Hietala.





Uuden musiikin edistäminen



Helsingin poliisisoittokunnan ylikapellimestari Sami Ruusuvuori toimii uuden ohjelmiston suunnittelun energisenä moottorina. Hänen tohtorintutkimuksensa käsittelee eurooppalaisen sinfonisen puhallinorkesterin ohjelmistoa, mikä luo vahvan perustan orkesterin taiteelliselle linjalle ja rohkealle ohjelmistotyölle. Ruusuvuoren kansainvälinen verkostoituminen vahvistaa tätä työtä. Hän toimii WASBE:n (World Association for Symphonic Bands and Ensembles) hallituksessa ja johtaa sen ohjelmistotyöryhmää, joka esittelee kuukausittain kiinnostavia puhallinsävellyksiä eri puolilta maailmaa. Näin syntyvä tuore yhteistyö ja laaja kontaktiverkosto rikastuttavat myös poliisisoittokunnan ohjelmistoa.

- Esitämme musiikkia hyvin monipuolisesti eri puolilta maailmaa, ja parhaillaan puhallinorkestereille syntyy paljon uutta ja innostavaa musiikkia. On ollut ilo tehdä yhteistyötä sekä kotimaisten että kansainvälisten säveltäjien kanssa ja edistää heidän teostensa tunnettuutta, Ruusuvuori kertoo.



Yhteistyö on laajentunut luontevasti myös koulutuskentälle. Orkesteri tekee tiivistä yhteistyötä Sibelius-Akatemian sävellysluokan kanssa ja järjestää jo kolmatta kertaa konsertin, johon opiskelijat säveltävät uuden teoksen erityisesti tätä kokoonpanoa varten. Tällä tavalla nuoret säveltäjät pääsevät käytännönläheisesti tutustumaan sinfonisen puhallinorkesterin mahdollisuuksiin.



Poliisisoittokunta myös tallentaa säännöllisesti kotimaista puhallinmusiikkia. Seuraava äänitysprojekti toteutetaan marraskuussa. Levytykset ovat merkittävä väylä suomalaisen puhallinmusiikin leviämiselle myös kansainvälisille areenoille, sillä ilman laadukkaita äänitteitä uudet teokset eivät tavoita orkestereiden ohjelmistoja. - Tahdomme toimia suunnannäyttäjänä suomalaisen puhallinmusiikin kansainvälistymisessä, Ruusuvuori painottaa.



Rohkeaa ja ennakkoluulotonta taiteellista linjaa



Syksyn konsertissa kuullaan ainoastaan elävien säveltäjien teoksia, mikä kuvastaa poliisisoittokunnan linjaa rohkeana uuden musiikin edistäjänä. Seuraava kantaesitys kuullaan helmikuussa, kun säveltäjä Jukka Linkolan tilausteos saa ensiesityksensä. Orkesteri jatkaa näin määrätietoista työtään uuden puhallinmusiikin esittämisen saralla - voidaankin todeta, että suomalainen puhallinmusiikki elää ja uudistuu – kansainvälistä kiinnostusta ja kotimaista ylpeyttä herättävällä tavalla.



Musiikki tärkeänä työkaluna poliisille – soittokunta tavoittaa kymmeniä tuhansia lapsia ja nuoria

Suomen poliisi on käyttänyt musiikkia työkalunaan jo lähes 80 vuotta. Kun poliisisoittokunta perustettiin vuonna 1947, nähtiin musiikki heti välineenä, jonka avulla voidaan vahvistaa poliisin ja yhteiskunnan välisiä suhteita. Helsingin poliisisoittokunnan intendentti Lassi Ikäheimo kertoo, että soittokunnan mahdollisimman korkeatasoisten esiintymisten avulla viestitään koko poliisikunnan osaamisesta. - Pyrimme olemaan yksi Euroopan parhaista ammattisoittokunnista. Rikoksia ennalta estävä työ on meillä kaiken keskiössä. Tapaamme yli 30 000 lasta ja nuorta eri puolilla maata vuosittain. Musiikkimme toimii sillanrakentajana poliisin ja ihmisten välillä, luoden myönteisiä kohtaamisia ja rakentaen luottamusta, toteaa Ikäheimo.

Parasta klassista - konsertti Temppeliaukion kirkossa torstaina 4.9. klo 19.

Timo Hietalan haastattelu klo 18.15. YLE radioi konsertin. Vapaa pääsy