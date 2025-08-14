Puheenjohtaja Ursula von der Leyen vierailee EU:n etulinjan valtioissa: aiheena solidaarisuus ja puolustus

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen aloittaa huomenna matkansa Latviaan, Suomeen, Viroon, Puolaan, Liettuaan, Bulgariaan ja Romaniaan. Vierailullaan hän korostaa, että EU tukee Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa rajan jakavia jäsenmaita. Erityisenä keskustelun aiheena on Euroopan turvallisuus ja puolustus.