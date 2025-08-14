Puheenjohtaja Ursula von der Leyen vierailee EU:n etulinjan valtioissa: aiheena solidaarisuus ja puolustus
Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen aloittaa huomenna matkansa Latviaan, Suomeen, Viroon, Puolaan, Liettuaan, Bulgariaan ja Romaniaan. Vierailullaan hän korostaa, että EU tukee Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa rajan jakavia jäsenmaita. Erityisenä keskustelun aiheena on Euroopan turvallisuus ja puolustus.
Puheenjohtaja von der Leyen saapuu Helsinkiin huomenna 29. elokuuta ja tapaa pääministeri Petteri Orpon. Puheenjohtaja von der Leyen ja pääministeri Orpo saavat tilannekatsauksen EU:n toimista Venäjän varjolaivastoa vastaan ja uhkista, jotka kohdistuvat merenpohjan kriittiseen infrastruktuuriin, kuten tietoliikenne- ja sähkönsiirtokaapeleihin sekä kaasuputkiin. Myöhemmin illalla puheenjohtaja osallistuu presidentti Alexander Stubbin isännöimälle illalliselle.
Lue lisää: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_25_1996
