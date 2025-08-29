Uusi kirja avaa isien hoivaa eri puolilla maailmaa
Millaisia vanhempia tämän päivän isät ovat? Miten isien hoiva ilmenee 2020-luvulla Suomessa ja muualla maailmassa? Uusi kansainvälinen tutkimus tarjoaa vastauksia näihin kysymyksiin.
Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen yliopistonlehtori, dosentti Petteri Eerola on toimittanut kollegojensa kanssa kansainväliseen yhteiskuntatieteelliseen isyystutkimukseen pohjaavan teoksen Caring Fathers in the Global Context. Kirja tarkastelee isyyttä ja isien hoivaa eri kulttuureissa ja yhteiskunnissa. Kirja pohjautuu laajaan tutkimusyhteistyöhön, ja sen lukujen kirjoittamiseen on osallistunut 36 tutkijaa 12 maasta ja viidestä maanosasta.
– Kirjan keskiössä ovat kysymykset siitä, mistä isien hoivassa on ylipäätänsä kyse, ja mitkä tekijät mahdollistavat ja estävät isien hoivaa, Eerola kertoo.
Kirja tuo esiin myös suomalasia isyyden erityispiirteitä ja käytäntöjä. Kirjassa on hyödynnetty erilaisia aineistoja, kuten haastattelu-, kysely-, tilasto- ja politiikka-aineistoja, ja se tarkastelee isyyttä ja isien hoivaa niin miesten, lasten kuin naistenkin näkökulmista.
– Pyrkimyksenämme on ollut tutkia isyyttä ja isien hoivaa erityisesti elämäntilanteissa ja konteksteissa, joista on aiemmin ollut niukalti tutkimustietoa saatavilla. Tällaisia ovat muun muassa isäksi tuleminen poikkeuksellisen nuorena tai heteronormatiivisen ydinperheen ulkopuolella. Myös queer-miesten isyydestä ja isyydestä pakolaisuuden keskellä on aiemmin ollut hyvin vähän tutkimustietoa, Eerola kuvaa.
Kirja on verkossa avoimesti luettavissa ja sen on julkaissut Policy Press.
Yliopistonlehtori Petteri Eerola (Jyväskylän yliopisto) on sosiaalipolitikan (erityisesti perhetutkimuksen) ja kasvatuksen ja sukupuolen sosiologian dosentti sekä Honorary Associate Professor (UCL Social Research Institute, University College London).
Eerola on tarkastellut tutkimustyössään isyyden, vanhemmuuden ja perhe-elämän kysymyksiä vuodesta 2009 alkaen.
Kirja:
Petteri Eerola, Katherine Twamley, Henna Pirskanen ja Pedro Romero-Balsas (toim.) 2025. Caring Fathers in the Global Context. Bristol: Policy Press.
https://bristoluniversitypressdigital.com/edcollbook-oa/book/9781447372448/9781447372448.xml
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Petteri Eerola, yliopistonlehtori, dosentti, Jyväskylän yliopisto
j.petteri.eerola@jyu.fi
Kirke HassinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 462 1525kirke.m.hassinen@jyu.fi
