STUKin lausunto ydinenergialakiesityksestä

28.8.2025 12:44:50 EEST | Säteilyturvakeskus (STUK) | Tiedote

Säteilyturvakeskus on antanut työ- ja elinkeinoministeriölle lausuntonsa hallituksen esityksestä ydinenergialaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

Säteilyturvakeskus (STUK) on osallistunut tiiviisti ydinenergialain hallituksen esityksen valmisteluun.

STUK kannattaa ehdotettua lainsäädännön uudistusta ja pitää muutosta tervetulleena. 

Lausunnossaan STUK pitää tärkeänä muun muassa sitä, että uudistuksen tavoite on säilyttää ydin- ja säteilyturvallisuus yhtä hyvänä kuin tähänkin asti. Tärkeää on myös se, että uudistus korostaa toiminnanharjoittajan vastuuta ja että toiminnalle asetetaan vaatimukset suhteessa sen aiheuttamiin säteily- ja ydinturvallisuusriskeihin.

STUK pitää hyvänä asiana sitä, että uudistuksen jälkeen uusien ydinlaitosteknologioiden ja uudenlaisten liiketoimintamallien hyödyntäminen on nykyistä helpompaa, kunhan ne täyttävät turvallisuudelle asetetut tavoitteet.

Lakiesitys on laadittu teknologianeutraaliksi ja siinä on otettu huomioon erilaisia ydinenergian käyttötapoja. Uudet liiketoimintamallit voivat olla tarpeen, jos esimerkiksi kaupunkien energiayhtiöt aikovat hankkia ydinlaitoksia tuottamaan kaukolämpöä.

STUKin oman toiminnan kannalta tärkeää uudistuksessa on esimerkiksi se, että STUK voi kohdentaa valvontaansa nykyistä joustavammin ja kulloisenkin tilanteen mukaan. Ehdotettu laki luo STUKille hyvät edellytykset jatkaa vaikuttaa ja tehokasta turvallisuusvalvontaa.

STUKin 19-sivuisen lausunnon on luettavissa STUKin nettisivulla: STUK lausunto ydinenergialaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.pdf

Ydinenergialakiin perustuvat lakia tarkemmat teknisluonteiset vaatimukset asetetaan STUKin määräyksissä. Määräysluonnokset ovat työn alla ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä syksyllä, jolloin kaikki organisaatiot ja kansalaiset voivat antaa lausuntoja myös niistä.

