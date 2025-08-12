Ystävysty sisäisen kriitikkosi kanssa: näin kehität myötätuntoa itseäsi kohtaan

Moni kamppailee arjen suorituspaineiden ja riittämättömyyden tunteiden kanssa. Itsemyötätunnon puute voi näkyä kovuutena itseä kohtaan, jatkuvana vaatimuksena pärjätä, vaikeutena asettaa rajoja ja tunnistaa omia tarpeitaan sekä lopulta uupumisena.

Työnohjaaja Mari Juotteen ja psykoterapeutti Leena Rasasen kirjoittama Kohti myötätuntoista mieltä – Itsemyötätunnon voimaa työhön ja arkeen tarjoaa konkreettisia työvälineitä, tutkittua tietoa ja kokemukseen pohjaavia näkökulmia itsemyötätunnon vahvistamiseen.

Itsemyötätunto alkaa tietoisesta läsnäolosta

"Itsemyötätunto tarkoittaa sitä, että kohtelee itseään kuin läheistä, josta välittää – lämmöllä, ymmärryksellä ja tuella", Rasanen havainnollistaa.

Kirjan mukaan itsemyötätunto koostuu kolmesta osa-alueesta. Kaiken perustana on kyky olla läsnä nykyhetkessä. Sitä kautta omat tunteet ja kokemukset on mahdollista tiedostaa.

Seuraava askel on ymmärrys siitä, että vaikeudet kuuluvat kaikkien elämään. Lopulta itsemyötätunto ilmenee siinä, miten puhumme itsellemme, millaista tukea tarjoamme itsellemme ja kuinka ystävällisesti suhtaudumme omiin vaikeuksiimme.

Kirja sisältää lukuisia harjoituksia, joiden avulla lukija voi kehittää läsnäolon, hyväksymisen ja hyvän huomaamisen taitoja. Se toimii myös käsikirjana ammattilaisille, jotka työkseen ohjaavat muita myötätuntoisten työ- ja elämänasenteiden äärelle.

Harjoituksia kuormittaviin hetkiin ja palautumisen tueksi

Itsemyötätunnon taidoista on hyötyä etenkin silloin, kun ihminen kokee riittämättömyyttä, epäonnistumista tai kuormittavia elämäntilanteita. Juuri näissä hetkissä tarvitaan kykyä säädellä tunteita, tunnistaa omia tarpeita ja löytää lempeämpi näkökulma.

"Lempeys itseä kohtaan ei tarkoita luovuttamista, vaan rohkeutta pysähtyä ja kysyä: mitä tarvitsen juuri nyt”, Juote tarkentaa.

Itsemyötätunto rakentaa sisäistä turvaa ja vahvistaa hyvää suhdetta itseen. Tämä vaikuttaa myös ulospäin: myötätuntoinen suhtautuminen itseen luo pohjaa empaattiselle ja hyväksyvälle vuorovaikutukselle muiden kanssa.

Mari Juote ja Leena Rasanen: Kohti myötätuntoista mieltä – Itsemyötätunnon voimaa työhön ja arkeen. Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2025, ISBN 978-952-360-623-4, 256 s.

Tietoa kirjailijoista

Mari Juote on FM, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja, mindfulness-ohjaaja ja kouluttaja sekä sertifioitu Mindful Self-Compassion -ohjaaja, kognitiivinen lyhytterapeutti, ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys.

Leena Rasanen on VTM, sosiaalipsykologi, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja ja valmentaja, mindfulness- ja Mindful Self-Compassion -ohjaaja, kirjallisuusterapiaohjaaja, kognitiivinen lyhytterapeutti, aikuiskoulutuksen pedagoginen pätevyys.

Molempien työssä itsemyötätunnon teemat yhdistyvät hedelmällisesti ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen lähestymistapaan. Kummankin osaamista on saada ihmiset ja yhteisöt löytämään voimavaroja ja rakennusaineita mielen hyvinvointiin ja hyvään merkitykselliseen elämään.

