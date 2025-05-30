Laureassa avautuu uusi väylä ylempään korkeakoulututkintoon - hyvät arvosanat takaavat opiskelijoille erillisen opinto-oikeuden YAMK-opintoihin

Tämä erillinen opinto-oikeus mahdollistaa YAMK-opintojen aloittamisen suoraan AMK-tutkinnon jälkeen – ilman yhteishakua. Opiskelijoille tarjotaan laaja valikoima ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon täydentäviä opintoja maksuttomasti. Kun hakija on suorittanut YAMK-opintoja 30 opintopisteen verran, ja täyttää muut vaadittavat ehdot, hän voi hakea varsinaista tutkinto-opiskeluoikeutta niin kutsutussa erillishaussa. YAMK-opiskelupaikka edellyttää kahden vuoden työkokemusta.

Laurean rehtori, toimitusjohtaja Jouni Koski näkee uuden väylän tukevan opiskelijoita jatkamaan oppimisen polkua ja lisäämään siten heidän ammatillisia mahdollisuuksiaan.

- Tämä uudistus tukee sekä yksilön että yhteiskunnan osaamistarpeita, rehtori, toimitusjohtaja Koski painottaa.

- Uusi maksuton väylä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon on konkreettinen tapa kannustaa erinomaisesti opintonsa suorittaneita jatkamaan ammatillista kehittymistään – ilman yhteishakua. Tämä etu tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden syventää osaamistaan ja vahvistaa asemaansa työelämässä.

Syksyn yhteishaku käynnissä 1.–11.9.

Opinnoissaan menestyneille opiskelijoille tarjotusta edusta pääsevät ensimmäisenä hyötymään tammikuussa 2026 Laureassa opintonsa aloittavat. Tammikuussa 2026 alkaviin Laurean suomenkielisiin koulutuksiin haetaan jälleen korkeakoulujen syksyn yhteishaussa 1.–11.9.2025.

Laureassa on tarjolla yhteishaussa AMK- ja YAMK-koulutuksia kuudella kampuksella Uudellamaalla ja kokonaan verkossa. Aloituspaikkoja AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa on 1070 ja YAMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa 210.