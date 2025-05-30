Laureassa avautuu uusi väylä ylempään korkeakoulututkintoon - hyvät arvosanat takaavat opiskelijoille erillisen opinto-oikeuden YAMK-opintoihin
Laurea-ammattikorkeakoulun uusille opiskelijoille avautuu vuonna 2026 ainutlaatuinen mahdollisuus; tavoiteajassa ja vähintään hyvin arvosanoin alemman ammattikorkeakoulututkinnon (AMK-tutkinto) suorittaneet opiskelijat saavat erillisen opinto-oikeuden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK-tutkinto) opintoihin.
Tämä erillinen opinto-oikeus mahdollistaa YAMK-opintojen aloittamisen suoraan AMK-tutkinnon jälkeen – ilman yhteishakua. Opiskelijoille tarjotaan laaja valikoima ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon täydentäviä opintoja maksuttomasti. Kun hakija on suorittanut YAMK-opintoja 30 opintopisteen verran, ja täyttää muut vaadittavat ehdot, hän voi hakea varsinaista tutkinto-opiskeluoikeutta niin kutsutussa erillishaussa. YAMK-opiskelupaikka edellyttää kahden vuoden työkokemusta.
Laurean rehtori, toimitusjohtaja Jouni Koski näkee uuden väylän tukevan opiskelijoita jatkamaan oppimisen polkua ja lisäämään siten heidän ammatillisia mahdollisuuksiaan.
- Tämä uudistus tukee sekä yksilön että yhteiskunnan osaamistarpeita, rehtori, toimitusjohtaja Koski painottaa.
- Uusi maksuton väylä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon on konkreettinen tapa kannustaa erinomaisesti opintonsa suorittaneita jatkamaan ammatillista kehittymistään – ilman yhteishakua. Tämä etu tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden syventää osaamistaan ja vahvistaa asemaansa työelämässä.
Syksyn yhteishaku käynnissä 1.–11.9.
Opinnoissaan menestyneille opiskelijoille tarjotusta edusta pääsevät ensimmäisenä hyötymään tammikuussa 2026 Laureassa opintonsa aloittavat. Tammikuussa 2026 alkaviin Laurean suomenkielisiin koulutuksiin haetaan jälleen korkeakoulujen syksyn yhteishaussa 1.–11.9.2025.
Laureassa on tarjolla yhteishaussa AMK- ja YAMK-koulutuksia kuudella kampuksella Uudellamaalla ja kokonaan verkossa. Aloituspaikkoja AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa on 1070 ja YAMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa 210.
Yhteyshenkilöt
Jouni KoskiRehtori, toimitusjohtaja, Laurea-ammattikorkeakoulu OyPuh:046 856 7660jouni.koski@laurea.fi
Laurea-ammattikorkeakoulu
Olemme yksi Suomen johtavista työelämäläheisistä korkeakouluista. Yli 10 000 opiskelijaamme opiskelee kuudella kampuksella Uudellamaalla ja verkossa tutkinnoissa, jotka vastaavat vahvasti yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin: sosiaali- ja terveysalalla, liiketoiminnassa, turvallisuudessa, tietojenkäsittelyssä ja palvelualoilla. Oppimisen perustanamme on Learning by Developing (LbD) -malli, joka takaa opiskelijoille vahvan osaamisen ja valmiudet työelämään.
Tutkimus- ja kehitystoimintamme painopisteet ovat turvallisuus, sosiaali- ja terveysala sekä palveluliiketoiminta. Vuonna 2023 Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) myönsi Laurealle Excellence-laatuleiman laadukkaasta TKI-toiminnasta, ja keväällä 2024 Excellence Finlandin EFQM-arvioinnissa saimme viiden tähden laatusertifikaatin. Kesällä 2024 Laurea otti merkittävän askeleen kansainvälistymisessä saadessaan Eurooppa-yliopisto -statuksen osana PIONEER-verkostoa.
