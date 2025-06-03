Karnevaali kokoaa kasvuyritykset Jyväskylään 29.10.2025
Kasvu Open Karnevaali järjestetään lokakuussa Messu- ja tapahtumakeskus Paviljongissa. Yksi Suomen suurimmista kasvuyritystapahtumista kokoaa Jyväskylään satoja yrityksiä, sijoittajia, asiantuntijoita ja päättäjiä eri puolilta maata.
Tapahtumassa lavalle nousevat Vuoden kasvuyritys -kilpailun kymmenen finalistia, jotka pitchaavat yrityksensä yleisölle ja valinnan tekevälle tuomaristolle. Ohjelmaan sisältyy myös yrittäjä, sisustussuunnittelija Maru Hautalan puheenvuoro sekä mahdollisuus seurata Yritys ja erehdys -videopodcastin nauhoituksia. Päivä huipentuu Vuoden kasvuyrityksen 2025 valintaan.
Maksutonta sparrausta läpi tapahtuman
Tapahtuman nonstop-sparrausalueella osallistujilla on mahdollisuus osallistua maksuttomaan yrityssparraukseen asiantuntijoiden kanssa. Sparraajina ovat muun muassa Kasvuryhmän toimitusjohtaja Heli Hytönen, sarjayrittäjä Tomi Kaukinen, Vuoden sparraaja 2024 Nora Haatainen sekä myynnin ja markkinoinnin asiantuntija Petri Matero. Ilmoittaudu ja varaa sparraus tästä.
Sparrailu onnistuu myös tapahtuman kumppaneiden Nordea, Varma, Yritysjuristi, Cefmof, Innovestor, Luotetut ja Yritys ja erehdys -bisnespodcastin asiantuntijapisteillä.
Kasvu Open Karnevaali järjestetään keskiviikkona 29.10.2025 Jyväskylässä, Messu- ja tapahtumakeskus Paviljongissa. Tapahtuma alkaa klo 13.00 ja päättyy klo 20.00. Tapahtuma on maksuton. Tapahtuman järjestää Kasvu Open.
Lisätietoja
Inka-Sofia Hokkanen
050 434 9943
inka-sofia.hokkanen@kasvuopen.co
Tapahtumakumppanuudet
Jaana Seppälä
044 493 6426
jaana.seppala@kasvuopen.co
Yhteyshenkilöt
Jaana SeppäläToimitusjohtajaPuh:050 304 6794jaana.seppala@kasvuopen.co
Inka-Sofia HokkanenSparraajat ja tapahtumatPuh:+358 50 434 9943inka-sofia.hokkanen@kasvuopen.co
Kasvu Open yhdistää kasvuhaluiset yritykset ja kasvun sparraajat
Kasvu Open järjestää sparrausohjelmia yrityksille. Ohjelmissa sparraamme yritysten kasvua ja kehityskykyä sekä hullunrohkeita unelmia. Sparraus on yrityksille maksutonta. Lue lisää
