Karnevaali kokoaa kasvuyritykset Jyväskylään 29.10.2025

MEDIAKUTSU: Tapaa tulevaisuuden kansainväliset SUPERFINNS-menestyjät Helsingissä 3.6.2025 14.5.2025 13:43:52 EEST | Kutsu

SUPERFINNS-ohjelmaan yritykset vievät suomalaista osaamista maailmalle. Yritykset ovat innovaatioiden kärjessä ja heitä yhdistää voimakas kasvutahto ja globaali markkinapotentiaali. Katso yritykset ja tapaa heidät ja ohjelman partnerit 3.6.2025 Helsingissä. HUOM. SUPERFINNS-ohjelma ja tapahtuma ovat englanninkielisiä.