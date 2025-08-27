Syöpä voi murtaa luuston

Tuoreen kyselyn (433 vastaajaa) mukaan 87 prosenttia vastaajista tiesi jo ennen syöpädiagnoosia, että luuston kuntoon voi vaikuttaa. Heistä 83 prosenttia kertoi tietävänsä myös, miten.

Suomen Syöpäpotilaat ry:n toiminnanjohtaja Jenni Tamminen-Sirkiä pitää tuloksia rohkaisevana.

– Näen, että tämä antaisi hyvät lähtökohdat luustoterveyden omahoidon tuelle. Harmillisesti kuitenkin vain alle puolet vastaajista ilmoitti, että heidän kanssaan oli keskusteltu luustoterveydestä syöpähoitojen yhteydessä.

Tietoa on, mutta ei tarpeeksi

Vastaajista 46 prosenttia kertoi, että heidän kanssaan oli otettu syöpädiagnoosin jälkeen puheeksi luustoterveys, lääkkeiden luustohaitat, niiden ehkäisy tai luustoterveyden tukeminen.

Yli puolet (54 %) kertoi, ettei aihetta käsitelty lainkaan. Osa vastaajista oli kuitenkin ottanut asiasta itse selvää.

Luustoterveys otettiin puheeksi useimmiten lääkärin toimesta (89 %). Keskustelut painottuivat D-vitamiinilisään (78 %) ja kalsiumlisään (81 %), mutta esimerkiksi kaatumisen ehkäisystä puhuttiin vain 12 prosentille. Suurimmalla osalla puheeksi ottaminen ajoittui seurantavaiheeseen (61 %).

Luuntiheysmittaukset puuttuvat liian usein

Suomen Rintasyöpäryhmän hoitosuositus kehottaa tekemään DXA-luuntiheysmittauksen aromataasinestäjähoidon alussa. Silti 58 prosentille rintasyöpää sairastavista vastaajista ei ollut tehty mittausta ennen hoidon aloitusta. Seurantamittauksia ei ollut tehty 67 prosentille potilaista.

–On huolestuttavaa, miten sattumanvaraisesti luuston terveyttä selvitetään ja seurataan. Syöpähoitojen pitkäaikaishaittojen ehkäisyn ja hoidon tulisi olla saumaton osa syövän hoitoa, koska niiden vaikutus syöpäselviytyjien elämänlaatuun ja toimintakykyyn on suuri, toteaa Rintasyöpäyhdistys Europa Donna Finland ry:n toiminnanjohtaja Anu Niemi.

Kyselytulosten viesti on selvä:

• Ennakoiva luuntiheysmittaus ja luuston kunnon seuranta jäävät liian monen kohdalla tekemättä.

• Potilaat kaipaavat selkeää ja käytännönläheistä tietoa sekä tukea jo hoitopolun alusta lähtien – nykyisellään sitä ei tarjota läheskään riittävästi.

– Luuston haurastumisen riski on todellinen monille syöpään sairastuneille. Hoitamalla osteoporoosi ajoissa voidaan vähentää murtumariskiä ja tukea henkilön toimintakykyä, muistuttaa Luustoliiton toiminnanjohtaja Ansa Holm.

Luuston vahvistaminen on mahdollista – oikea-aikaisella tiedolla, ravitsemuksella, liikunnalla ja tarvittaessa lääkityksellä voidaan ehkäistä murtumia ja parantaa elämänlaatua.

Lähde: Syöpään sairastuneen luustoterveyden tukeminen -kysely, 2025 (Suomen Luustoliitto ry, Rintasyöpäyhdistys Europa Donna Finland ry, Suomen Syöpäpotilaat ry)

Lisätiedot

Kyselystä ja sen tuloksista:

