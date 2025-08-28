HSY edistää Kaivokselan vesitornirakennuksen purkua suunnitellusti

Osa rakennuksen rakenteista on erittäin huonossa kunnossa ja rakennus vaatisi muuhun käyttöön saamiseksi kokonaisvaltaisen saneerauksen. Lisäksi rakennuksen kulkureitit ja sisätilat eivät täytä tämän päivän määräyksiä.

HSY:n näkemystä tukee myös vesihuoltolaki. Vesihuollon ylläpidon ja investointien kustannukset pitää kattaa asiakkaiden maksamilla vesimaksuilla. Vesihuoltolain mukaisesti vesimaksuja voidaan käyttää vain aktiiviseen vesihuoltotoimintaan sisältyvään omaisuuteen ja toiminnan järjestämiseen sekä rahoittamiseen.

ELY-keskus ei ole tekemässään päätöksessä nähnyt tornilla suojelua edellyttävää merkitystä. Sen päätöksessä todetaan, että kohteen ylläpito edellyttäisi omistajalta taloudellisia velvoitteita, jotka eivät kuulu HSY:n ensisijaiseen tehtävään. Päätöksen mukaan vesitornilla ei ole rakennusperintölain tarkoittamia suojelun edellytyksiä.

- Vesitornin tontin omistaa Vantaan kaupunki ja HSY on ollut tontilla vuokralla. Olemme käyneet Vantaan kaupungin kanssa keskusteluja tornin mahdollisesta siirtymisestä kaupungin omaisuudeksi, mutta kaupunki ei ole ollut kiinnostunut ottamaan tornia omistukseensa, kertoo vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen. Vesihuollollisesti tornilla ei ole merkitystä ja meidän tulee edetä vuosia avoinna olleessa asiassa. Tämän vuoksi olemme siirtyneet purkamisen suunnittelu- ja luvitusvaiheeseen. Tästä jatkamme purkuvaiheeseen, kun lupa on lainvoimainen, hän jatkaa.

Purku etenee suunnitellusti

Lain perusteiden, saatujen päätösten ja tehtyjen selvitysten perusteella sekä Vantaan kaupungin kanssa käytyjen pitkällisten neuvottelujen jälkeen HSY päätti käynnistää vesitornin purkamislupamenettelyn syksyllä 2024. Prosessin aikana on selvitetty purkamisen teknisiä yksityiskohtia ja purkamislupahakemus jätettiin tammikuussa 2025 Vantaan kaupungille.

Nykytilassaan Kaivokselan vesitorni rajoittaa jossain määrin ympäröivän alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien kehittämistä. Purkamisen myönteinen lupapäätös tehtiin 19.8. 2025 Vantaan kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan lupajaoksessa. Purkamisen valmistelu voidaan aloittaa, kun purkulupa on saanut lainvoiman, aikaisintaan lokakuussa 2025.

Purkuvaiheen työt käynnistyvät työn aikatauluttamisella ja kilpailuttamisella. Varsinainen purkaminen alkaa aikaisintaan alkusyksystä 2026. Purkaminen toteutetaan huolellisesti huomioiden kaikki purkulupapäätöksessä mainitut rajoitteet kuten esimerkiksi lintujen pesintärauha. Purkuun tarvittava alue ei ulotu läheiselle liito-oravien suojelualueelle.

