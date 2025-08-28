HSY edistää Kaivokselan vesitornirakennuksen purkua suunnitellusti
Vantaan Kaivokselan vesitornina tunnettu rakennus on ollut pois vedenjakelukäytöstä jo vuodesta 1986. Se siirtyi Vantaan Vedeltä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle vuonna 2010 kiinteistömassan mukana, kun HSY perustettiin. Rakennus toimi myös Ilmatieteenlaitoksen säätutka-asemana, mutta ei ole ollut siinäkään käytössä vuosiin. HSY ei pidä tarpeellisena ylläpitää rakennusta ja investoida omaisuuteen, joka ei täytä sen alkuperäistä vesihuollollista tarkoitusta.
Osa rakennuksen rakenteista on erittäin huonossa kunnossa ja rakennus vaatisi muuhun käyttöön saamiseksi kokonaisvaltaisen saneerauksen. Lisäksi rakennuksen kulkureitit ja sisätilat eivät täytä tämän päivän määräyksiä.
HSY:n näkemystä tukee myös vesihuoltolaki. Vesihuollon ylläpidon ja investointien kustannukset pitää kattaa asiakkaiden maksamilla vesimaksuilla. Vesihuoltolain mukaisesti vesimaksuja voidaan käyttää vain aktiiviseen vesihuoltotoimintaan sisältyvään omaisuuteen ja toiminnan järjestämiseen sekä rahoittamiseen.
ELY-keskus ei ole tekemässään päätöksessä nähnyt tornilla suojelua edellyttävää merkitystä. Sen päätöksessä todetaan, että kohteen ylläpito edellyttäisi omistajalta taloudellisia velvoitteita, jotka eivät kuulu HSY:n ensisijaiseen tehtävään. Päätöksen mukaan vesitornilla ei ole rakennusperintölain tarkoittamia suojelun edellytyksiä.
- Vesitornin tontin omistaa Vantaan kaupunki ja HSY on ollut tontilla vuokralla. Olemme käyneet Vantaan kaupungin kanssa keskusteluja tornin mahdollisesta siirtymisestä kaupungin omaisuudeksi, mutta kaupunki ei ole ollut kiinnostunut ottamaan tornia omistukseensa, kertoo vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen. Vesihuollollisesti tornilla ei ole merkitystä ja meidän tulee edetä vuosia avoinna olleessa asiassa. Tämän vuoksi olemme siirtyneet purkamisen suunnittelu- ja luvitusvaiheeseen. Tästä jatkamme purkuvaiheeseen, kun lupa on lainvoimainen, hän jatkaa.
Purku etenee suunnitellusti
Lain perusteiden, saatujen päätösten ja tehtyjen selvitysten perusteella sekä Vantaan kaupungin kanssa käytyjen pitkällisten neuvottelujen jälkeen HSY päätti käynnistää vesitornin purkamislupamenettelyn syksyllä 2024. Prosessin aikana on selvitetty purkamisen teknisiä yksityiskohtia ja purkamislupahakemus jätettiin tammikuussa 2025 Vantaan kaupungille.
Nykytilassaan Kaivokselan vesitorni rajoittaa jossain määrin ympäröivän alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien kehittämistä. Purkamisen myönteinen lupapäätös tehtiin 19.8. 2025 Vantaan kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan lupajaoksessa. Purkamisen valmistelu voidaan aloittaa, kun purkulupa on saanut lainvoiman, aikaisintaan lokakuussa 2025.
Purkuvaiheen työt käynnistyvät työn aikatauluttamisella ja kilpailuttamisella. Varsinainen purkaminen alkaa aikaisintaan alkusyksystä 2026. Purkaminen toteutetaan huolellisesti huomioiden kaikki purkulupapäätöksessä mainitut rajoitteet kuten esimerkiksi lintujen pesintärauha. Purkuun tarvittava alue ei ulotu läheiselle liito-oravien suojelualueelle.
Faktalaatikko
- HSY:llä on pääkaupunkiseudulla 12 käytössä olevaa vesitornia.
- Vesitornien tehtävänä on mahdollisimman tasaisen paineen ylläpitäminen sekä veden varastointi kulutushuippuja varten, mikä mahdollistaa tasaisemman pumppauksen vedenpuhdistuslaitoksilta verkostoon. Lisäksi niiden vesivarastot ovat käytettävissä häiriötapauksissa.
- Jo käytöstä poistetuille tai poistuville vanhoille vesitornirakennuksille ei ole helppoa löytää uutta omistajaa, koska tyypillisesti saneeraaminen tulee kalliiksi ja tornien maa-alue on kaupungin omistuksessa. Vesitorni pitäisi saneerata täysin, jotta sen voisi ottaa toiseen käyttöön.
- HSY:n viimeisin vesitornin purku toteutettiin vuosina 2022-2023 Vantaan Hiekkaharjussa. Tässä tapauksessa torni oli rakenteeltaan purkua edellyttävässä kunnossa, mutta se oli myös operatiivisesti tärkeä. Hiekkaharjuun rakennettiin uusi vesitorni, jotta vedenjakelu alueella voitiin varmistaa.
Yhteyshenkilöt
Heinonen MariVesihuollon toimialajohtajaHSYPuh:050 320 3909mari.heinonen@hsy.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. Teemme kanssasi maailman kestävimmän kaupunkiseudun.
Tehdään yhdessä maailman kestävin kaupunkiseutu!
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HSY
HSY:n Sortti-keräysauto kodin vaaralliselle jätteelle kiertää syys–lokakuussa28.8.2025 07:07:00 EEST | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY järjestää Sortti-keräysautokierroksen kotitalouksien vaaralliselle jätteelle 15.9.–20.10.2025. Pysähdyspaikkoja on tänä vuonna pääosin Helsingissä ja Espoossa, ja lisäksi auto kiertää muutamilla paikoilla myös Vantaalla ja Kirkkonummella. Kierros on kohdennettu erityisesti alueille, joilla ei ole muita vaarallisen jätteen keräyspisteitä lähellä.
HSY:n jätevedenpuhdistamoiden ravinnekuormitus Itämereen on pienin kautta aikojen27.8.2025 11:51:12 EEST | Tiedote
1900-luvun alkuvuosina teollisuuden ja kaupunkilaisten jätökset kuormittivat Itämerta niin voimakkaasti, että Töölönlahti oli käytännössä katsoen kuollut ja kaupungin rannikkovedet pahasti saastuneita. Työtä jätevesien puhdistamiseksi on sittemmin tehty paljon ja nykyään jätevedenpuhdistamoiden tulos pääkaupunkiseudulla on huippuluokkaa. Vesistöjen rehevöitymistä aiheuttavien ravinteiden päästöt ovat pienentyneet huomattavasti: vuodesta 1975 fosforin päästöt ovat laskeneet 94,5 prosenttia ja typen 80 prosenttia.
Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 29.8.202527.8.2025 07:57:10 EEST | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 29.8.2025 Hallitus päättää muun muassa puitehankinnoista suunnittelu- ja asiantuntijapalveluille sekä ferrosulfaatin hankinnalle. Hallitus päättää myös HSY:n liittymisestä alaa koskevaan energiatehokkuussopimukseen vuosille 2026-2035 sekä Hiekkaharjun vesitornin ja Peltoniemen paineenkorotusaseman välisen runkovesijohdon rakentamisen urakoitsijan valinnasta. Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames . Ystävällisin terveisin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala www.hsy.fi
Itämeri alkaa katukaivosta – kalatarrat kertovat, ettei kaivo ole roskis12.8.2025 08:55:48 EEST | Tiedote
Hulevesikaivojen ympärille elokuussa ilmestyvät ahven- ja haukitarrat muistuttavat, etteivät roskat kuulu kaduille tai katukaivoihin. Maahan heitetyt roskat voivat kulkeutua huleveden mukana lähimpään vesistöön ja lopulta Itämereen, sillä hulevettä ei pääsääntöisesti puhdisteta. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on jälleen mukana Pidä Saaristo Siistinä ry:n Mahanpuruja muovista -kampanjassa 14.–31.8.2025.
Tuo syömäkelvottomat omenat Sortti-asemalle – älä jätä maahan rotille7.8.2025 07:17:00 EEST | Tiedote
Syksyn lähestyessä omenoita ja muita puutarhahedelmiä kertyy helposti yli oman tarpeen. Maahan pudonneet hedelmät kannattaa kerätä säännöllisesti pois maasta rottien torjumiseksi. Syömäkelpoiset omenat voi antaa eteenpäin esimerkiksi tuttaville. Suuremmat määrät huonokuntoisia omenoita voi tuoda Sortti-asemille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme