Koulutus ja työllisyyspalvelut ovat tulevan kasvun tae – niitä ei pidä vaarantaa lisäleikkauksilla
Jos maan hallitus päätyy pian alkavissa budjettineuvotteluissa leikkaamaan kuntien valtionosuuksia, se leikkaa suoraan kansalaisten koulutuksesta sekä työllisyyspalveluista, muistuttaa Kuntaliiton hallituksen työvaliokunta kannanotossaan 28. elokuuta.
– Suomella ei ole varaa uusiin valtionosuusleikkauksiin tilanteessa, jossa työttömyys, myös pitkäaikaistyöttömyys, on ennätyskorkealla. Työllisyyspalvelujen ja työttömyysturvan uudistaminen kuluvan vuoden alussa näyttää siirtyneen kuntiin noin 200 miljoonaa euroa alimitoitettuna, työvaliokunnan puheenjohtaja Lauri Lyly kiteyttää.
Kuntien rahoituksen leikkaaminen ei tuo säästöjä julkiseen talouteen eikä kohenna velkasuhdetta.
– Leikkaukset kunnilta johtavat väistämättä veronkorotuksiin, lisävelanottoon tai palvelujen heikentymiseen, jos samalla ei kevennetä palvelulupausta tai tehtäviä ja velvoitteita. Leikkaukset vaarantavat myös parhaillaan orastavan kasvun, sillä ne pienentävät resursseja työllistämispalveluihin ja kouluttautumiseen ja siten osaavan työvoiman saatavuuteen. Talouskasvun vauhdittaminen on ratkaisevan tärkeää myös kuntatalouden kannalta, Lyly toteaa.
Kunnat ovat jo sopeuttaneet merkittävästi talouttaan. Kuntaliitto onkin huolissaan kuntien edellytyksistä huolehtia sivistyksen, hyvinvoinnin ja elinvoiman tehtävistä. Valtio on jo vetäytynyt kansalaisten peruspalvelujen rahoittamisesta, sillä kunnat rahoittavat palveluja koko ajan enemmän itse.
Huolta lisää se, että mittavista sopeutuspäätöksistä huolimatta koko julkisen talouden näkymä on edelleen erittäin heikko.
