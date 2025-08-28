Koulutus ja työllisyyspalvelut ovat tulevan kasvun tae – niitä ei pidä vaarantaa lisäleikkauksilla

Kuntaliitto: Koulut eivät yksin takaa uimataitoa – kunnissa haetaan ratkaisuja 28.8.2025 11:04:59 EEST | Tiedote

Keskeiset haasteet koulujen uimaopetuksen järjestämiselle ovat pula uimahalleista ja uimaopettajista sekä pitkät kuljetusmatkat uimaopetukseen. Tämä käy ilmi Kuntaliiton tuoreesta kyselystä, johon vastasi elokuussa 2025 yhteensä 75 kuntien sivistys- ja liikuntajohtajaa. Lasten ja nuorten puutteellinen uimataito nousi kesällä puheenaiheeksi useiden läheltä piti- ja hukkumistapausten myötä. Nyt julkaistu kysely vahvistaa, että kunnissa on paljon tahtoa ja osaamista vahvistaa uimataitoa, mutta resurssit ja olosuhteet rajoittavat mahdollisuuksia. – Oppimisen herkkyyskaudet ovat esiopetusiässä ja alakoulun alkuvuosissa. Uimataitoon kannattaakin satsata varhain, sillä se kirjaimellisesti kantaa koko elämän ajan, Kuntaliiton perusopetuksen erityisasiantuntija Mari Sjöström toteaa.