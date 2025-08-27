Loton potissa on lauantaina ennätykselliset 15,9 miljoonaa euroa – Näitä rivejä suomalaiset suosivat

Veikkauksen asiakkaat ovat pelanneet tänä vuonna näitä kymmentä riviä enemmän kuin muita seitsemän numeron sarjoja.



Suosituimmat Lotto-rivit 2025

Top 10



Suosituin rivi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

2. suosituin rivi: 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39

3. suosituin rivi: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35

4. suosituin rivi: 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37

5. suosituin rivi: 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38

6. suosituin rivi: 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40

7. suosituin rivi: 6, 11, 16, 21, 26, 31, 37

8. suosituin rivi: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

9. suosituin rivi: 1, 8, 15, 22, 29, 36, 37

10. suosituin rivi: 4, 6, 8, 13, 17, 22, 26

- Siltä se vain vaikuttaa, että 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja 7 on selkeä valinta ja suomalaisten kestosuosikkirivi, sillä tuo tuttu sarja on säilynyt aina kärkipaikoilla. Muutenkin suosituimpien rivien joukossa on rivejä, jotka muodostuvat helposti pelikupongille. Esimerkiksi 3, 9, 15, 21, 27, 33 ja 39 rakentuu, kun ruksii Loton pelikupongilta kolmannen pystyrivin numerot, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula sanoo.

- Emme kerro paljonko näitä rivejä on tänä vuonna pelattu, mutta sen verran voidaan paljastaa, että määrä ei ole vähäinen.



Jos vuoden suosituin rivi sattuisi lauantaina arvonnassa tulemaan, olisi yllättyneitä varmasti useita. Voitto jaettaisiin melkoisen lukuisiin osiin.



- Tämä saattaisi jopa harmittaa seitsemän oikein -voittajia, kun potti jaettaisiin selkeästi useampaan osaan kuin pelin yli 55 vuoden historiassa on totuttu. Lottomiljonäärejä ei sillä kertaa saataisi.



Suurpotti jaetaan osiin myös silloin, jos täysosuma osuu porukkapeliin.

Lotossa jokainen yksittäinen rivi on täsmälleen yhtä todennäköinen.



- Minkä tahansa seitsemästä arvottavasta numerosta koostuvan rivin todennäköisyys on sama 1:18,6 miljoonaan. Tiettyjä rivejä vain pelataan enemmän kuin muita. Samoin kuin muidenkin Lotto-pottien kohdalla, ennätyspotti jaetaan niin moneen osaan kuin arvonnassa täysosumia löytyy. Mikäli seitsemän oikein -rivejä ei löydy, kerrotaan ensi viikon potti lauantain suorassa lähetyksessä.

Erityisen suuria muutoksia suomalaisten suosikkiriveihin ei tule kymmenenkään vuoden tarkastelujaksolla. Suosikkirivien kärkikaksikko vaihtaa tosin paikkojaan.

Suosituimmat Lotto-rivit viimeisen kymmenen vuoden ajalta

Top 10



Suosituin rivi: 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39

2. suosituin rivi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

3. suosituin rivi: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35

4. suosituin rivi: 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37

5. suosituin rivi: 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38

6. suosituin rivi: 6, 11, 16, 21, 26, 31, 37

7. suosituin rivi: 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40

8. suosituin rivi: 1, 8, 15, 22, 29, 36, 37

9. suosituin rivi: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

10. suosituin rivi: 1, 7, 9, 16, 20, 25, 36

- Kuponkipelaamisessa suositut rivit muodostuvat pystyriveistä ja myös viiden kertotaulu on löytänyt paikkansa kestosuosikkirivien joukosta. Numero 1 esiintyy myös vahvasti suosituimpien rivien joukossa, Nisula arvioi.



- Pääosin suomalaiset pelaavat Lotto aivan muin tavoin, kuten vaikkapa omilla onnennumeroillaan. Asiakkaiden valitsemat rivit koostuvat usein esimerkiksi oman elämän merkkipäivistä tai koneen satunnaisesti arpomilla riveillä. Monet voittajat, joita olemme tavanneet, ovat kertoneet lotonneensa omat rivinsä vuosikymmeniä tai saaneensa onnenrivinsä ”perintönä”. Mutta kyllähän näissä suosituimmissa valinnoissa aikamoisia klassikkoja on vuodesta toiseen.



Lotto arvotaan lauantaisin suorana lähetyksenä klo 22.10. Loton peliaika päättyy klo 21.45.