Loton potissa on lauantaina ennätykselliset 15,9 miljoonaa euroa – Näitä rivejä suomalaiset suosivat
Loton potti on noussut korkeammalle kuin koskaan. Lauantai-illan suorassa arvonnassa potti on 15,9 miljoonaa euroa. Suomalaisilla lottoajilla on muutamia rivejä, joiden osuessa päävoitto jaettaisiin todella moneen osaan.
Veikkauksen asiakkaat ovat pelanneet tänä vuonna näitä kymmentä riviä enemmän kuin muita seitsemän numeron sarjoja.
Suosituimmat Lotto-rivit 2025
Top 10
Suosituin rivi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2. suosituin rivi: 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39
3. suosituin rivi: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35
4. suosituin rivi: 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37
5. suosituin rivi: 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38
6. suosituin rivi: 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40
7. suosituin rivi: 6, 11, 16, 21, 26, 31, 37
8. suosituin rivi: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
9. suosituin rivi: 1, 8, 15, 22, 29, 36, 37
10. suosituin rivi: 4, 6, 8, 13, 17, 22, 26
- Siltä se vain vaikuttaa, että 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja 7 on selkeä valinta ja suomalaisten kestosuosikkirivi, sillä tuo tuttu sarja on säilynyt aina kärkipaikoilla. Muutenkin suosituimpien rivien joukossa on rivejä, jotka muodostuvat helposti pelikupongille. Esimerkiksi 3, 9, 15, 21, 27, 33 ja 39 rakentuu, kun ruksii Loton pelikupongilta kolmannen pystyrivin numerot, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula sanoo.
- Emme kerro paljonko näitä rivejä on tänä vuonna pelattu, mutta sen verran voidaan paljastaa, että määrä ei ole vähäinen.
Jos vuoden suosituin rivi sattuisi lauantaina arvonnassa tulemaan, olisi yllättyneitä varmasti useita. Voitto jaettaisiin melkoisen lukuisiin osiin.
- Tämä saattaisi jopa harmittaa seitsemän oikein -voittajia, kun potti jaettaisiin selkeästi useampaan osaan kuin pelin yli 55 vuoden historiassa on totuttu. Lottomiljonäärejä ei sillä kertaa saataisi.
Suurpotti jaetaan osiin myös silloin, jos täysosuma osuu porukkapeliin.
Lotossa jokainen yksittäinen rivi on täsmälleen yhtä todennäköinen.
- Minkä tahansa seitsemästä arvottavasta numerosta koostuvan rivin todennäköisyys on sama 1:18,6 miljoonaan. Tiettyjä rivejä vain pelataan enemmän kuin muita. Samoin kuin muidenkin Lotto-pottien kohdalla, ennätyspotti jaetaan niin moneen osaan kuin arvonnassa täysosumia löytyy. Mikäli seitsemän oikein -rivejä ei löydy, kerrotaan ensi viikon potti lauantain suorassa lähetyksessä.
Erityisen suuria muutoksia suomalaisten suosikkiriveihin ei tule kymmenenkään vuoden tarkastelujaksolla. Suosikkirivien kärkikaksikko vaihtaa tosin paikkojaan.
Suosituimmat Lotto-rivit viimeisen kymmenen vuoden ajalta
Top 10
Suosituin rivi: 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39
2. suosituin rivi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
3. suosituin rivi: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35
4. suosituin rivi: 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37
5. suosituin rivi: 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38
6. suosituin rivi: 6, 11, 16, 21, 26, 31, 37
7. suosituin rivi: 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40
8. suosituin rivi: 1, 8, 15, 22, 29, 36, 37
9. suosituin rivi: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
10. suosituin rivi: 1, 7, 9, 16, 20, 25, 36
- Kuponkipelaamisessa suositut rivit muodostuvat pystyriveistä ja myös viiden kertotaulu on löytänyt paikkansa kestosuosikkirivien joukosta. Numero 1 esiintyy myös vahvasti suosituimpien rivien joukossa, Nisula arvioi.
- Pääosin suomalaiset pelaavat Lotto aivan muin tavoin, kuten vaikkapa omilla onnennumeroillaan. Asiakkaiden valitsemat rivit koostuvat usein esimerkiksi oman elämän merkkipäivistä tai koneen satunnaisesti arpomilla riveillä. Monet voittajat, joita olemme tavanneet, ovat kertoneet lotonneensa omat rivinsä vuosikymmeniä tai saaneensa onnenrivinsä ”perintönä”. Mutta kyllähän näissä suosituimmissa valinnoissa aikamoisia klassikkoja on vuodesta toiseen.
Lotto arvotaan lauantaisin suorana lähetyksenä klo 22.10. Loton peliaika päättyy klo 21.45.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
www.veikkaus.fi/yritys
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Vakiossa seitsemän yli 57 000 euron voittoa - Suurin potti Savitaipaleelle27.8.2025 13:47:52 EEST | Tiedote
Vakiosta löytyi lauantaina seitsemän täysosumaa, joilla voitti yli 57 000 euroa.
Eurojackpotin potti kohoaa noin 52 miljoonaan euroon26.8.2025 22:28:13 EEST | Tiedote
Eurojackpotin tiistai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten potti kohoaa. Perjantaina Eurojackpotin potissa on noin 52 miljoonaa euroa.
Lotossa ei täysosumia - Potti jatkaa 15,9 miljoonan euron ennätyslukemissa23.8.2025 22:42:03 EEST | Tiedote
Loton lauantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten 15,9 miljoonan euron ennätyspotti on tarjolla myös ensi viikolla.
Eurojackpotin potti kohoaa 41 miljoonaan euroon22.8.2025 22:27:59 EEST | Tiedote
Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten tiistaina pelin potti kohoaa noin 41 miljoonaan euroon.
Kenosta 250 000 euron potti Ylivieskaan21.8.2025 15:22:32 EEST | Tiedote
Ylivieskan Asemakadun R-kioskin asiakas voitti keskiviikkona Veikkauksen Kenosta 250 000 euroa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme