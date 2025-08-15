Osuuskauppa Hämeenmaa

Lahden keskusta-Prisma uudistuu ja laajentaa valikoimaansa

28.8.2025 14:20:00 EEST | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote

Lahtelaisessa kauppakeskus Sykkeessä toimiva Prisma Syke saa syksyn aikana uuden, merkittävästi laajemman päivittäistavarapuolen valikoiman. Uudistuksilla pyritään vastaamaan yhä paremmin Prisman asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin sekä parantamaan asiakaskokemusta.

Lahden Paavolassa sijaitsevan Prisma Sykkeen uudistus valmistuu lokakuun loppuun mennessä.
Lahden Paavolassa sijaitsevan Prisma Sykkeen uudistus valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Kuva: Osuuskauppa Hämeenmaa

Uudistustyöt alkoivat tällä viikolla. Prisma Sykkeen sisäänkäyntiä avarretaan, ja nykyisen sisääntulon vieressä olevat wc-tilat siirretään kauppakeskuksen Beat Kitchen & café sekä Hesburger -ravintolakokonaisuuden yhteyteen.

Myymälätilaa parannetaan vastaamaan yhä paremmin asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Käyttötavaravalikoiman tilankäyttöä tehostetaan ja päivittäistavaravalikoimaa kasvatetaan tasaisesti useammissa tuoteryhmässä.

”Haluamme tuoda ruokapuolelle enemmän ja monipuolisemmin eri vaihtoehtoja. Muun muassa helppoa ja nopeaa syötävää ja juotavaa kaivataan erityisen paljon tällaisessa keskustamyymälässä”, ryhmäpäällikkö Satu Piiroinen Osuuskauppa Hämeenmaalta sanoo.

Prisma Sykkeen kassa-alue uudistui jo aiemmin tänä vuonna. Pikakassojen määrää lisättiin kevään uudistuksessa, ja linjakassan viereen tuotiin toinen pikakassa-alue, mikä mahdollistaa pikakassoille aiempaa laajemmat käyttöajat.

Prisma Sykkeessä on nyt yhteensä 12 pikakassaa, joista osa on hihnallisia. Hihnallinen pikakassa mahdollistaa myös isompien ostosten maksamisen.

Prisma Sykkeen uudistus valmistuu lokakuun loppuun mennessä.

Kuva: Osuuskauppa Hämeenmaa
Hämeenmaa – 177 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys

Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 300 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 177 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.

