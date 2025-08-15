Lahden keskusta-Prisma uudistuu ja laajentaa valikoimaansa
Lahtelaisessa kauppakeskus Sykkeessä toimiva Prisma Syke saa syksyn aikana uuden, merkittävästi laajemman päivittäistavarapuolen valikoiman. Uudistuksilla pyritään vastaamaan yhä paremmin Prisman asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin sekä parantamaan asiakaskokemusta.
Uudistustyöt alkoivat tällä viikolla. Prisma Sykkeen sisäänkäyntiä avarretaan, ja nykyisen sisääntulon vieressä olevat wc-tilat siirretään kauppakeskuksen Beat Kitchen & café sekä Hesburger -ravintolakokonaisuuden yhteyteen.
Myymälätilaa parannetaan vastaamaan yhä paremmin asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Käyttötavaravalikoiman tilankäyttöä tehostetaan ja päivittäistavaravalikoimaa kasvatetaan tasaisesti useammissa tuoteryhmässä.
”Haluamme tuoda ruokapuolelle enemmän ja monipuolisemmin eri vaihtoehtoja. Muun muassa helppoa ja nopeaa syötävää ja juotavaa kaivataan erityisen paljon tällaisessa keskustamyymälässä”, ryhmäpäällikkö Satu Piiroinen Osuuskauppa Hämeenmaalta sanoo.
Prisma Sykkeen kassa-alue uudistui jo aiemmin tänä vuonna. Pikakassojen määrää lisättiin kevään uudistuksessa, ja linjakassan viereen tuotiin toinen pikakassa-alue, mikä mahdollistaa pikakassoille aiempaa laajemmat käyttöajat.
Prisma Sykkeessä on nyt yhteensä 12 pikakassaa, joista osa on hihnallisia. Hihnallinen pikakassa mahdollistaa myös isompien ostosten maksamisen.
Prisma Sykkeen uudistus valmistuu lokakuun loppuun mennessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jouni ViljanenToimialajohtaja (Prisma, S-market ja Sale)Puh:0500 845 930jouni.viljanen@sok.fi
Satu PiiroinenRyhmäpäällikköPuh:050 432 2801satu.piiroinen@sok.fi
Kuvat
Tietoa julkaisijasta
Hämeenmaa – 177 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys
Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 300 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 177 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Hämeenmaa
Mukkulan S-marketille puisto ja pihapelialue15.8.2025 10:55:00 EEST | Tiedote
Mukkulan S-marketin viereiselle tontille on rakennettu kaikille avoin puistoalue. Alueella voi tutustua erilaisiin kasveihin, poimia marjoja ja yrttejä sekä pelata pihapelejä.
Nopeus on suurin riski – ruokarobotit muistuttavat koulujen alkaessa valppaudesta liikenteessä7.8.2025 11:15:00 EEST | Tiedote
Suomalaisista lähes jokainen pitää tärkeänä, että koulujen lähellä noudatetaan nopeusrajoitusta. Silti Liikenneturvan toteuttamissa tutkauksissa neljä viidestä kuljettajasta ajaa ylinopeudella koulujen lähistöllä oleville suojateille. Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella tutuksi tulleet S-kaupat-palvelun ruokarobotit kerääntyivät Lahdessa ja Forssassa koulun lähelle muistuttamaan erityisesti aikuisia valppaudesta, kun liikenteessä on paljon pieniä kulkijoita.
Entistä herkumpi S-market Sokos Lahti avataan 6. elokuuta5.8.2025 12:45:00 EEST | Tiedote
Täysin uudistetussa S-market Sokos Lahdessa on entistä laajempi valikoima Ruokatorin tuotteita, yksilöllinen upea ilme ja viihtyisämpi asiointikokemus. Upean S-marketin avajaisia juhlitaan keskiviikkona 6. elokuuta.
ABC Riihimäen suurteholatausasema on avattu1.8.2025 09:32:00 EEST | Tiedote
ABC Riihimäen merkittävästi laajennettu sähköautojen latausasema on avattu autoilijoiden käyttöön 31. heinäkuuta. ABC Riihimäki on Osuuskauppa Hämeenmaan viides jättikokoinen sähköautojen latausasema.
Hämeenlinnan Vaakuna avaa nyt oven historiasta uuden ajan hotelliseikkailuun31.7.2025 13:32:00 EEST | Tiedote
Reilut puoli vuotta suljettuna ollut Original Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinna avautuu uudessa loistossaan perjantaina 1.8.2025 klo 15.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme