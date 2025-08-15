Lahden keskusta-Prisma uudistuu ja laajentaa valikoimaansa

Uudistustyöt alkoivat tällä viikolla. Prisma Sykkeen sisäänkäyntiä avarretaan, ja nykyisen sisääntulon vieressä olevat wc-tilat siirretään kauppakeskuksen Beat Kitchen & café sekä Hesburger -ravintolakokonaisuuden yhteyteen.

Myymälätilaa parannetaan vastaamaan yhä paremmin asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Käyttötavaravalikoiman tilankäyttöä tehostetaan ja päivittäistavaravalikoimaa kasvatetaan tasaisesti useammissa tuoteryhmässä.

”Haluamme tuoda ruokapuolelle enemmän ja monipuolisemmin eri vaihtoehtoja. Muun muassa helppoa ja nopeaa syötävää ja juotavaa kaivataan erityisen paljon tällaisessa keskustamyymälässä”, ryhmäpäällikkö Satu Piiroinen Osuuskauppa Hämeenmaalta sanoo.