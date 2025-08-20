KOVA: Asumisoikeusasunnoista ei ole käynnissä asukkaiden joukkopakoa

- Pidän hyvin erikoisena ja vahingollisena väitteitä, että asumisoikeusasunnoista olisi tällä hetkellä käynnissä asukkaiden joukkopako. Tällaista väitettä eivät tue KOVAn keräämät tilastot eikä mikään muukaan. KOVAn tilastojen mukaan asumisoikeusasunnoista yli 97 prosenttia oli asumiskäytössä vuonna 2024. Tavanomainen asukkaiden muutto asumisoikeusasunnoista ei ole muuksi muuttunut. Asiaan ei liity mitään normaalista poikkeavaa. Nykyiset ja tulevatkin asumisoikeusasukkaat voivat olla rauhallisin ja turvallisin mielin asumisensa suhteen, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen kommentoi.

Asumisoikeusasuntojen käyttöasteen lasku johtuu pääasiassa vuokra-asuntojen tilapäisestä ylitarjonnasta. Selvimmin tämä näkyy pääkaupunkiseudulla. Yleinen asuntomarkkinatilanne vaikuttaa myös asumisoikeusyhteisöihin. Kuten Yle on uutisoinut, uusia asumisoikeusasuntoja rakennetaan tällä hetkellä kiihtyvällä tahdilla. Sen syynä on hallituksen päätös lopettaa uusien asumisoikeusasuntojen rakentaminen vuoden 2025 jälkeen. On selvää, että kun asuntomarkkinaan valmistuu lyhyellä aikavälillä merkittävästi aiempaa enemmän asumisoikeusasuntoja, kaikkia uusia asuntoja ei saada täytettyä niin nopeasti kuin normaalissa tilanteessa.

- KOVAn mielestä on erittäin vahingollista asuntomarkkinoiden kannalta, että uusien asumisoikeusasuntojen rakentaminen loppuu tämän vuoden lopussa. Asumisoikeus on lunastanut roolinsa todellisena asumisen välimallina vuokra- ja omistusasumisen välissä. Suomessa ei ole mitään muuta todellista vaihtoehtoa asumisen välimalliksi kuin asumisoikeus. Lisäksi asumisoikeusmallilla on merkittävä rooli asuinalueiden segregaation ehkäisijänä. Toivon todella, että maan hallitus arvioisi uudelleen päätöstään lopettaa asumisoikeusasuntojen uudisrakentaminen, Jouni Parkkonen jatkaa.

- Asumisoikeusasuntojen tilapäisestä käyttöasteen laskusta ei kannata olla huolissaan, sillä asumisoikeusasunnoille on edelleen pitkäaikaista kysyntää. Käyttöasteet asumisoikeusyhteisöissä ovat edelleen hyvällä tasolla ja monin paikoin vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja parempi. Asumisoikeusyhteisöt ovat myös varautuneet mahdollisiin asuntojen lunastusten kasvuun keräämällä tähän tarkoitukseen varoja ennakkoon. Nykyisten ja tulevien asumisoikeusasukkaiden ei tarvitse olla huolissaan omasta asumisestaan millään tavoin, KOVAn asumisoikeusasioiden työryhmän puheenjohtaja, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Jari Riskilä toteaa.

Asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt ovat yleishyödyllisiä ja ne toimivat omakustannusperiaatteella. Se, että osalla asumisoikeusyhteisöillä käyttövastikkeet ovat nousseet viime vuosina aiempaa merkittävästi enemmän, on johtunut ylläpito- ja rahoituskustannusten merkittävästä, äkillisestä noususta. Omakustannusperiaatteen mukaisesti yhteisöt ovat joutuneet siirtämään kasvaneet kustannukset käyttövastikkeisiin. Tällä tietoa suurimmat kustannuspaineet ovat ohitse ja asumisoikeusasukkaille on siten luvassa jatkossa tavanomaisempia käyttövastikkeiden korotuksia. Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet säilyvät jatkossakin markkinaehtoisia vuokratasoja edullisempina.