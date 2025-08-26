Vedet viilenevät ja sinilevätilanne jatkuu rauhallisena Etelä-Savossa

Sinileväkukintoja esiintyy tyypillisesti kesä-heinäkuussa, jolloin lämpimät ja valoisat olosuhteet suosivat niiden kasvua. Elokuusta alkaen pintavedet viilenevät ja valon määrä vähenee, jolloin sinileviä esiintyy yleensä vähemmän. Voimakkaat sateet voivat lisätä sinilevien määrää, jos ravinteita huuhtoutuu vesistöihin. Etelä-Savon alueella sinilevähavaintoja on viime vuosina tehty satunnaisesti myös syyskuussa, joko viranomaisten havaintopaikoilla tai kansalaisten havainnoimana. Rauhallisen sinilevätilanteen odotetaan jatkuvan syyskuussa.

Sinilevätiedotetta ei julkaista enää syyskuussa.

Viranomaisten seuranta havaintopaikoilla jatkuu kuitenkin syyskuun loppuun, eli viikon 39 loppuun saakka. Kansalaisilta toivotaan edelleen havaintoja, jotta saadaan mahdollisimman kattava kuva Etelä-Savon sinilevätilanteesta. Kansalaishavainnot täydentävät virallisten havaintopaikkojen tietoja, sillä yksittäinen havaintopaikka ei välttämättä anna kokonaiskuvaa koko järven tilanteesta.

Uimavedet viilenevät

Haukiveden Oravin havaintopaikalla mitattiin keskiviikkona 27.8. pintaveden lämpötilaksi 16,4 °C. Tämä on 1,3 astetta pitkäaikaiskeskiarvoa matalampi.

Tarkkaile sinilevätilannetta ja vältä selvästi leväpitoisen veden käyttöä

Jos veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei myöskään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Sinilevät voivat aiheuttaa mm. allergisia reaktioita, silmätulehduksia tai flunssan kaltaisia oireita. Sinileväkukinnat voivat myös olla myrkyllisiä. Jos epäilet sinilevistä aiheutuneita oireita, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen 0800 147 111.

Levähavainnoista ilmoittaminen

Etelä-Savon ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja Etelä-Savon maakunnan alueella. Ilmoituksia havainnoista voi tehdä sähköpostiosoitteeseen elyesa.levaryhma@ely-keskus.fi. Poikkeuksellisen runsaista levähavainnoista voi toimittaa näytteen myös analysoitavaksi Etelä-Savon ELY-keskukseen. Kansalaiset voivat lisätä Järviwikiin levähavaintoja haluamastaan paikasta sekä tietoa esimerkiksi pintaveden lämpötilasta ja vedenkorkeudesta.

Havaintolähetti on älypuhelimissa toimiva verkkosivu, jonka avulla voi lisätä omia levähavaintoja Järvi-meriwikiin. Havaintolähetillä voi kirjata havaintoja myös muista veden ominaisuuksista, kuten lämpötilasta ja näkösyvyydestä. Havaintolähetin käyttö ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista eikä edellytä pakollista kirjautumista.