EK: Työntekijöiden hyväksikäyttöön puututtava kovalla kädellä

– EK on esittänyt jo vuonna 2020, että rikoslakiin lisättäisiin esitetyn kaltaiset säännökset. Olemme tyytyväisiä, että esityksemme on etenemässä. Hyväksikäytössä ei ole kyse pienestä erimielisyydestä tai palkkariidasta. Kyseessä ovat vakavat ja vastenmieliset toimet, jotka kohdistuvat yleensä ulkomaiseen työvoimaan, johtaja Ilkka Oksala toteaa.

Lainvastaisesti ja epäeettisesti toimivat yritykset vääristävät kilpailua. Ne hyötyvät laittomasta kustannusedusta maksaessaan täysin alimittaista korvausta tehdystä työstä sekä laiminlyödessään räikeästi työnantajan velvollisuuksia. Tämä ei ole oikein rehellisesti toimivia työnantajia kohtaan. Työryhmä esittää myös liiketoimintakieltoa ja telekuuntelua koskevien säännösten muuttamista siten, että niissä otettaisiin huomioon kiskonta ja törkeä kiskonta työelämässä. Nämäkin ehdotukset ovat kannatettavia.

– Suomen tulee olla hyvä työtekomaa myös ulkomaalaisille työntekijöille. Tämä on tärkeää myös siksi, että tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa, jotta hyvinvointiyhteiskuntamme säilyy elinkelpoisena. Suomalainen elinkeinoelämä toimii vastuullisen työelämän ja reilujen pelisääntöjen puolesta, Oksala painottaa.

Johtaja Ilkka Oksala, p. 050 301 8590