Varhan ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen ja omaishoidon tuen odotusajat

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista säätävän lain mukaan hyvinvointialueen on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Odotusajat esitetään keskiarvona, jossa odotusajan laskenta aloitetaan asian vireilletulosta (suullinen tai kirjallinen hakemus tai tullut tiedoksi sosiaalihuollon työntekijälle).

Laskennassa esitetään odotusajan keskimääräinen kokonaiskesto.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluiden keskimääräiset odotusajat ajanjaksolla 1.1. – 30.6.2025 (suluissa ajanjakso 1.7. − 31.12.2024):

  • Ympärivuorokautinen palveluasuminen: 66 vuorokautta (53 vuorokautta)
  • Omaishoidon tuki: 50 vuorokautta (25 vuorokautta)

Ikääntyvien palveluiden odotusajat käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi ikääntyneiden palvelulautakunnan kokouksessa 27.8.2025.

