Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue haluaa kuulla asukkaidensa näkemyksiä arjen turvallisuudesta

28.8.2025 14:43:24 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Mistä sinun turvallinen arkesi koostuu? Vastaa kaikille avoimeen kyselyyn 14.9 mennessä. Asiakasraadin aikaisempi kannanotto liikunnalliseen elämäntapaan on nyt julkaistu.

Mitä sinä ajattelet kuuluvan arjen turvallisuuteen?

-Vastaamalla kyselyyn voit auttaa meitä kehittämään hyvinvointialueemme toimintaa turvallisemman arjen tukemiseksi. Vastausten kautta toivomme saavamme lisää tietoa arjen turvallisuuden kokonaisuudesta asukkaan kokemuksesta käsin, kertoo osallisuuskoordinaattori Sonja Essel Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Vastaa kaikille avoimeen kyselyyn 14.9 mennessä.

Kyselyn vastaukset kootaan Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakasraadin työskentelyn pohjaksi. Asiakasraati tekee kyselyn vastausten sekä oman keskustelunsa pohjalta kannanoton, joka käsitellään sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakaspalveluryhmässä johtavien viranhaltijoiden toimesta.

Kannanotot kootaan myös Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakkuuskertomukseen, joka käsitellään vuosittain sosiaali- ja terveyspalveluiden johtoryhmässä sekä eri toimielimissä, muun muassa lautakunnissa ja aluevaltuustossa. Näiden lisäksi kannanottoa hyödynnetään tarvittaessa keskustelun pohjana kuntien ja hyvinvointialueen välisissä yhteistyöverkostoissa sekä hyvinvointialueen asiantuntijatyössä. Kannanotto julkaistaan myös asiakasraadit- osuudessa hyvinvointialueen verkkosivuilla.  

Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakasraati

Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakasraati tarkastelee sosiaali- terveys- ja pelastuspalveluita asiakkaan näkökulmasta. 

Asiakasraadin viitekehyksenä toimii hyvinvointialueen strategia ja strategian kolme kärkeä, arjen turvallisuus, liikunnallinen elämäntapa ja mielen hyvinvointi. 

Asiakasraadin kannanotto liikunnalliseen elämäntapaan on julkaistu

Asiakasraati pohti huhtikuussa liikunnallisen elämäntavan teemaa. Keskustelun pohjana oli kaikille keskisuomalaisille maaliskuussa avoinna ollut kysely vastauksineen, johon saatiin 39 vastausta.

-Keskustelussa esiin nousi etenkin liikunnan ilon merkitys, maksuttomat tai edulliset liikuntamahdollisuudet sekä ympäristö. Kuntia ja hyvinvointialuetta kannustettiin entistä vahvempaan yhteistyöhön. Sekä kyselyssä että asiakasraadin keskustelussa todettiin, että liikkuminen on tärkeää. Samalla tuotiin kuitenkin esille liikkumisen tavoitteellisuuden korostuminen jo peruskoulussa. Liikunnan ilon ja vapaamuotoisemman liikunnan mahdollistaminen nähtiin tärkeänä osana liikunnallista elämäntapaa. Ympäristön esteettömyys ja esimerkiksi talvikunnossapito nostettiin myös esille. Raati ideoi kokouksessaan muun muassa liikuntasetelin käyttöönottoa ja paikallisia liikuntaraateja, Sonja Essel kertoo. 

Lue lisää

Aikaisemmat kannanotot Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilla

Yhteyshenkilöt

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.  
  
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea. 

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.  

Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi

Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.

Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue

#hyvaks #hyväarkikaikille

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Hyvinvointialuestrategia on päivittymässä – talous, valmius ja luottamuksen rakentaminen aiempaa vahvemmin esillä28.8.2025 16:27:05 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue on päivittämässä strategiaansa. Strategialuonnoksessa näkyy entistä vahvemmin talouden ja valmiuden näkökulmat. Strategian arvioinnissa nykyistä strategiaa on pidetty perusteiltaan toimivana. Aluehallitukselle esitetään, että se esittäisi aluevaltuustolle strategian hyväksymistä. Aluehallitus käsittelee strategian päivittämistä kokouksessaan tiistaina 2.9.

Keski-Suomen hyvinvointialue tekee tiivistä yhteistyötä ulkopuolisten lääkäriasemien kanssa, jotka lähtevät mukaan 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeiluun28.8.2025 11:08:20 EEST | Tiedote

Syyskuun alussa käynnistyy määräaikainen valinnanvapauskokeilu, jossa 65 vuotta täyttäneet voivat mennä suoraan yksityisen lääkäriaseman yleislääkärin vastaanotolle ilman hoidontarpeen arviointia. Lääkärikäynti maksaa enintään julkisen perusterveydenhuollon asiakasmaksun verran eli 28,20 euroa. Valinnanvapauskokeiluun kuuluvat myös tietyt tutkimukset, joille on määrätty enimmäishinnat, joista asiakas maksaa puolet. Vuonna 2025 käyntejä yksityisellä palveluntuottajalla voi olla enintään 2 ja vuosina 2026 ja 2027 enintään 3 per vuosi. Asiakkaan tulee itse seurata käyntimääriään, ettei hänelle koidu ylimääräisistä käynneistään lisämaksuja. Valinnanvapauskokeilu on määräaikainen ajanjaksolle 1.9.2025-31.12.2027.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye