Keski-Suomen hyvinvointialue haluaa kuulla asukkaidensa näkemyksiä arjen turvallisuudesta

Mitä sinä ajattelet kuuluvan arjen turvallisuuteen?

-Vastaamalla kyselyyn voit auttaa meitä kehittämään hyvinvointialueemme toimintaa turvallisemman arjen tukemiseksi. Vastausten kautta toivomme saavamme lisää tietoa arjen turvallisuuden kokonaisuudesta asukkaan kokemuksesta käsin, kertoo osallisuuskoordinaattori Sonja Essel Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Vastaa kaikille avoimeen kyselyyn 14.9 mennessä.

Kyselyn vastaukset kootaan Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakasraadin työskentelyn pohjaksi. Asiakasraati tekee kyselyn vastausten sekä oman keskustelunsa pohjalta kannanoton, joka käsitellään sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakaspalveluryhmässä johtavien viranhaltijoiden toimesta.

Kannanotot kootaan myös Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakkuuskertomukseen, joka käsitellään vuosittain sosiaali- ja terveyspalveluiden johtoryhmässä sekä eri toimielimissä, muun muassa lautakunnissa ja aluevaltuustossa. Näiden lisäksi kannanottoa hyödynnetään tarvittaessa keskustelun pohjana kuntien ja hyvinvointialueen välisissä yhteistyöverkostoissa sekä hyvinvointialueen asiantuntijatyössä. Kannanotto julkaistaan myös asiakasraadit- osuudessa hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakasraati

Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakasraati tarkastelee sosiaali- terveys- ja pelastuspalveluita asiakkaan näkökulmasta.

Asiakasraadin viitekehyksenä toimii hyvinvointialueen strategia ja strategian kolme kärkeä, arjen turvallisuus, liikunnallinen elämäntapa ja mielen hyvinvointi.

Asiakasraadin kannanotto liikunnalliseen elämäntapaan on julkaistu

Asiakasraati pohti huhtikuussa liikunnallisen elämäntavan teemaa. Keskustelun pohjana oli kaikille keskisuomalaisille maaliskuussa avoinna ollut kysely vastauksineen, johon saatiin 39 vastausta.

-Keskustelussa esiin nousi etenkin liikunnan ilon merkitys, maksuttomat tai edulliset liikuntamahdollisuudet sekä ympäristö. Kuntia ja hyvinvointialuetta kannustettiin entistä vahvempaan yhteistyöhön. Sekä kyselyssä että asiakasraadin keskustelussa todettiin, että liikkuminen on tärkeää. Samalla tuotiin kuitenkin esille liikkumisen tavoitteellisuuden korostuminen jo peruskoulussa. Liikunnan ilon ja vapaamuotoisemman liikunnan mahdollistaminen nähtiin tärkeänä osana liikunnallista elämäntapaa. Ympäristön esteettömyys ja esimerkiksi talvikunnossapito nostettiin myös esille. Raati ideoi kokouksessaan muun muassa liikuntasetelin käyttöönottoa ja paikallisia liikuntaraateja, Sonja Essel kertoo.

