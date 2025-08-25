Elokuun viimeinen viikonloppu tuo mukanaan sateita, sumua ja lämpimämpää ilmaa
Pitkään jatkunut pohjoisvirtaus väistyy ja kääntyy eteläiseksi tuoden Suomeen lämpimämpää ilmaa Keski-Euroopasta. Lämpöä seuraavat kuitenkin sateet, jotka kulkeutuvat Suomen yli perjantaina ja lauantaina.
Ilmatieteen laitoksen 28. elokuuta tekemän ennusteen mukaan matalapaine alkaa vaikuttaa Etelä-Suomen säähän lounaasta perjantaiaamuna. Ensimmäinen annos vesisateita tulee etelärannikon tuntumassa aamulla, yöksi laajempi sadealue nousee maan eteläosan ylle.
"Voimakkaimmat sateet ajoittuvat todennäköisesti perjantain ja lauantain väliseen yöhön, mutta jo perjantai-iltapäivällä etelärannikolla on paikoin sadekuurojen riski", sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Vendi Pelkonen.
Perjantai- ja lauantaiaamun välisenä aikana sadetta kertyy noin 5–15 millimetriä maan eteläosaan. Sadealueeseen voi liittyä yksittäisiä ukkoskuuroja, etenkin sen jälkipuolella lauantaina.
Ensi viikolla 20 asteen lämpötilat yleistyvät
Viikonloppuna lämpötila nousee päivisin aurinkoisilla alueilla 20 asteen tuntumaan maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa lämpöasteita on 15 asteen molemmin puolin. Sateen alla lämpötila voi pudota alle 15 asteeseen etelässäkin. Myös yöt lämpenevät: lämpötila on yöaikaan yleisesti 10–15 astetta, Lapissa jäädään kuitenkin alle 10 asteen.
Lämmin ilmamassa tuo mukanaan kosteutta, jonka myötä sumut ovat yleisiä yö- ja aamuaikaan koko maassa. Pilvisyys on runsasta maan eteläosassa, mutta muualla maassa aurinko pääsee paikoin paistamaan.
Ensi viikon alkupuoli on ennusteiden mukaan melko poutainen, ja 20 asteen lämpötilat yleistyvät laajalti. Ennusteissa on tarjolla sateita viikon puolivälistä alkaen, mutta niiden ennustettavuus on vielä heikko.
