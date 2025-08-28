Etätyö passivoi työntekijää – Turun yliopiston tutkimus kannustaa lisäämään aktiivisuutta etätyöpäiviin
Turun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan etätyössä kertyy enemmän paikallaanoloa kuin työpaikalla tehdyssä toimisto- tai manuaalityössä. Runsas paikallaanolo, kuten pitkittynyt istuminen, altistaa tuki- ja liikuntaelimistön vaivoille, painonnousulle ja lisää muun muassa sydäntautiriskiä. Siksi etätyöpäiviin on hyvä lisätä aktiivisia taukoja.
Yleisesti tiedetään, että fyysinen työ sisältää enemmän aktiivisuutta kuin toimistotyö. Työpaikoilla tehdyn työn rinnalle on kirinyt etätyö, jonka vaikutuksista työpäivän fyysisen aktiivisuuden määrään tiedetään vielä verrattain vähän. Turun yliopistossa tutkittiin näiden eri työmuotojen yhteyksiä työpäivän fyysiseen aktiivisuuteen ja paikallaanoloon.
Tutkimusaineisto kerättiin sydänterveyden edistämiseen keskittyvän STRIP-tutkimukseen osallistuvilta henkilöiltä, jotka pitivät fyysistä aktiivisuutta ja paikallaanoloa mittaavaa liikemittaria ympäri vuorokauden ranteessaan yhden työviikon ajan. Raportoidun ammattinimikkeen ja päivittäisen työntekopaikan perusteella tunnistettiin fyysisen työn, vain toimistossa tehdyn työn, hybridityön (jossa työtä tehdään sekä toimistolla että etänä) ja etätyön tekijät.
Tutkimustulokset osoittivat, että fyysisen työn tekijöillä aktiivisuutta kertyy eniten, kun taas hybridi- ja etätyöntekijöillä vähiten. Erot nähtiin nimenomaan työajalla, mutta ei vapaa-ajalla. Keskimäärin hybridi- ja etätyöntekijät kerryttivät paikallaanoloa työaikanaan jopa 5,6 tuntia, toimistossa työskentelevät 4,8 tuntia ja fyysisen työn tekijät vain 3,7 tuntia.
– Etätyö on tullut suosituksi työmuodoksi, mutta tutkimuksemme mukaan se näyttäisi kerryttävän paikallaanoloa jopa 1-2 tuntia enemmän kuin työpaikoilla tehty työ. Tämä on huolestuttava löydös, sillä toimistotyön tiedetään jo ennestään olevan hyvin passiivista, kertoo erikoistutkija Tuija Leskinen Turun yliopistosta.
Muista tauottaa työtäsi
Tutkimuksessa vertailtiin myös hybridityöntekijöiden toimisto- ja etätyöpäivien fyysistä aktiivisuutta ja paikallaanoloa. Näissäkin tuloksissa etätyö kerrytti puoli tuntia enemmän paikallaanoloa kuin toimistotyö. Etätyöpäivänä muun muassa työmatkaliikkuminen jää pois ja työnaikaiset aktiiviset siirtymiset saattavat lyhentyä. Toimistoille kohdistetut toimet istumisen vähentämiseksi, kuten sähkötyöpöydät, eivät nekään vielä ulotu etätyöhön. Lisäksi etäpalaverit usein venyvät ja ketjuuntuvat. Nämä kaikki saattavat huomaamatta lisätä paikallaanoloaikaa.
– Nyt kesälomien jälkeen onkin oivallinen hetki uusien työtapojen muodostamiselle tai niiden päivittämiselle. Etenkin etätyössä tauot istumisesta saattavat jäädä liian lyhyiksi. Liikkeen lisääminen etätyöhön virkistää ja vetreyttää ja tuo tutkitusti myös terveyshyötyjä, summaa Leskinen.
Tutkimus on osa Turun yliopiston Väestötutkimuskeskuksen tutkimusyhteistyötä. Tulokset on julkaistu Occupational & Environmental Medicine -lehdessä 25.6.2025.
Tuija LeskinenErikoistutkijaTurun yliopistoPuh:+358 50 408 9611tuija.leskinen@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/tuija-leskinen
Mediapalveluarkisin klo 9-15Puh:+358 50 567 7197viestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
