Museovirasto avasi avustushaun aineettoman kulttuuriperinnön hankkeisiin

Suomi on ratifioinut Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelusta vuonna 2013. Museovirasto vastaa sopimuksen toteuttamisesta Suomessa.

Museovirasto on tukenut valtionavustuksin aineettoman kulttuuriperinnön hankkeita vuodesta 2018. Aiempina vuosina avustuksilla on tuettu muun muassa kasvatuksen ja koulutuksen hankkeita elävän perinnön parissa. Vuoden 2025 avustuksilla halutaan tukea erityisesti toimintaa, joka edistää kulttuurista moninaisuutta osana kulttuuriperintötyötä tai kulttuurivähemmistöjen omaa kulttuuritoimintaa.

Aineeton kulttuuriperintö tarkoittaa perinteitä ja tapoja, jotka siirtyvät sukupolvelta toiselle. Se voi olla esimerkiksi juhlatapoja, ruokaperinnettä, käsityötaitoja, esittävää taidetta, tarinankerrontaa tai taitoja, jotka liittyvät luontoon. Perinteet muuttuvat ja kehittyvät koko ajan. Kulttuurinen moninaisuus, sekä eri vähemmistöjen perinteet ja kulttuuritoiminta rikastuttavat aineetonta kulttuuriperintöä.

Avustusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, kunnat, säätiöt ja yhtiöt. Hakeminen tapahtuu osoitteessa haeavustuksia.fi. Hakemuksen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Haku päättyy 9.10.2025 klo 15.00.

INFOTILAISUUS VERKOSSA

Museovirasto järjestää infotilaisuuden verkossa Zoom-alustalla keskiviikkona 10.9. klo 9–10. Ilmoittautumiset verkossa: https://us02web.zoom.us/meeting/register/plhPqD7JQTaQd00rJeMRvw