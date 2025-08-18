Museovirasto avasi avustushaun aineettoman kulttuuriperinnön hankkeisiin
Tämän vuoden avustuksilla edistetään kulttuurien välistä vuoropuhelua ja turvataan vähemmistöjen oikeutta oman kulttuuriperintönsä vaalimiseen. Hakeminen tapahtuu Haeavustuksia.fi-palvelussa. Haku päättyy 9.10.2025 klo 15.
Suomi on ratifioinut Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelusta vuonna 2013. Museovirasto vastaa sopimuksen toteuttamisesta Suomessa.
Museovirasto on tukenut valtionavustuksin aineettoman kulttuuriperinnön hankkeita vuodesta 2018. Aiempina vuosina avustuksilla on tuettu muun muassa kasvatuksen ja koulutuksen hankkeita elävän perinnön parissa. Vuoden 2025 avustuksilla halutaan tukea erityisesti toimintaa, joka edistää kulttuurista moninaisuutta osana kulttuuriperintötyötä tai kulttuurivähemmistöjen omaa kulttuuritoimintaa.
Aineeton kulttuuriperintö tarkoittaa perinteitä ja tapoja, jotka siirtyvät sukupolvelta toiselle. Se voi olla esimerkiksi juhlatapoja, ruokaperinnettä, käsityötaitoja, esittävää taidetta, tarinankerrontaa tai taitoja, jotka liittyvät luontoon. Perinteet muuttuvat ja kehittyvät koko ajan. Kulttuurinen moninaisuus, sekä eri vähemmistöjen perinteet ja kulttuuritoiminta rikastuttavat aineetonta kulttuuriperintöä.
Avustusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, kunnat, säätiöt ja yhtiöt. Hakeminen tapahtuu osoitteessa haeavustuksia.fi. Hakemuksen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Haku päättyy 9.10.2025 klo 15.00.
INFOTILAISUUS VERKOSSA
Museovirasto järjestää infotilaisuuden verkossa Zoom-alustalla keskiviikkona 10.9. klo 9–10. Ilmoittautumiset verkossa: https://us02web.zoom.us/meeting/register/plhPqD7JQTaQd00rJeMRvw
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimukseen liittyen: erikoisasiantuntija Leena Marsio, puh. 0295 33 6017, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi.
Erityiskysymykset avustuksen hakuun liittyen: erikoisasiantuntija Eija Liukkonen, puh. 0295 33 6009, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi.
Linkit
Museovirasto Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja ja toimialansa kehittäjä. Museovirasto pitää huolta monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä sekä edistää sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä. Museovirasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva viranomainen.
