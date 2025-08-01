Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy

Digitaalinen kiinteistökauppa kasvoi 125 % viime vuodesta

1.9.2025 13:18:11 EEST | Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy | Tiedote

Asuntokauppojen solmimisesta digitaalisesti on tullut kesän aikana entistä suositumpaa, eikä vauhti hiljentynyt elokuussa. Taloja, mökkejä ja muita kiinteistöjä ostettiin sähköisesti jopa 125 prosenttia enemmän kuin viime vuoden elokuussa.

Omakotitaloalue, puita ja laituri veden äärellä Suomessa.
Talo-, mökki- ja tonttikaupat solmitaan yhä useammin digitaalisesti. Kuvapankkikuva

Kiinteistönvälittäjät solmivat elokuussa yhteensä 2 527 digitaalista asunto-osake- ja kiinteistökauppaa. Kokonaismäärä jäi hieman kesäkuun huippulukemista, mutta viime vuoden elokuuhun verrattuna kasvuluvut ovat vahvat. Asunto-osakekauppojen määrä kasvoi 21 prosenttia ja kiinteistökauppojen määrä hurjat 125 prosenttia.

Reilusta kahdestatuhannesta viidestäsadasta kaupasta asunto-osakekauppoja oli 1 897 kappaletta. Kiinteistökauppoja taas tehtiin 630 kappaletta, mikä on heinäkuun jälkeen toiseksi suurin määrä yhden kuukauden aikana. Sähköisten kiinteistökauppojen suosio onkin kasvanut vuoden aikana merkittävästi.

Digitaalisen asuntokaupan nousu ei ole yksittäisten kuukausien piikki, vaan merkki pysyvästä muutoksesta. Sähköisyys on ollut huhtikuusta lähtien kiinteistönvälittäjien ensisijainen valinta asunto-osakekauppojen solmimiseen. Tuoreimmat vertailuluvut fyysisiin konttorikauppoihin ovat heinäkuulta, jolloin 58 prosenttia kiinteistönvälittäjien tekemistä asunto-osakekaupoista solmittiin sähköisesti Digitaalinen asuntokauppa DIASin avulla.

“Digitaalinen asuntokauppa on kesän aikana vakiinnuttanut asemansa suosituimpana tapana solmia asuntokaupat. Asiakkaamme ovat kommentoineet DIAS-kauppaa helpoksi ja sujuvaksi. Tämän eteen teemme jatkuvaa kehitystyötä – näin myös syksyllä on tulossa useita parannuksia helpottamaan asuntokaupan solmimista”, sanoo DIASin liiketoimintajohtaja Niilo Ursin.

DIAS on helppo ja turvallinen tapa solmia asuntokaupat ilman käyntiä pankissa

Digitaalinen asuntokauppa DIAS on Suomessa kehitetty asuntokaupan alusta, joka mahdollistaa asuntokauppojen solmimisen joustavasti ja turvallisesti ajasta ja paikasta riippumatta. DIASia käyttävät ja kehittävät Suomessa lähes kaikki asuntokaupan toimijat kiinteistönvälittäjistä pankkeihin. Ensimmäinen DIAS-kauppa solmittiin kesäkuussa 2019. Vuoden 2025 alusta alkaen DIAS-kauppoja on tehty jo yli 18 000 kappaletta, mikä on puolet enemmän kuin samalla ajanjaksolla vuonna 2024.

Puhelin vihreällä taustalla, näytöllä auki DIASin Asiointipalvelu

