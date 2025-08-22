Levin ja Ylläksen mökkimarkkina tarjoaa nyt asuntosijoittajalle ylivoimaisen tuotto-odotuksen
Suurkaupunkien vuokramarkkinoiden hiipuessa asuntosijoittajien katseet kääntyvät yhä vahvemmin Lappiin. Mökkimarkkina toimii kasvun veturina: lyhytvuokraus kasvoi edeltävän vuoden aikana 17 % ja kattaa jo yli kolmanneksen Lapin lähes puolen miljardin euron majoitusmarkkinasta. KotiSome Lappi LKV:n toimitusjohtaja, varatuomari Jussi Pirhonen kertoo Levin ja Ylläksen matkailukeskusten tarjoavan sijoittajalle houkuttelevan yhdistelmän kovaa kysyntää ja nousevia vuokrahintoja.
Lapin matkailu kasvaa ja mökkimarkkina loistaa
Visitoryn tilastojen mukaan heinäkuu 2024 – kesäkuu 2025 -jaksolla Lapissa kirjattiin yhteensä 5,5 miljoonaa maksullista yöpymistä, mikä on 7 % enemmän kuin edellisvuonna.
-
Majoitusliikkeissä yövyttiin 3,4 miljoonaa kertaa (+1 %).
-
Mökeissä ja muissa vapaa-ajan asunnoissa yövyttiin 2,1 miljoonaa kertaa (+17 %).
– Kasvun moottori on selvästi mökkimarkkina. Vuokratuotot nousevat kovaa vauhtia ja käyttöaste pysyy vahvana, KotiSome Lappi LKV:n toimitusjohtaja, varatuomari Jussi Pirhonen sanoo.
Ulkomaalaisten osuus kaikista majoitusliikkeiden yöpymisistä nousi jo yli 60 %:iin, mikä vahvistaa Lapin asemaa kansainvälisenä kohteena.
– Kotimaan kysyntä vaihtelee, mutta kansainväliset matkailijat tuovat sijoittajalle pitkän aikavälin turvaa. Lappi on yhä vahvemmin globaali matkakohde, ei vain suomalainen lomapaikka, Pirhonen tiivistää.
Lentoliikenne tuo matkailijat suoraan Kittilään
Visitoryn tilastojen mukaan heinäkuu 2024 – kesäkuu 2025 -jaksolla Lapin lentokenttien matkustajamäärät kasvoivat kautta linjan:
- Rovaniemi 511 000 matkustajaa (+27 %)
- Kittilä 213 000 matkustajaa (+9 %), joista 55 % ulkomailta
- Ivalo 129 000 matkustajaa (+7 %)
- Kemi 17 600 matkustajaa (+5 %)
Eniten ulkomaalaisia vieraita (55 %) saapui Kittilän lentokentälle.
Uudet lentoyhteydet vahvistavat saavutettavuutta entisestään: KLM avaa talvikaudella 2025–26 suoran reitin Amsterdamin ja Kittilän välillä, ja Helsinki–Rovaniemi -vuorot lisääntyvät neljään viikkovuoroon.
– Kansainvälinen matkailijavirta Lappiin ei ole hetkellinen trendi, vaan pysyvä ilmiö. Kittilän lentokentän vieressä sijaitsevat Levi ja Ylläs hyötyvät tästä eniten, Pirhonen sanoo.
– Levi ja Ylläs pitävät lujasti kiinni ykkösasemastaan vapaa-ajan kohteina. Niitä eivät suhdanteet juuri heiluta. Kysyntä ja hinnat jatkavat nousuaan. Trendi liikkuu Lapissa eri suuntaan kuin muualla Suomessa, Pirhonen analysoi.
Suurkaupunkien vuokramarkkinat hiipuvat
Suomen Vuokranantajien tuore kaupunkiranking kertoo, että Rovaniemi nousi asuntosijoittajien ykköskaupungiksi. Oulu sijoittui toiseksi, Tampere putosi kolmanneksi ja pääkaupunkiseutu valahti listan hännille.
– Kun Helsinki menettää vetovoimaansa ja samaan aikaan Lapissa kysyntä kasvaa, on yhtälö selvä: Levin ja Ylläksen mökkimarkkina on sijoittajalle houkuttelevampi kuin yksikään pääkaupunkiseudun yksiö, Pirhonen toteaa.
Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus kasvaa
PolarHousen toimitusjohtaja Sameli Lähdesmäki näkee kehityksessä suuren mahdollisuuden:
– Kittilä on Keski-Euroopan matkailijoille helppo ja kohtuuhintainen vaihtoehto Alpeille. Lapin vetovoima muodostuu laadukkaista rinteistä sekä puhtaasta ja hiljaisesta luonnosta, Lähdesmäki sanoo.
PolarHouse on käynnistämässä Levillä ja Ylläksellä vajaan 100 uuden loma-asunnon rakennushankkeen.
– Lapissa vierailee eniten turisteja Iso-Britanniasta, Ranskasta ja Saksasta, mutta viime aikoina varsinkin Yhdysvallat on kasvattanut osuuttaan. Myös loma-asuntojen ostajakuntaan kuuluu yhä enemmän myös ulkomaalaisia sijoittajia, Lähdesmäki jatkaa.
Lappi on sijoittajan turvasatama
Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton mökkikauppakatsauksen mukaan Lapissa myytiin tammi–kesäkuussa 27 % enemmän mökkejä kuin vuotta aiemmin. Mökkien hinnat nousivat samalla korkeimmalle tasolle kymmeneen vuoteen. Valtakunnallisesti mökkikaupan kokonaisarvo oli 213,3 miljoonaa euroa (+17 %), josta Lapin osuus oli suurin, 40,4 miljoonaa euroa (+19,1 %).
– Talvikuukausien loma-asuntokaupan veturi on ollut Lappi, jossa kauppaa on käyty jopa lähes 50 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, kertoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa (tiedote 26.4.2025).
– Tilastot osoittavat, että Levin ja Ylläksen mökkimarkkina tarjoaa sekä vakaata kysyntää että erinomaisia tuotto-odotuksia. Se on kasvuhakuisen ja tulevaisuuteen katsovan sijoittajan valinta, Pirhonen sanoo.
KotiSome LKV on kehittänyt palveluitaan sijoittajan turvaksi ja kulujen hallintaan. LakiTurva-palvelu on kaikille asiakkaille maksuton. Käytännössä se tarkoittaa maksutonta lakineuvontaa koko myyjän virhevastuun voimassaolon ajan. Välityspalkkiolaskuri puolestaan laskee kulut tehdyn työn mukaan – ei kauppahinnan prosenttina.
– Kun maksetaan reilusti vain tehdystä työstä, jää sijoittajallekin enemmän tuottoa omaan taskuun, Pirhonen päättää.
Visitory 2.9.2025:
Lappi, Majoitustilastot ja Matkailutilastot, Heinäkuu 2024 – Kesäkuu 2025
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto 1.8.2025:
Kesäkuun 2025 mökkikauppakatsaus: Loma-asuntojen kauppa vilkkainta pariin vuoteen
Suomen Vuokranantajat 25.6.2025:
Rovaniemi syrjäytti Tampereen Vuokranantajien kaupunkirankingissa – Oulu nousi kakkoseksi ja pääkaupunkiseutu vapaassa pudotuksessa
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto 26.4.2025:
Tammi–maaliskuun 2025 mökkikauppakatsaus: Loma-asuntokauppa jatkaa kasvuaan
KotiSome LKV välityspalkkiolaskuri:
https://kotisome.fi/valityspalkkio
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt
Jussi Pirhonen
KotiSome Lappi LKV
Toimitusjohtaja, varatuomari, LKV
Puh. +358 40 092 3905
Sähköposti: jussi@kotisome.fi
Sameli Lähdesmäki
PolarHouse Oy
Toimitusjohtaja
Puh. +358 40 730 9750
Sähköposti: sameli.lahdesmaki@polarhouse.com
Tuomas Viljamaa
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto
Toimitusjohtaja
Puh. +358 40 723 5821
Sähköposti: tuomas.viljamaa@kiinteistonvalitysala.fi
Jussi PirhonenToimitusjohtaja, varatuomari, LKVKotiSome Lappi LKV
Jussi Pirhonen on KotiSomen perustaja, varatuomari ja laillistettu kiinteistönvälittäjä. Hänellä on yli 20 vuoden työkokemus asianajajana ja kiinteistöasioihin erikoistuneena lakimiehenä, minkä lisäksi hän on työskennellyt Lapin käräjäoikeudessa ja asianajotoimistoissa sekä kouluttanut kiinteistönvälittäjiä. Työuransa aikana Pirhonen on hoitanut tuhansia kiinteistö- ja asuntoasioita.
KotiSome LKV
KotiSome LKV on kiinteistönvälitystoimisto, jonka päätoimipaikka on Levillä, Kittilässä. Yritys on keskittynyt loma-asuntojen välitykseen Levillä ja Ylläksellä. KotiSome on saanut kestävän kehityksen sertifikaatin ensimmäisenä kiinteistönvälitystoimistona Suomessa. Myös Ylläs on listannut KotiSomen vastuullisuussertifioiduksi toimijaksi Suomen suurimman hiihtokeskuksen alueella. Lisäksi yrityksellä on oma vastuullisuusohjelma, johon kuuluu LakiTurva-konsepti kaikille asiakkaille. KotiSome on noussut nopeasti merkittäväksi toimijaksi hiihtokeskusten alueella ja saanut isoja asiakkuuksia, kuten S-Ketju ja Rakennusliike PolarHouse.
