Hyvinvointialuestrategia on päivittymässä – talous, valmius ja luottamuksen rakentaminen aiempaa vahvemmin esillä
Keski-Suomen hyvinvointialue on päivittämässä strategiaansa. Strategialuonnoksessa näkyy entistä vahvemmin talouden ja valmiuden näkökulmat. Strategian arvioinnissa nykyistä strategiaa on pidetty perusteiltaan toimivana. Aluehallitukselle esitetään, että se esittäisi aluevaltuustolle strategian hyväksymistä. Aluehallitus käsittelee strategian päivittämistä kokouksessaan tiistaina 2.9.
Strategian päivittämisen pohjaksi on tehty strategiaan arviointi ja tulevaisuuskatsaus, jotka valmistuivat keväällä. Strategian päivitys perustuu arvioinnin havaintoihin. Arvioinnissa kuultiin laajasti henkilöstöä ja sidosryhmiä.
- Arvioinnin perusteella strategian perusteita on pidetty hyvänä. Ilmiselvästi maailman ja talouden tilanteen vuoksi meidän on vahvennettava talouden ja valmiuden teemoja. Strategia sidotaan nykyistä selkeämmin kestävään talouden hoitoon. Lisäksi nostamme aiempaa vahvemmin esille yhteistyön ja luottamuksen rakentamisen näkökulmat, hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet kertoo.
- Nykyiset tavoitteet – hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, palveluiden saavutettavuus sekä sujuvuuden kehittäminen – säilyvät taloustavoitteen rinnalla, mutta niitä täydennetään kustannusvaikuttavuuden ja taloudellisen sopeutumisen näkökulmasta, Tollet jatkaa.
Strategiajohtaja Anu Pihlin mukaan visio ja missio ovat perusteiltaan jatkossakin nykyisen kaltaisia.
- Olemme esittämässä, että painotamme missiosamme myös sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden luotettavaa järjestämistä kaikissa tilanteissa, myös häiriö- ja poikkeusoloissa, Pihl kertoo.
Hyvinvointialueen arvopohjana säilyy pitkälti samana. Arvoissa korostetaan kunnioittavaa kohtaamista, avoimuutta, yhteistyötä sekä vastuullisuutta.
- Kaikkinensa olemme lähteneet strategian päivittämisessä nykyiseltä pohjalta. Ihmislähtöisyys ja hyvän arjen mahdollistaminen ovat edelleen toimintamme kulmakivinä, Anu Pihl jatkaa.
- Arvioinnissa strategian todettiin pääosin palvelevan edelleen tässä ajassa, vaikka maailmantilanne onkin muuttunut oleellisesti ja tulevaisuudessa on paljon erilaisia epävarmuuksia. Oli myös pohdintoja, että onko meillä varaa toteuttaa strategiaa nykyisellä tavalla, Pihl kertoo.
Menestystekijät säilyisivät myös ennallaan. Ne ovat luonnoksen mukaan jatkossakin henkilöstö, aktiiviset asukkaat, tavoitteelliset kumppanuudet, ihmislähtöiset palvelut, tieto sekä uudistuminen.
- Menestystekijät nähtiin arvioinnissa keskeisiksi tekijöiksi tavoitteisiin pääsemiseksi ja kaikista tärkeämmäksi nähtiin henkilöstö, Pihl lisää.
Jan Tollet
Keski-Suomen hyvinvointialue
Anu Pihl
Keski-Suomen hyvinvointialue
