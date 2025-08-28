Yrittäjät: Pk-yritysten vientihalukkuus vahvaa – EU ja Pohjoismaat kiinnostavat eniten

Suomen Yrittäjien kysely suunnattiin yrityksille, joiden henkilömäärä on neljä tai enemmän. Kyselyyn vastasi yli tuhat yrityksen edustajaa.

70 prosenttia vientiin välillisesti osallistuvista haluaisi aloittaa suoran vientitoiminnan. Lisäksi 45 prosenttia vientiin suoraan tai välillisesti osallistuvista on kiinnostunut osallistumaan Team Finland Akatemian vientikoulutukseen ja 47 prosenttia vienninedistämismatkoihin.

Team Finlandin uusi strategia on valmisteilla juuri nyt.

“Team Finland Akatemian koulutukset ja vienninedistämismatkat voivat olla ratkaisevia, kun pk-yritykset ottavat askeleitaan kansainvälisille markkinoille. Näiden matkojen ovia on avattava laajemmin pienille ja keskisuurille yrityksille. Osallistumismahdollisuuksista on tehtävä läpinäkyvämpiä ja saavutettavampia”, Jaskari sanoo.

EU ja Pohjoismaat vetävät – USA ja Kanada kiinnostavat myös

Kyselyssä selvitettiin myös kiinnostavimmat vientimarkkinat. Kärkisijoilla olivat EU-maat (73 %). Muut Pohjoismaat (71 %) ja USA ja Kanada (28 %).

Kaukaisempien markkinoiden, kuten Kiinan (11 %) ja Afrikan (9 %), kiinnostus oli selvästi vähäisempää.

“Erityisesti kiinnostus EU-maihin ja Pohjoismaihin kertoo siitä, että yritykset hakevat kasvua läheltä, mutta myös USA:n ja Kanadan rooli korostuu. Tämä on hyvä signaali Suomen taloudelle”, Jaskari arvioi.

Kyselyyn vastasi 1 101 Suomen Yrittäjien jäsenyritystä, joiden henkilömäärä on neljä tai enemmän. Kysely toteutettiin sähköpostitse touko–elokuussa 2025.

