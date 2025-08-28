Yrittäjät: Pk-yritysten vientihalukkuus vahvaa – EU ja Pohjoismaat kiinnostavat eniten
Vähintään neljän hengen yrityksissä on vahva halu kansainvälistyä. Kyselyn mukaan 33 prosentilla on suoraa vientiä, 22 prosentilla välillistä ja 20 prosenttia suunnittelee vientitoiminnan aloittamista. “Yrityksissä on nähtävissä selkeää kasvuhalua ulkomaankauppaan. Siksi maakunnista maailmalle pitää rakentaa toimiva vienninedistämisen palvelupolku, joka on tarjolla myös pienemmille yrityksille”, johtaja Harri Jaskari Suomen Yrittäjistä sanoo.
Suomen Yrittäjien kysely suunnattiin yrityksille, joiden henkilömäärä on neljä tai enemmän. Kyselyyn vastasi yli tuhat yrityksen edustajaa.
70 prosenttia vientiin välillisesti osallistuvista haluaisi aloittaa suoran vientitoiminnan. Lisäksi 45 prosenttia vientiin suoraan tai välillisesti osallistuvista on kiinnostunut osallistumaan Team Finland Akatemian vientikoulutukseen ja 47 prosenttia vienninedistämismatkoihin.
Team Finlandin uusi strategia on valmisteilla juuri nyt.
“Team Finland Akatemian koulutukset ja vienninedistämismatkat voivat olla ratkaisevia, kun pk-yritykset ottavat askeleitaan kansainvälisille markkinoille. Näiden matkojen ovia on avattava laajemmin pienille ja keskisuurille yrityksille. Osallistumismahdollisuuksista on tehtävä läpinäkyvämpiä ja saavutettavampia”, Jaskari sanoo.
EU ja Pohjoismaat vetävät – USA ja Kanada kiinnostavat myös
Kyselyssä selvitettiin myös kiinnostavimmat vientimarkkinat. Kärkisijoilla olivat EU-maat (73 %). Muut Pohjoismaat (71 %) ja USA ja Kanada (28 %).
Kaukaisempien markkinoiden, kuten Kiinan (11 %) ja Afrikan (9 %), kiinnostus oli selvästi vähäisempää.
“Erityisesti kiinnostus EU-maihin ja Pohjoismaihin kertoo siitä, että yritykset hakevat kasvua läheltä, mutta myös USA:n ja Kanadan rooli korostuu. Tämä on hyvä signaali Suomen taloudelle”, Jaskari arvioi.
Kyselyyn vastasi 1 101 Suomen Yrittäjien jäsenyritystä, joiden henkilömäärä on neljä tai enemmän. Kysely toteutettiin sähköpostitse touko–elokuussa 2025.
Tutustu tuloksiin paremmin tästä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Harri JaskarijohtajaPuh:050 512 2874harri.jaskari@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 36 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 60 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Yrittäjät
Yrittäjägallup: Pk-yritykset tyytymättömiä EU:n ja USA:n kauppasopimukseen – vapaakauppa saa laajaa kannatusta28.8.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Suomalaiset pk-yritykset suhtautuvat kriittisesti EU:n ja Yhdysvaltojen heinäkuussa solmittuun kauppasopimukseen, kertoo tuore Yrittäjägallup. Vain 7 prosenttia pk-yrityksistä on tyytyväisiä sopimukseen, kun 52 prosenttia on tyytymättömiä. Peräti 41 prosenttia ei osaa ottaa kantaa. Erityisesti nuorten yrittäjien (18–39-vuotiaat) keskuudessa kanta jää avoimeksi.
Yrittäjägallup: Yrittäjien tyytyväisyys hallitukseen laskussa – oppositiokaan ei vakuuta27.8.2025 14:15:00 EEST | Tiedote
Yrittäjien tyytyväisyys hallituksen toimintaan on edelleen laskenut. Tyytyväisyys opposition toimintaan ei ole kuitenkaan lisääntynyt. "Syksy on hallitukselle näytönpaikka. Yrittäjät suhtautuvat aiempaa kriittisemmin hallitukseen, mutta luottavat vielä vähemmän opposition vaihtoehtoon," Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen arvioi.
Yrittäjägallup: Yrittäjät valmiita laajentamaan toimintaansa pieniin kuntiin26.8.2025 11:30:00 EEST | Tiedote
Pk-yrityksillä on vahvaa kiinnostusta laajentaa toimintaansa uusiin ja pienempiin kuntiin, mikäli julkinen kilpailutus lisääntyy, osoittaa tuore Yrittäjägallup. Kyselyyn vastasi yli tuhat pk-yrityksen edustajaa, joista jopa 41 prosenttia ilmoitti olevansa kiinnostunut laajentamaan palvelujaan uusille alueille kilpailutusten kasvaessa. Yrityksistä 51 prosenttia kertoi ylipäätänsä olemaan valmis tarjoamaan palveluita, jos kilpailutus lisääntyy.
Yrittäjägallup: Yritysten tilanne heikoin vuosiin, silti usko parempaan vahvistunut21.8.2025 06:30:00 EEST | Tiedote
Pk-yritysten taloustilanne on tällä hetkellä heikoin Yrittäjägallupin mittaushistorian aikana. Mittaaminen aloitettiin keväällä 2022. “Monien pk-yritysten tilanne on kiistatta heikko. Se näkyy konkurssiluvuissa ja yrittäjien maksuvaikeuksissa. Taustalla on useita tekijöitä, kuten huono suhdanne, ostovoiman heikkeneminen, veronkorotukset ja kansainvälinen epävarmuus, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
Yrittäjät: Osakevaihdon käyttökelpoisuus yritysjärjestelyissä on turvattava15.8.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Suomen Yrittäjät on huolissaan hallituksen esitysluonnoksesta, jonka tavoitteena on estää osinkoverotuksen minimoiminen epätarkoituksenmukaisten osakevaihtojärjestelyiden avulla. Esitetyt keinot ovat tavoitteiseen nähden ylimitoitettuja. – Osakevaihdon on säilyttävä käyttökelpoisena yritysjärjestelynä. Tämä esitys saattaa tehdä liiketoiminnallisin perustein tehtävistä osakevaihdoista käytännössä mahdottomia, toteaa veroasiantuntija Jukka-Pekka Hellman Suomen Yrittäjistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme