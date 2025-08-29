MEDIAKUTSU 11.9. – Analyysi EU:n tulevasta MFF-rahoituksesta ja ilmastopolitiikasta
MEDIAINFO
Elinkeinoelämän EU-analyysi: miten MFF-rahoitus palvelee Suomea, kuinka ilmastopolitiikka muuttuu?
Aika: to 11.9. klo 10 – 11 (Suomen aikaa)
Toteutus: Teams
Hyvä toimittaja / toimitus
Tarjoamme ennakkotietoa kahdesta syksyn uutisaiheesta:
- EU:n monivuotinen rahoituskehys MFF 2028–2034
- EU:n ilmastopolitiikkaa uudistetaan vuoteen 2040
Jäsenmaiden väliset MFF-neuvottelut käynnistyvät lähiviikkoina. Suomen hallitus valmistelee paraikaa omaa kantaansa komission heinäkuiseen MFF-esitykseen.
EK on analysoinut komission MFF-esitystä erityisesti Suomen talouskasvun ja yritysten näkökulmasta. Tervetuloa kuulemaan 5 + 5 -arviotamme: nostamme esille viisi positiivista mahdollisuutta mutta myös viisi suurinta huolenaihetta. Kaikissa niissä tarvitaan nyt vahvaa vaikuttamista.
MFF-esitystä ovat arvioimassa EU-asioiden johtaja Lotta Nymann-Lindegren ja johtava asiantuntija Joanna Tikkanen, joka on aloittanut EU-tiimissämme Helsingissä elokuussa. Valtioneuvoston kansliasta siirtyneellä Joanna Tikkasella on poikkeuksellisen pitkä kokemus EU:n talous- ja rahoituskysymyksistä.
Toisena teemana on EU:n ilmastopolitiikan tulevat ratkaisut, joista kertoo pian Brysselin-toimistoomme siirtyvä johtava asiantuntija Kati Ruohomäki. Neuvottelut vuoden 2040 päästövähennystavoitteesta ovat loppusuoralla. Tulossa voi olla kiinnostavia uudistuksia ilmastopolitiikan pelisääntöihin: jatkossa EU:n päästövähennyksiin hyväksyttäisiin myös Euroopan ulkopuolella tehtäviä ilmastotoimia, jos komission esitys toteutuu.
Infon moderoi EK:n viestintäjohtaja Nora Elers.
Ilmoittaudu alla olevasta linkistä, niin saat sähköpostilla Outlook-kalenterimerkinnän ja Teams-linkin:
https://tapahtumat.ek.fi/attend/now/WpQBl
Ystävällisin terveisin
EK:n viestintä
Satu Toivonen
puh. 040 8212 097
Yhteyshenkilöt
Satu ToivonenTiedottaja
Yrittäjyys, elinkeinopolitiikka
Energia, ilmasto, liikenne, ympäristö
EU-asiat, Brysselin toimisto
Kauppapolitiikka, kansainvälistyminen
Tietoja julkaisijasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
