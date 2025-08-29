MEDIAKUTSU 11.9. – Analyysi EU:n tulevasta MFF-rahoituksesta ja ilmastopolitiikasta

Elinkeinoelämän Suurlähettiläspalkinnot 2025 Kai Sauerille ja Indonesian Team Finland -joukkueelle 28.8.2025 19:00:00 EEST | Tiedote

EK:n yrittäjät ovat palkinneet Team Finland -verkoston diplomaatteja, jotka ovat toimineet erityisen onnistuneesti Suomen viennin hyväksi. Vuoden 2025 Suurlähettiläspalkinnot saavat Suomen Saksan-suurlähettiläs Kai Sauer sekä suurlähettiläs Pekka Kaihilahden johtama Indonesian Team Finland -joukkue. Kansainvälistymisen ja viennin edistäminen ovat avainasemassa, jotta onnistumme elintärkeässä talouden kasvukäänteessä. Siksi haluamme koko elinkeinoelämän puolesta kiittää Suomen suurlähettiläitä ja Team Finland -ammattilaisia, toteavat EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Anne Kangas (Hoitokoti Päiväkumpu) ja kansainvälistymis- ja uudistumisryhmän puheenjohtaja Bengt Westerholm (Beweship): ”Kasvua on pakko hakea Suomen rajojen ulkopuolelta – vientimarkkinoilta. Siksi Team Finland -uudistuksen onnistuminen on nyt ykkösprioriteetti. Huomio on käännettävä yrityksille tarjottaviin palveluihin ja niiden sisältöön.” ”Team Finland -uudistusta kirittää entisestään EK:n tuore tutkimusdata, jon