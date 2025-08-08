YK-liiton kannanotto budjettiriiheen: YK:n uudistukset vaativat Suomen tukea
Suomen tulee pysyä rohkeasti sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän puolustajana, vahvistaa pääsihteerin uudistusaloitteita ja varmistaa, että YK pysyy toimintakykyisenä, uskottavana ja kaikkia jäsenmaita palvelevana järjestönä. Monenkeskiseen yhteistyöhön kaavaillut leikkaukset ajaisivat meidät kansainvälisten muutosten laineille ilman vaikutusmahdollisuuksia.
YK:n pääsihteeri käynnisti maaliskuussa 2025 UN80-aloitteen, jonka tarkoituksena on vahvistaa järjestön toimintaedellytyksiä ja vaikuttavuutta. Tämä aloite ansaitsisi lisäresursseja ja poliittista tukea, ei leikkauksia. On tärkeää, että Suomi tukee aktiivisesti pääsihteeriä ja uudistusten johdonmukaista edistämistä.
Suomi on ollut kokoaan suurempi vaikuttaja kansainvälisillä areenoilla notkeutensa ja pitkäjänteisen luottamustarakentavan yhteistyökykyisen linjansa vuoksi. Tasavallan presidentin toiminta ja rohkeat kannanotot ovat osaltaan vahvistaneet maamme asemaa.
Vaikutusmahdollisuutemme ovat kuitenkin sidoksissa vastuunkantoomme. Monenkeskiseen yhteistyöhön kaavaillut leikkaukset ajaisivat meidät kansainvälisten muutosten laineille ilman vaikutusmahdollisuuksia.
Suuret leikkaukset heikentäisivät Suomen asemaa rahoittajana ja vaikuttajana
Valtiovarainministeriön 8.8.2025 julkaisemassa talousarvioesityksessä varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahoja esitetään leikattavaksi neljännen kerran tällä hallituskaudella. Hallituskauden aikainen kokonaisleikkaus kehitysyhteistyöhön olisi vuoden 2026 jälkeen yli 300 miljoonaa euroa Se tarkoittaisi sitä, että kehitysyhteistyön rahoitus putoaisi 42 % edelliseen hallituskauteen verrattuna. Leikkaukset kohdentuisivat suurelta osin monenkeskiseen yhteistyöhön ja YK-järjestöjen tukiin. Vuoden 2026 talousarviossa monenkeskisen yhteistyön määrärahaa esitetään leikattavaksi 82,5 miljoonalla eurolla (-43% vuoteen 2025 nähden). Tämä tarkoittaisi yli 56 % leikkausta koko hallituskauden aikana.
- Näin suuret leikkaukset heikentäisivät Suomen asemaa rahoittajana ja vaikuttajana. Tämä kohdistuisi väistämättä myös Suomen prioriteetteihin, kuten tyttöjen ja naisten asemaan. Suomen suurimpien YK-kumppaneiden UNFPA:n ja UN Womenin toimintaan kohdistuvat leikkaukset kaventaisivat huomattavasti vaikutusmahdollisuuksiamme näissä teemoissa.
- YK on jo joutunut tekemään merkittäviä muutoksia toimintaansa. Kaikilta sektoreilta ja kaikista YK-järjestöistä on vähennetty työntekijöitä ja karsittu kuluja 20-50 prosenttia toimialasta ja toimijasta riippuen. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR esimerkiksi on irtisanonut tähän mennessä 4300 ja IOM 7000 työntekijää.
- ·Yhdysvaltojen ja muiden maiden rahoitusleikkaukset ovat vauhdittaneet uudistusprosessia, mutta liian nopea aikataulu ja epävarmuus jäsenmaiden odotuksista uhkaavat vesittää YK:n uudistusten kestävyyden ja vaikuttavuuden. Nyt vaarana on, että järjestelmä menettää luotettavuutensa ennen kuin muutoksia on ehditty toteuttaa.
- Ehdotus irtautua YK:n kiintiöpakolaisjärjestelmästä rapauttaisi Suomen uskottavuutta sääntöpohjaisen järjestelmän puolustajana ja loisi huolestuttavan ennakkotapauksen muille maille. Jo nyt Suomen linjauksia on käytetty esimerkkeinä Euroopassa kiristyvän maahanmuuttopolitiikan perusteluina.
- ·Suomi on viime vuosina vahvistanut vaikuttavuuttaan YK:ssa, muun muassa valmistautuen turvallisuusneuvoston vaihtuvien jäsenten vaaliin 2028. Jyrkät leikkaukset vaarantaisivat tämän työn tulokset, heikentäisivät kehitysyhteistyön kautta rakennettua luottamusta ja samalla myös kauppa- ja vientipainotusten perustaa.
Suomen tulee pysyä rohkeasti sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän puolustajana, vahvistaa pääsihteerin uudistusaloitteita ja varmistaa, että YK pysyy toimintakykyisenä, uskottavana ja kaikkia jäsenmaita palvelevana järjestönä. Tämä linja tukee myös Suomen omia etuja – turvallisuutta, kauppaa, kehitystä ja kansainvälistä asemaa.
Helena LaukkoToiminnanjohtajaSuomen YK-liittoPuh:+358 44 781 0303helena.laukko@ykliitto.fi
Kannanotto Suomen YK-liitolta: Kehitysyhteistyön leikkaukset vievät pohjaa vakaalta, turvalliselta ja reilulta maailmalta8.8.2025 11:01:15 EEST | Tiedote
Suomen YK-liiton mielestä kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun suunnitellut leikkaukset on peruttava. Kehitysyhteistyö ei ole toissijaista, vaan se on globaali investointi ihmishenkiin, vakauteen, suomalaisten arvoihin ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä Suomen kansainväliseen rooliin.
YK-liitto: UNRWA:n diplomaattinen status ja rahoitus on turvattava8.5.2025 09:05:57 EEST | Tiedote
YK-liiton kevätkokous vaatii Suomea puolustamaan UNRWA:n riippumattomuutta ja rahoitusta.
Vuoden YK:n ystävä 2024 on komissaari Jutta Urpilainen - YK:n ystävien kunniajäsen professori Per Ashorn24.10.2024 17:00:00 EEST | Tiedote
Vuoden YK:n ystäväksi on valittu komissaari Jutta Urpilainen. Lisäksi vuoden YK:n ystävien kunniajäsenyyys myönnetään Tampereen yliopiston lastentautiopin professori Per Ashornille. Suomen YK-liitto ja YK:n ystävät -verkosto myönsivät kunniamaininnat YK:n päivän juhlassa torstaina 24.10.2024 Oodissa.
Suomen YK-liitto täyttää 70 vuotta21.10.2024 08:18:00 EEST | Tiedote
Toiminnanjohtaja Helena Laukko: ”On Suomen etu vahvistaa demokratiaa, oikeusperustaisuutta ja YK:ssa tehtävää monenkeskistä yhteistyötä.”
Suomen YK-liitto: ulko- ja turvallisuuspoliittisen valtionavun lakkautus romahduttaa suomalaisen YK-viestinnän, vaikuttamisen ja koulutuksen - ”Suomessa ajetaan alas kansalaisyhteiskuntaa.”22.5.2024 17:05:23 EEST | Tiedote
Ulkoministeriö lakkauttaa kansalaisjärjestöjen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen toimintaan tarkoitetut valtionavut 2025 alkaen. Avustuksen lakkauttaminen halvaannuttaa Suomen YK-liiton toiminnan. Kyseinen avustus on kattanut noin puolet YK-liiton tuloista.
