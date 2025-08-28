Tullin alustarkastukset ovat osa rajat ylittävien tavaravirtojen valvontaa

Alustarkastukset perustuvat riskiprofilointiin ja tiedusteluun, joiden avulla tarkastukset kohdennetaan. Tavoitteena on paljastaa mahdolliset salakuljetukset sekä varmistaa, että tuontiin, vientiin ja kauttakulkuun liittyviä lakeja, kieltoja ja rajoituksia noudatetaan.

Tullin tekemät alustarkastukset kohdistuvat hyvin erilaisiin aluksiin, matkustajalaivoista suuriin tankkereihin. Alusten tarkastuksissa käytetään monipuolisesti erilaisia tarkastusmenetelmiä ja -välineitä, esimerkiksi huumausaineiden etsintään koulutettuja koiria. Yleisimmät löydöt ovat korkeasti verotettavaa ja Tullille ilmoittamatta jätettyä tavaraa tai huumausaineita.

Tulli teki alustarkastuksen Vaasan satamassa 28.8. Tarkastus ei aiheuta Tullin osalta kieltojen tai rajoitusten alaisiin tavaroihin liittyviä jatkotoimia.

- Alustarkastus on yksi Tullin vaativista valvontatehtävistä. Alusten monimutkainen rakenne, suuri koko ja lukuisat piilopaikat tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia salakuljetukselle ja tekevät työstä haastavaa. Tarkastettavat tilat voivat olla ahtaita, pimeitä tai hapettomia, kertoo johtaja Mikko Grönberg.

Valvonta kattaa laajasti koko Suomen pitkän rannikon, Kotkan ja Tornion välillä toimii noin 60 satamaa ja lisäksi on Ahvenanmaan satamat. Alustarkastuksista vastaavat erityisesti koulutetut alustarkastusryhmät, jotka tarvittaessa toimivat yhteistyössä esimerkiksi Rajavartiolaitoksen kanssa.

Lisätietoja medialle alustarkastustoiminnasta yleisesti: johtaja Mikko Grönberg, yhteydenotot Tullin mediapalvelun kautta.