Adlercreutz: Työtä puhtaamman Itämeren puolesta on jatkettava

Henriksson juhlisti uutta saamelaiskäräjälakia Inarissa – RKP ja minä olemme tehneet väsymättömästi töitä saamelaisten kanssa heidän oikeuksiensa turvaamiseksi 21.8.2025 13:49:51 EEST | Tiedote

– Se, että Suomella on nyt viimein uusi saamelaiskäräjälaki, joka turvaa saamelaisten itsemääräämisoikeuden, on historiallista. Kun lakia äänestettiin eduskunnassa kesäkuussa, lupasin saamelaisille, että tulen jossain vaiheessa Lappiin iloitsemaan yhteisestä onnistumisestamme. Se, että laki hyväksyttiin nyt 19. kesäkuuta, ei ollut yksin istuvan hallituksen ansiota, vaan pitkän kamppailun tulos useiden hallituskausien aikana – kamppailun, jota saamelaiset ja me RKP:ssä olemme yhdessä käyneet. Vihdoin tämä suuri ihmisoikeuskysymys on ratkaistu. Kysymys, josta Suomi on saanut vuosien varrella useita huomautuksia eri YK-elimiltä. Iloitsen valtavasti saamelaisten puolesta siitä, että heidän kova työnsä on nyt kantanut hedelmää, sanoo RKP:n europarlamentaarikko Anna-Maja Henriksson.