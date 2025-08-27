Adlercreutz: Työtä puhtaamman Itämeren puolesta on jatkettava
Tänään vietetään Itämeripäivää. Päivä muistuttaa meitä siitä, että meillä kaikilla on yhteinen vastuu suojella ainutlaatuista ja haavoittuvaa sisämertamme.
– Itämeri on keskeinen osa kulttuuriperintöämme, ja meillä on velvollisuus pitää siitä huolta. Jokainen konkreettinen teko meren suojelemiseksi on merkityksellinen, opetusministeri ja RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo.
RKP on jo pitkään tehnyt aktiivista Itämeripolitiikkaa. Puolueen ympäristöohjelmassa korostetaan muun muassa ravinnekuormituksen vähentämistä, vedenpuhdistuksen parantamista, muovi- ja jätevesipäästöjen vähentämistä sekä kansainvälisen yhteistyön lisäämistä. Myös tutkimuksen merkitystä painotetaan.
Merkittävä askel otettiin, kun eduskunta joulukuussa 2024 hyväksyi lain, joka kieltää asteittain käsitellyn käymäläjäteveden, harmaan veden sekä rikkipesureiden pesuvesien laskemisen Suomen aluevesille. Ensimmäinen vaihe tuli voimaan tänä kesänä, samaan aikaan kaikissa Pohjoismaissa.
– Tämä on tärkeä askel eteenpäin, mutta paljon on vielä tehtävää. Seuraavia askeleita otetaan tulevina vuosina, ja RKP jatkaa työtään päästöjen vähentämiseksi, kestävän kalastuksen edistämiseksi ja puhtaamman meren puolesta, Adlercreutz sanoo.
Yhteyshenkilöt
Andreas Elfvingspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anders Adlercreutz)Puh:+358 50 310 0274
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Västra Nyland har brist på räddare — utbilda fler svenskspråkiga räddare i Helsingfors!27.8.2025 08:29:22 EEST | Pressmeddelande
Sedan januari år 2024 har så många som 39 räddare, dvs. brandmän, sagt upp sig eller pensionerat sig i Västra Nylands välfärdsområde. Man har lyckats rekrytera endast 6 nya räddare, trots mångfalt fler lediganslagna tjänster.
Wickström: Nästa regering bör göra beslut om stamväg 51:ans förbättring26.8.2025 19:00:32 EEST | Pressmeddelande
SFP:s riksdgasledamot Henrik Wickström gjorde idag ett regionbesök till Sjundeå. På agendan fanns besök till Pickala Golf, Sjundeå Svenska skola samt samtal med lokala företagare, politiker och Sjundeås tjänstemannaledning. Under diskussionerna låg fokus på Sjundeås och Västnylands utveckling. Ett av de viktigaste utvecklingsmålen för Sjundeå är förbättrandet av stamväg 51.
Henriksson firade den nya sametingslagen i Enare - SFP och jag har arbetat outtröttligt tillsammans med samerna för att trygga deras rättigheter21.8.2025 13:49:51 EEST | Pressmeddelande
-Att Finland nu äntligen har en ny sametingslag som tryggar samernas självbestämmanderätt är historiskt. Då lagen röstades igenom i juni i Finlands riksdag, lovade jag samerna att i något skede komma upp till Lappland för att glädjas över vår gemensamma framgång. Att lagen nu godkändes den 19 juni, var inte enbart den sittande regeringens förtjänst utan resultatet av en lång kamp under flera regeringsperioder som samerna och vi i SFP jobbat för. Äntligen är denna stora människorättsfråga löst. En fråga som Finland fått många anmärkningar från olika FN-organ för under årens gång. Jag gläds oerhört mycket med samerna att deras hårda arbete nu har burit frukt, säger Svenska folkpartiets Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson.
Henriksson juhlisti uutta saamelaiskäräjälakia Inarissa – RKP ja minä olemme tehneet väsymättömästi töitä saamelaisten kanssa heidän oikeuksiensa turvaamiseksi21.8.2025 13:49:51 EEST | Tiedote
– Se, että Suomella on nyt viimein uusi saamelaiskäräjälaki, joka turvaa saamelaisten itsemääräämisoikeuden, on historiallista. Kun lakia äänestettiin eduskunnassa kesäkuussa, lupasin saamelaisille, että tulen jossain vaiheessa Lappiin iloitsemaan yhteisestä onnistumisestamme. Se, että laki hyväksyttiin nyt 19. kesäkuuta, ei ollut yksin istuvan hallituksen ansiota, vaan pitkän kamppailun tulos useiden hallituskausien aikana – kamppailun, jota saamelaiset ja me RKP:ssä olemme yhdessä käyneet. Vihdoin tämä suuri ihmisoikeuskysymys on ratkaistu. Kysymys, josta Suomi on saanut vuosien varrella useita huomautuksia eri YK-elimiltä. Iloitsen valtavasti saamelaisten puolesta siitä, että heidän kova työnsä on nyt kantanut hedelmää, sanoo RKP:n europarlamentaarikko Anna-Maja Henriksson.
Drastiskt beslut att upphöra med Novias examensutbildning i Raseborg20.8.2025 15:43:56 EEST | Pressmeddelande
SFP i Nyland häpnas över yrkeshögskolan Novias planer om att flytta nästan all utbildning från Raseborg till Åbo.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme