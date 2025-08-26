Jesse Joensuu ja Juhamatti Aaltonen MTV:n Liiga-tiimiin – tässä on MTV:n Liiga-ohjelmisto
Kiekkokaukaloissa rytisee jälleen, kun Liiga alkaa tiistaina 9. syyskuuta. Uusien asiantuntijoiden vahvistama MTV:n Liiga-tiimi on valmiina tulkitsemaan kaikki ottelut suorana kotikatsomoihin. Kiekkoviikon kohokohtana jatkaa näyttävä Hockey Night Perjantai.
Liigan kausi 2025–2026 avataan tiistaina 9. syyskuuta tuhdilla kuuden ottelun kierroksella, jossa vastakkain ovat myös viime keväänä jättimäisen kiekkohuuman nostattaneet mestari KalPa ja hopeajoukkue SaiPa. Kauden avausta seurataan MTV Katsomossa ja MTV Subilla kello 18 alkavassa Hockey Night 360 -kierrosseurantastudiossa, joka raportoi kaikkien samaan aikaan pelattavien otteluiden tapahtumia.
MTV:n valovoimaiseen Liiga-tiimiin liittyy kaksi uutta asiantuntijaa, jotka molemmat ovat hiljattain hokkarinsa naulaan ripustaneita, suorapuheisia kiekkopersoonia. Asiantuntijaroolissa debytoi Ässät-legenda ja leijonapaidastakin tuttu Jesse Joensuu, joka pelasi pitkän uransa aikana myös useissa maailman huippusarjoissa, kuten NHL:ssä ja Jokereiden paidassa KHL:ssä. Liigan pariin hyppää myös Juhamatti Aaltonen, joka otti tuntumaa asiantuntijarooliin jo kevään MM-kisoissa. Viime kaudella Jokereissa Mestis-mestaruutta juhlinut Aaltonen on myös vuoden 2011 maailmanmestari ja voittanut kolme Suomen mestaruutta Kärppien paidassa.
Lisäksi paluun Liiga-studion valoihin tekee Lasse Kukkonen. Asiantuntijoina jatkavat Antti-Jussi Niemi, Ari Vallin, Karri Kivi, Pekka Saravo ja Siim Liivik. Studiolähetyksiä juontavat Suvi Puukangas, Teemu Niikko ja Jukka Lohva.
MTV Katsomossa nähdään suorana ja selostettuna kaikki kauden lähes 550 suoraa ottelua. Massiivisen ottelukokonaisuuden selostuksista vastaavat Jani Alkio, Antero Mertaranta, Mika Saukkonen, Sebastian Waheeb, Olli Eronen, Toni Saukkola, Juho Kokko, Aleksis Ärje, Julius Sorjonen, Teppo Laaksonen, Tuomo Reponen, Toni Lång ja Henri Niemelä.
”Viime kausi osoitti upealla tavalla, millaisen huuman Liiga-kiekko ja laadukkaat lähetykset pystyvät yhdessä nostattamaan niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. MTV:n lähetykset tavoittivat yli 4,1 miljoonaa suomalaista, ja samaan aikaan yleisökeskiarvo kasvoi myös halleissa. Liiga on ilmiö, joka ei pelkästään kiinnosta, vaan myös kasvaa. Tuottamalla kierroksesta toiseen viihdyttäviä ja monipuolisia lähetyksiä, MTV:n tiimillä on tässä iso rooli myös alkavalla kaudella”, kertoo MTV:n jääkiekkosarjojen vastaava tuottaja Kalle Takala.
Hockey Night Perjantai jatkaa kiekkoviikon kohokohtana
Liiga-viikon avaa puolituntinen Hockey Night Maanantai, joka jatkaa vakiopaikallaan MTV3-kanavan maanantai-illoissa kello 22.35 alkaen. Ohjelma virittää katsojat alkavaan kiekkoviikkoon purkaen tuoreimmat käänteet ja kuumimmat puheenaiheet. Ensimmäinen jakso nähdään maanantaina 8.9.
Suursuosioon noussut Hockey Night Perjantai sytyttää suomalaiset viikonloppuun läpi runkosarjan. Näyttävä ja viihdyttävä lähetys tarjoilee lähes viikoittain MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla yhden kiinnostavan Liiga-kohtaamisen perjantain parhaaseen katseluaikaan. Lähetykset alkavat pääsääntöisesti kello 19.30.
Hockey Night Lauantai jatkaa Liiga-aiheiden käsittelyä viikonloppuna. MTV Katsomossa esitettävä studiollinen ottelulähetys tarttuu ajankohtaisiin ilmiöihin ja seuraa tietysti kulloisenkin ottelun tapahtumia tiukalla otteella.
Kaikki Liiga-ottelut ja oheisohjelmat ovat katsottavissa vain MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella. MTV3-kanavalla Hockey Night Maanantai -ohjelma maanantaisin ja Hockey Night Perjantai -ottelulähetys perjantaisin.
Runkosarjan Hockey Night Perjantai -lähetykset:
12.9. HIFK–K-Espoo
19.9. Tappara–KalPa
26.9. Kärpät–KooKoo
3.10. Ilves–Kärpät
10.10. Ässät–Tappara
17.10. HIFK–KalPa
24.10. KalPa–Kärpät
31.10. SaiPa–Ilves
14.11. HIFK–Kärpät
21.11. Kärpät–TPS
28.11. Tappara–Ilves
5.12. JYP–KalPa
12.12. Ässät–Lukko
19.12. Ilves–K-Espoo
26.12. Tappara–Pelicans (huom. jo klo 16 alkaen)
9.1. HIFK–Ilves
16.1. Kärpät–Lukko
23.1. TPS–Pelicans
30.1. Lukko–HIFK
6.2. Ilves–KooKoo
13.2. Kärpät–KalPa
27.2. KalPa–Tappara
6.3. otteluvalinta julkaistaan myöhemmin
13.3. otteluvalinta julkaistaan myöhemmin
