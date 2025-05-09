Kansalaisyhteiskunta ja matalan kynnyksen tuki on turvattava
Järjestöt osoittavat mieltään valtiovarainministeriön esittämiä järjestöleikkauksia vastaan 1. syyskuuta budjettiriihen käynnistyessä.
Tapahtuma: Mielenosoitus
Paikka: Esplanadin puisto hallituksen budjettiriihipaikka Smolnan edustalla, Helsinki
Aika: Maanantai 1.9.2025 klo 8–11
Järjestäjä: Mielenterveyspooli
Hallituksen budjettiriihen käynnistyessä suuri joukko järjestöjä ja yksityishenkilöitä osoittaa mieltä elävän kansalaisyhteiskunnan puolesta ja järjestöjen matalan kynnyksen tuen puolesta. Mukaan on ilmoittautunut jo yli 140 järjestöä.
Leikkaukset merkitsisivät sote-järjestökentän alasajoa
Valtionvarainministeriö on esittänyt sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksiin 100 miljoonan euron lisäleikkauksia aiempien 140 miljoonan euron päälle. Toteutuessaan hallituskauden leikkaukset järjestöjen STEA-avustuksista nousisivat yli 60 prosenttiin.
Tämän mittaluokan leikkaukset merkitsisivät sote-järjestökentän alasajoa. Ihmiset eivät saisi enää tarvitsemaansa apua. Matalan kynnyksen palveluiden karsiminen johtaisi ihmisten heitteillejättöön. Hyvinvointialueiden palveluihin kohdistuva paine lisääntyisi.
Hallituksen aiemmin päättämät leikkaukset merkitsevät jo noin 37 prosentin leikkausta sote-järjestöjen STEA-avustuksiin. Järjestöillä on siten ilman uusiakin leikkauksia edessään mittava sopeuttaminen. Leikkausten vaikutuksia ei ole arvioitu.
Ihmisten tuen ja avun tarve ei katoa mihinkään
Elinvoimainen kansalaisjärjestökenttä on ollut Suomelle kriittinen menestystekijä. Sote-järjestöt ovat erottamaton osa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta, jossa niiden roolina on tehdä muun muassa ennaltaehkäisevää työtä ja tarjota matalan kynnyksen tukea. Sosiaali- ja terveysmenojen vähentämiseksi painopistettä pitäisi juuri siirtää ennaltaehkäisyyn, eikä leikata siitä.
Mielenterveyspoolin puheenjohtaja Sari Aalto-Matturin mukaan ihmisten tuen ja avun tarve ei katoa mihinkään. Järjestöjen työn alasajo päinvastoin lisää painetta julkisiin palveluihin ja sosiaaliturvamenoihin.
“Esitettyjä leikkauksia ei voida toteuttaa ilman perustavanlaatuisia vaikutuksia suomalaiseen sote-järjestelmään ja yhteiskuntaan. On syytä keskustella siitä, mihin tosiasiassa haluamme viedä Suomea yhteiskuntana ja demokratiana”, toteaa Aalto-Matturi.
Elävä ja moninainen järjestökenttä, jossa järjestöt käyvät myös kriittistä keskustelua, on osa suomalaista yhteiskuntaa. Leikkaukset kaventavat kansalaiskeskustelua ja demokratiaa.
Vahva kansalaisyhteiskunta, sanan- ja järjestäytymisvapauden turvaaminen, kansalaisjärjestöjen asiantuntijuus julkisessa keskustelussa sekä järjestöjen tarjoama tuki ja turva ihmisille ovat koko suomalaisen yhteiskunnan, sen uusiutumiskyvyn, kokonaisturvallisuuden ja viime kädessä myös valtiontalouden etu.
Yhteyshenkilöt
Sari Aalto-MatturiPuheenjohtaja, MielenterveyspooliPuh:0400 508 234sari.aalto-matturi@mieli.fi
Aija SaloPääsihteeri, MielenterveyspooliPuh:040 620 9515aija.salo@mielenterveyspooli.fi
Minna SavolainenVarapuheenjohtaja, MielenterveyspooliPuh:044 589 6117minna.savolainen@nyyti.fi
Ellen TuomaalaViestinnän asiantuntija, MielenterveyspooliPuh:+358505902052ellen.tuomaala@mielenterveyspooli.fi
Kuvat
Liitteet
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Mielenterveyspoolin verkostossa 37 mielenterveystyön keskeistä toimijaa tekee mielenterveyttä vahvistavaa yhteiskuntapolitiikkaa Suomessa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Mielenterveyspooli
Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta: Alkoholi- ja rahapelimonopolien muutosten mielenterveysvaikutukset on arvioitava9.5.2025 12:13:23 EEST | Tiedote
Eduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta peräänkuuluttaa myös resursseja muutosten johdosta kasvavien alkoholi- ja rahapelihaittojen ehkäisylle.
Mielenterveyspooli: Vaikka lasten ja nuorten terapiatakuu on askel kohti parempaa, se ei vielä riitä30.4.2025 14:31:20 EEST | Tiedote
Parempaan mielenterveyshoitoon pääsyn lisäksi tarvitaan mielenterveyden edistämisen toimia ja matalan kynnyksen tukea. Terapiatakuu tarvitaan koko väestölle.
Vahva järjestöedustus mielenterveyden edistämisen periaatepäätöksen työryhmään25.4.2025 00:00:00 EEST | Tiedote
Mielenterveyspoolin ja mielenterveysjärjestöjen vuosien ponnistelu tuotti tulosta, kun työryhmään valtioneuvoston periaatepäätökselle mielenterveyden edistämiseksi saatiin vahva järjestöedustus.
Mielenterveyspooli vetosi hallituksen kasvuriiheen elävän kansalaisyhteiskunnan ja terapiatakuun puolesta22.4.2025 11:01:20 EEST | Tiedote
Mielenterveyspoolin “mielenterveyden puutarhurien” viestin paremmasta mielenterveydestä tuottavuuden ehtona vastaanotti pääministeri Petteri Orpon valtiosihteeri Risto Artjoki.
Mielenterveyspooli antaa hallitukselle kasvuriiheen mielenterveyden kastelukannun, koska kasvua ei ole ilman hyvinvointia22.4.2025 07:45:00 EEST | Tiedote
Mielenterveyspooli muistuttaa tempauksellaan 22.4. puoliväliriihipaikka Smolnan ulkopuolella, että kestävän kasvun uralle ei päästä ilman mielenterveyttä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme