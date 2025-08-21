Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry kuuluu kokonaisuuteen

Erikoiskaupan liitto Etu ry

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry

AITO-kauppa Malmi juhlii 40-vuotista taivaltaan – terveyden ja yhteisöllisyyden paikka Malmin sydämessä

29.8.2025 08:19:12 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry | Tiedote

Jaa

Helsinkiläinen Malmin Luontaistuote Oy juhlii tänä vuonna 40-vuotista historiaansa. Vuonna 1985 perustettu yritys on kasvanut ja uudistunut vuosikymmenten saatossa, mutta sen sydän on pysynyt samana: tarjota asiakkailleen laadukkaita luontaistuotteita, asiantuntevaa palvelua ja inhimillistä kohtaamista.

Malmin Luontaistuote Oy:n yrittäjä Maija Huhtikorpi
Malmin Luontaistuote Oy:n yrittäjä Maija Huhtikorpi

Malmin torin laidalla sijaitsevasta kivijalkaliikkeestä on tullut monelle alueen asukkaalle luotettava terveyden ja hyvinvoinnin tukipilari. Liike kuuluu valtakunnalliseen AITO hyvän olon kauppa-ketjuun, ja sitä luotsaa Maija Huhtikorpi. Huhtikorpi on ammatiltaan laboratoriohoitaja, fytonomi, vyöhyketerapeutti ja terveyskaupan yrittäjä.

-"Kun ostimme kaupan vuonna 1985, sen perustajat olivat pyörittäneet liikettä vuodesta 1981 ja olleet mukana luomassa Luontaistuntijat-ketjua, joka tunnetaan nykyään AITO-ketjuna", Huhtikorpi muistelee.

– “On ollut etuoikeus kulkea asiakkaiden rinnalla neljä vuosikymmentä. Jokainen päivä tuo eteemme ihmisiä, joita oppii ja oivaltaa heidän kokemuksistaan, kokeiluistaan ja kysymyksistään. Haluamme edelleen olla paikka, josta saa sekä tuotteita että aitoa välittämistä,” kertoo kauppias Maija Huhtikorpi.

Pitkäjänteistä yrittäjyyttä ja tunnustusta

Maija Huhtikorpi valittiin Koillis-Helsingin yrittäjäksi vuonna 2003, ja hänelle on myönnetty myös järjestäytyneen luontaistuotealan ansiomerkki vuonna 2022 merkittävästä työstä alan kehittämiseksi ja luottamustehtävissä toimimisesta. Huhtikorpi on toiminut aktiivisesti useissa alan järjestöissä, muun muassa Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton, AITO-kauppaketjun ja viimeisimpänä Helsingin venäläisen kauppiasyhdistyksen hallituksessa.

– “Maija osoittaa vuosikymmeniä jatkuneella aktiivisella toiminnallaan, että paikallisilla yrittäjillä ja erikoiskaupoilla voi olla suuri vaikutus – niin lähialueen asukkaille kuin laajemmin koko toimialalle,” toteaa Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.

Juhlavuosi tuo yhteisön yhteen

40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi AITO-kauppa Malmissa järjestetään erilaisia teemapäiviä, maistatuksia ja asiakastapahtumia pitkin vuotta. Tarkoituksena on kiittää uskollisia asiakkaita ja tarjota samalla uutta tietoa hyvinvoinnista kiinnostuneille.

– “Haluamme juhlistaa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tämä merkkipaalu kuuluu meille kaikille, jotka olemme kulkeneet tätä matkaa yhdessä,” sanoo Huhtikorpi.

AITO-kauppa Malmi juhlistaa 40-vuotista taivaltaan myymälässä Ylä-Malmin torilla lauantaina 30.8.2025 klo 9.30 – 14.30 tarjoamalla elävän ravinnon kakkua ja maistatuksia.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin. Liittoon kuuluu noin 120 luontaistuotealan erikoiskauppaa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto: Kasvirohdosvalmisteiden saatavuutta parannettava – rohkea sääntelyuudistus tukisi kansanterveyttä ja elinkeinoelämää18.8.2025 17:00:42 EEST | Tiedote

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto on jättänyt lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä, joka koskee apteekkitalouden uudistusta ja itsehoitolääkkeiden myyntikanavan laajentamista. Lausunnossaan liitto esittää, että myyntiluvalliset kasvirohdosvalmisteet tulisi mahdollistaa tulevaisuudessa myyntiin myös apteekin ulkopuolella.

Pohjoismainen yhteistyö vahvistaa terveystuotealaa myös Suomessa – Ruohonjuuri mukana rakentamassa kestävää hyvinvointia yli rajojen6.8.2025 09:53:47 EEST | Tiedote

Kolme terveystuotealan toimijaa Pohjoismaista – ruotsalainen Hälsokraft HK Holding, suomalainen Ruohonjuuri Oy ja norjalainen Kinsarvik/Goodlife – ovat tiivistämässä yhteistyötään luodakseen vahvemman yhteispohjoismaisen verkoston. Tavoitteena on vahvistaa asemaa paikallisilla markkinoilla, jakaa osaamista ja edistää kestävää hyvinvointia laaja-alaisesti.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye