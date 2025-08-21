AITO-kauppa Malmi juhlii 40-vuotista taivaltaan – terveyden ja yhteisöllisyyden paikka Malmin sydämessä

Malmin torin laidalla sijaitsevasta kivijalkaliikkeestä on tullut monelle alueen asukkaalle luotettava terveyden ja hyvinvoinnin tukipilari. Liike kuuluu valtakunnalliseen AITO hyvän olon kauppa-ketjuun, ja sitä luotsaa Maija Huhtikorpi. Huhtikorpi on ammatiltaan laboratoriohoitaja, fytonomi, vyöhyketerapeutti ja terveyskaupan yrittäjä.

-"Kun ostimme kaupan vuonna 1985, sen perustajat olivat pyörittäneet liikettä vuodesta 1981 ja olleet mukana luomassa Luontaistuntijat-ketjua, joka tunnetaan nykyään AITO-ketjuna", Huhtikorpi muistelee.

– “On ollut etuoikeus kulkea asiakkaiden rinnalla neljä vuosikymmentä. Jokainen päivä tuo eteemme ihmisiä, joita oppii ja oivaltaa heidän kokemuksistaan, kokeiluistaan ja kysymyksistään. Haluamme edelleen olla paikka, josta saa sekä tuotteita että aitoa välittämistä,” kertoo kauppias Maija Huhtikorpi.

Pitkäjänteistä yrittäjyyttä ja tunnustusta

Maija Huhtikorpi valittiin Koillis-Helsingin yrittäjäksi vuonna 2003, ja hänelle on myönnetty myös järjestäytyneen luontaistuotealan ansiomerkki vuonna 2022 merkittävästä työstä alan kehittämiseksi ja luottamustehtävissä toimimisesta. Huhtikorpi on toiminut aktiivisesti useissa alan järjestöissä, muun muassa Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton, AITO-kauppaketjun ja viimeisimpänä Helsingin venäläisen kauppiasyhdistyksen hallituksessa.

– “Maija osoittaa vuosikymmeniä jatkuneella aktiivisella toiminnallaan, että paikallisilla yrittäjillä ja erikoiskaupoilla voi olla suuri vaikutus – niin lähialueen asukkaille kuin laajemmin koko toimialalle,” toteaa Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.

Juhlavuosi tuo yhteisön yhteen

40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi AITO-kauppa Malmissa järjestetään erilaisia teemapäiviä, maistatuksia ja asiakastapahtumia pitkin vuotta. Tarkoituksena on kiittää uskollisia asiakkaita ja tarjota samalla uutta tietoa hyvinvoinnista kiinnostuneille.

– “Haluamme juhlistaa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tämä merkkipaalu kuuluu meille kaikille, jotka olemme kulkeneet tätä matkaa yhdessä,” sanoo Huhtikorpi.

AITO-kauppa Malmi juhlistaa 40-vuotista taivaltaan myymälässä Ylä-Malmin torilla lauantaina 30.8.2025 klo 9.30 – 14.30 tarjoamalla elävän ravinnon kakkua ja maistatuksia.