Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry kuuluu kokonaisuuteen
Erikoiskaupan liitto Etu ry
AITO-kauppa Malmi juhlii 40-vuotista taivaltaan – terveyden ja yhteisöllisyyden paikka Malmin sydämessä
Helsinkiläinen Malmin Luontaistuote Oy juhlii tänä vuonna 40-vuotista historiaansa. Vuonna 1985 perustettu yritys on kasvanut ja uudistunut vuosikymmenten saatossa, mutta sen sydän on pysynyt samana: tarjota asiakkailleen laadukkaita luontaistuotteita, asiantuntevaa palvelua ja inhimillistä kohtaamista.
Malmin torin laidalla sijaitsevasta kivijalkaliikkeestä on tullut monelle alueen asukkaalle luotettava terveyden ja hyvinvoinnin tukipilari. Liike kuuluu valtakunnalliseen AITO hyvän olon kauppa-ketjuun, ja sitä luotsaa Maija Huhtikorpi. Huhtikorpi on ammatiltaan laboratoriohoitaja, fytonomi, vyöhyketerapeutti ja terveyskaupan yrittäjä.
-"Kun ostimme kaupan vuonna 1985, sen perustajat olivat pyörittäneet liikettä vuodesta 1981 ja olleet mukana luomassa Luontaistuntijat-ketjua, joka tunnetaan nykyään AITO-ketjuna", Huhtikorpi muistelee.
– “On ollut etuoikeus kulkea asiakkaiden rinnalla neljä vuosikymmentä. Jokainen päivä tuo eteemme ihmisiä, joita oppii ja oivaltaa heidän kokemuksistaan, kokeiluistaan ja kysymyksistään. Haluamme edelleen olla paikka, josta saa sekä tuotteita että aitoa välittämistä,” kertoo kauppias Maija Huhtikorpi.
Pitkäjänteistä yrittäjyyttä ja tunnustusta
Maija Huhtikorpi valittiin Koillis-Helsingin yrittäjäksi vuonna 2003, ja hänelle on myönnetty myös järjestäytyneen luontaistuotealan ansiomerkki vuonna 2022 merkittävästä työstä alan kehittämiseksi ja luottamustehtävissä toimimisesta. Huhtikorpi on toiminut aktiivisesti useissa alan järjestöissä, muun muassa Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton, AITO-kauppaketjun ja viimeisimpänä Helsingin venäläisen kauppiasyhdistyksen hallituksessa.
– “Maija osoittaa vuosikymmeniä jatkuneella aktiivisella toiminnallaan, että paikallisilla yrittäjillä ja erikoiskaupoilla voi olla suuri vaikutus – niin lähialueen asukkaille kuin laajemmin koko toimialalle,” toteaa Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.
Juhlavuosi tuo yhteisön yhteen
40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi AITO-kauppa Malmissa järjestetään erilaisia teemapäiviä, maistatuksia ja asiakastapahtumia pitkin vuotta. Tarkoituksena on kiittää uskollisia asiakkaita ja tarjota samalla uutta tietoa hyvinvoinnista kiinnostuneille.
– “Haluamme juhlistaa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tämä merkkipaalu kuuluu meille kaikille, jotka olemme kulkeneet tätä matkaa yhdessä,” sanoo Huhtikorpi.
AITO-kauppa Malmi juhlistaa 40-vuotista taivaltaan myymälässä Ylä-Malmin torilla lauantaina 30.8.2025 klo 9.30 – 14.30 tarjoamalla elävän ravinnon kakkua ja maistatuksia.
Yhteyshenkilöt
Maija HuhtikorpiMalmin Luontaistuote Oy / AITO-kauppa Malmihelsinki.malmi@aitokauppa.fiaitokauppa.fi/pages/aito-kauppa-malmi
Mika RönkköToiminnanjohtajaSuomen Terveystuotekauppiaiden LiittoPuh:+358 500 430 818mika.ronkko@terveystuotekauppa.fiwww.terveystuotekauppa.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin. Liittoon kuuluu noin 120 luontaistuotealan erikoiskauppaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
Ruohonjuuri avasi uuden myymälän Tampereen Ratinassa – valikoimissa myös paikallisia tuotteita21.8.2025 16:06:41 EEST | Tiedote
Luonnonmukaisen hyvinvoinnin kauppa Ruohonjuuri laajentaa toimintaansa Tampereella uudella, inspiroivalla myymäläkonseptilla. Myymälän avajaisia vietetään 21.8.2025 Ratinan kauppakeskuksessa. Tämä on jo toinen Ruohonjuuren myymälä Tampereella, täydentäen Hämeenkadulla toimivaa liikettä.
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto: Kasvirohdosvalmisteiden saatavuutta parannettava – rohkea sääntelyuudistus tukisi kansanterveyttä ja elinkeinoelämää18.8.2025 17:00:42 EEST | Tiedote
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto on jättänyt lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä, joka koskee apteekkitalouden uudistusta ja itsehoitolääkkeiden myyntikanavan laajentamista. Lausunnossaan liitto esittää, että myyntiluvalliset kasvirohdosvalmisteet tulisi mahdollistaa tulevaisuudessa myyntiin myös apteekin ulkopuolella.
Pohjoismainen yhteistyö vahvistaa terveystuotealaa myös Suomessa – Ruohonjuuri mukana rakentamassa kestävää hyvinvointia yli rajojen6.8.2025 09:53:47 EEST | Tiedote
Kolme terveystuotealan toimijaa Pohjoismaista – ruotsalainen Hälsokraft HK Holding, suomalainen Ruohonjuuri Oy ja norjalainen Kinsarvik/Goodlife – ovat tiivistämässä yhteistyötään luodakseen vahvemman yhteispohjoismaisen verkoston. Tavoitteena on vahvistaa asemaa paikallisilla markkinoilla, jakaa osaamista ja edistää kestävää hyvinvointia laaja-alaisesti.
Nordic Collaboration to Enhance Health and Wellbeing Across the Region5.8.2025 12:38:26 EEST | Press release
Ruohonjuuri (FI) + Kinsarvik (NO) + Hälsokraft (SWE) Hälsokraft HK Holding, a well-established Swedish health retail group, Ruohonjuuri, a Finnish pioneer in organic and sustainable products and Kinsarvik/Goodlife, a leading Norwegian natural health retailer, are excited to announce the strengthening of their collaboration to enhance their presence across the Nordic region.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme