Lahjoita lämpöä -kampanjassa jokainen voi auttaa vähävaraisia ihmisiä
A-klinikkasäätiön ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Lahjoita lämpöä -kampanja käynnistyy jälleen. Kampanjassa kerätään lapasia ja villasukkia asunnottomuutta kokeville ihmisille ja muille apua tarvitseville. Kampanjan avulla jokainen voi olla tukemassa heikommassa asemassa olevia talvikauden lähestyessä.
Lahjoita lämpöä -kampanja on vuosittain järjestettävä tapahtuma, joka on kerännyt valtavan suosion. Vuonna 2024 kampanja sai 8 300 paria lahjoitettuja lapasia ja villasukkia, jotka jaettiin eteenpäin apua tarvitseville. Kampanjaan osallistuvat voivat neuloa itse tai lahjoittaa valmiita tuotteita.
Kampanjaan voi osallistua tuomalla lahjoituksia keräyspisteisiin ympäri Suomen.Lapasia, sormikkaita ja villasukkia voi toimittaa marraskuun loppuun asti kampanjasivulla ilmoitettuihin keräyspisteisiin tai postittaa A-klinikkasäätiön Kohtaavan työn yksikköön (Osis, Näkinkuja 4, 00530 Helsinki). Täydennämme listaa keräyspisteistä syksyn aikana. Keräyspisteeksi voit ilmoittautua täältä!
"Lapaset ja sukat kertovat viestin: olet tärkeä. Päihteiden keskellä elävälle tällainen viesti voi olla käänteentekevä, sillä usein he kuulevat vain torjuvia sanoja ja katse käännetään heistä pois. Yksinkertainen teko tuo muistutuksen siitä, että ihmisyys yhdistää meitä kaikkia," A-klinikkasäätiön kohtaavan työn yksikön kehityspäällikkö Susanna Okker sanoo.
Lahjoitukset toimitetaan niitä tarvitseville ihmisille yhteistyössä eri järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteiskampanjallaan A-klinikkasäätiö ja EHYT haluavat paitsi tarjota käytännön apua, myös nostaa esiin keskustelua yhteiskunnan vähävaraisten ja asunnottomuutta kokevien ihmisten asemasta.
Järjestöt painottavat, että lahjoitusten merkitys on suuri: pienikin apu voi olla ratkaiseva ihmiselle, joka elää vaikeassa elämäntilanteessa.”Kun monien turvaa ja toimeentuloa heikennetään, kasvavat sekä avun tarve että auttamisen halu. Vaikka joskus tuntuisi, ettei asioille voi tehdä mitään, lahjoitetut lapaset ovat pieni teko, joka kertoo välittämisestä,” EHYT ry:n kansalaistoiminnan johtaja Jiri Damski muistuttaa.
Lahjoita lämpöä -kampanja on tärkeä osoitus siitä, kuinka yhteisöllisyys ja solidaarisuus voivat parantaa monien ihmisten elämänlaatua. Kampanja tukee myös vuosittaista Asunnottomien yötä, joka järjestetään 17.10. YK:n köyhyyden vastaisena päivänä. Lisätietoja kampanjasta ja osallistumismahdollisuuksista löytyy A-klinikkasäätiön ja EHYTin verkkosivuilta. Kampanja on käynnissä marraskuun 2025 loppuun saakka.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tarja VirolainenViestintäjohtajaA-klinikkasäätiöPuh:050 4435 116tarja.virolainen@a-klinikkasaatio.fi
Jiri DamskiJohtaja (kansalaistoiminta)Ehkäisevä päihdetyö EHYT ryPuh:0404509077jiri.damski@ehyt.fi
Kuvat
A-klinikkasäätiö
A-klinikkasäätiö on addiktioiden asiantuntijaorganisaatio, jonka tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihde- ja riippuvuushaittoja. Rakennamme inhimillisempää yhteiskuntaa ja keskitymme toiminnassamme etenkin kohtaavaan työhön, verkkoauttamiseen ja addiktiotutkimukseen. A-klinikkakonserniin kuuluu säätiön omistama A-klinikka Oy, joka tuottaa päihde- ja mielenterveyspalveluja.
Ehkäisevä päihdety Ehyt ry
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on valtakunnallinen kansalais- ja asiantuntijajärjestö, joka ehkäisee ja vähentää päihde- ja pelihaittoja. EHYT tukee yhteisöjen ja yksilöiden hyvinvointia sekä vahvistaa sosiaalisesti kestävää kehitystä. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta A-klinikkasäätiö
Jokainen lapsi tarvitsee luottoaikuisen – Maaret Kallio ja Matti Rönkä Luottoaikuiset-kampanjan suojelijoina11.8.2025 08:34:05 EEST | Tiedote
A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminta lanseeraa Luottoaikuiset-kampanjan, joka korostaa turvallisten aikuisten merkitystä lasten ja nuorten hyvinvoinnissa. Kampanjan suojelijoina toimivat kouluttajapsykoterapeutti, kirjailija Maaret Kallio sekä entinen uutisankkuri, kirjailija Matti Rönkä.
Väitöstutkimus: pakomatka arjesta voi päättyä riippuvuuteen8.5.2025 09:44:01 EEST | Tiedote
A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Hannu Jouhki väittelee 16.5. Tampereen yliopistossa aiheesta, joka lisää ymmärrystä riippuvuuksien kehittymisestä. Tutkimus osoittaa, että todellisuuspakoisuus eli eskapismi ei ole vain hetkellinen tunne, vaan se voi ennustaa addiktioiden syntymistä. Jouhkin mukaan riippuvuudet kumpuavat usein halusta paeta arkea, jonka paineet, suoritusvaatimukset ja jatkuva mitattavuus ovat karanneet hallinnasta.
Addiktiokysely: äänestäjät pitävät huumekysymyksiä keskeisinä vaaleissa11.4.2025 00:01:00 EEST | Tiedote
A-klinikkasäätiön tuore Addiktiokysely osoittaa, että 57 % suomalaisista pitää huumekysymyksiä keskeisenä teemana tulevissa alue- ja kuntavaaleissa. Lähes puolet kansasta katsoo, että nuorten huumekuolemien taustalla vaikuttavat yhteiskunnalliset päätökset.
YleX Aamun PPP-karavaani ja Huolimöykky tien päällä pienentämässä lasten ja nuorten huolia4.4.2025 06:36:51 EEST | Tiedote
YleX Aamun Poikelus, Pehkonen ja Parikka ottavat jälleen karavaanin alleen koko päiväksi perjantaina 4.4. ja mukana on myös yksi erityinen matkustaja: Huolimöykky. PPP-karavaani käynnistää A-klinikkasäätiön ja Ensi- ja turvakotien liiton Huominen ilman huolimöykkyä -lahjoituskampanjan. Sen tuotoilla autetaan lapsia ja nuoria, joiden kotona on turvatonta.
Suomalaisista yli puolet rajoittaisi nettikasinoiden saatavuutta24.3.2025 00:01:00 EET | Tiedote
Valtaosa suomalaisista (64 %) vastustaa nettikasinoiden sääntelyn höllentämistä ja edellyttää peliyhtiöiltä vastuullisuutta. A-klinikkasäätiön tuoreen Addiktiokyselyn mukaan 84 % pitää tärkeänä, että rahapelien tarjoajat tiedottavat pelaamisen riskeistä. Samalla 87 % vaatii tiukkaa ikärajavalvontaa lasten ja nuorten suojelemiseksi. Tulokset nostavat esiin ennaltaehkäisyn tärkeyden, kun hallitus valmistelee rahapelijärjestelmän uudistusta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme