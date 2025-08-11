Lahjoita lämpöä -kampanjassa jokainen voi auttaa vähävaraisia ihmisiä

Lahjoita lämpöä -kampanja on vuosittain järjestettävä tapahtuma, joka on kerännyt valtavan suosion. Vuonna 2024 kampanja sai 8 300 paria lahjoitettuja lapasia ja villasukkia, jotka jaettiin eteenpäin apua tarvitseville. Kampanjaan osallistuvat voivat neuloa itse tai lahjoittaa valmiita tuotteita.

Kampanjaan voi osallistua tuomalla lahjoituksia keräyspisteisiin ympäri Suomen.Lapasia, sormikkaita ja villasukkia voi toimittaa marraskuun loppuun asti kampanjasivulla ilmoitettuihin keräyspisteisiin tai postittaa A-klinikkasäätiön Kohtaavan työn yksikköön (Osis, Näkinkuja 4, 00530 Helsinki). Täydennämme listaa keräyspisteistä syksyn aikana. Keräyspisteeksi voit ilmoittautua täältä!

"Lapaset ja sukat kertovat viestin: olet tärkeä. Päihteiden keskellä elävälle tällainen viesti voi olla käänteentekevä, sillä usein he kuulevat vain torjuvia sanoja ja katse käännetään heistä pois. Yksinkertainen teko tuo muistutuksen siitä, että ihmisyys yhdistää meitä kaikkia," A-klinikkasäätiön kohtaavan työn yksikön kehityspäällikkö Susanna Okker sanoo.

Lahjoitukset toimitetaan niitä tarvitseville ihmisille yhteistyössä eri järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteiskampanjallaan A-klinikkasäätiö ja EHYT haluavat paitsi tarjota käytännön apua, myös nostaa esiin keskustelua yhteiskunnan vähävaraisten ja asunnottomuutta kokevien ihmisten asemasta.

Järjestöt painottavat, että lahjoitusten merkitys on suuri: pienikin apu voi olla ratkaiseva ihmiselle, joka elää vaikeassa elämäntilanteessa.”Kun monien turvaa ja toimeentuloa heikennetään, kasvavat sekä avun tarve että auttamisen halu. Vaikka joskus tuntuisi, ettei asioille voi tehdä mitään, lahjoitetut lapaset ovat pieni teko, joka kertoo välittämisestä,” EHYT ry:n kansalaistoiminnan johtaja Jiri Damski muistuttaa.

Lahjoita lämpöä -kampanja on tärkeä osoitus siitä, kuinka yhteisöllisyys ja solidaarisuus voivat parantaa monien ihmisten elämänlaatua. Kampanja tukee myös vuosittaista Asunnottomien yötä, joka järjestetään 17.10. YK:n köyhyyden vastaisena päivänä. Lisätietoja kampanjasta ja osallistumismahdollisuuksista löytyy A-klinikkasäätiön ja EHYTin verkkosivuilta. Kampanja on käynnissä marraskuun 2025 loppuun saakka.