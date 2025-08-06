Yli 20 yhteiskunnallista vaikuttajaa eri puolilta maailmaa vetoaa pääministeri Orpoon: Ei leikkauksia kehitysyhteistyöhön

Yli 20 yhteiskunnallista vaikuttajaa eri puolilta maailmaa vetoaa avoimilla kirjeillä pääministeri Petteri Orpoon (kok.) sen puolesta, ettei Suomen hallitus tee syksyn budjettiriihessä lisää leikkauksia kehitysyhteistyöhön.

Pääministeri Orpolle ovat kirjoittaneet muun muassa arkkipiispa Tapio Luoma, tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnon ehdokas Feride Rushiti, vuoden 2020 Goldman-ympäristöpalkinnon voittanut Paul Sein Twa, ylilääkäri ja professori Hanna Nohynek, toimittaja Riku Rantala, vuoden 2024 Right Livelihood -palkinnon voittanut Anabela Lemos, toimittaja ja tietokirjailija Rauli Virtanen sekä yrittäjä Julia Thurén.

”Suomen tuki on entistäkin tärkeämpää. Ilman sitä väkivaltaa kokeneet voivat menettää mahdollisuuden oikeuden toteutumiseen, ja naisille ja tytöille kaikkialla välittyisi viesti, että heidän kärsimyksensä on neuvottelukysymys”, kirjoittaa tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnon ehdokas Feride Rushiti.

”Lisäleikkaukset syventäisivät nykyistä kriisitilaa [Myanmarissa], heikentäisivät yhteisöjen selviytymismahdollisuuksia ja horjuttaisivat alueen rauhan ja vakauden näkymiä. Rahoituksen jatkuminen on välttämätöntä, jotta haavoittuvassa asemassa olevat yhteisöt eivät jää yksin näinä kriittisinä aikoina”, kirjoittaa Goldman-ympäristöpalkinnon vuonna 2020 voittanut Paul Sein Twa.

”Mahdollisten lisäleikkausten myötä emme voi väistää kysymystä, mitä se merkitsee, että Suomi ei pidä kansainvälisiä sitoumuksiaan. Entä mitä se kertoo meistä kansakuntana, jos emme piittaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä?” kirjoittaa arkkipiispa Tapio Luoma.

”Olen kansainvälisenä toimittajana ja kosmopoliittina huolissani uutisista, joiden mukaan hallituksenne aikoo edelleen leikata kehitysyhteistyön rahoitusta. Näen omin silmin työssäni maailmalla, kuinka ilmastonmuutos ja köyhyys tekevät ihmisten elämästä kärsimystä, ja tällä yhteisellä pallolla me olemme kaikki vastuussa toisistamme. Suomi ei saa käpertyä itsekkäästi ajattelemaan omaa etuaan. Nurkkakuntainen ja sisäänpäin lämpiävä maa ei pärjää modernissa maailmassa”, kirjoittaa toimittaja Riku Rantala.

”Kehitysyhteistyö pelastaa ihmishenkiä, ehkäisee kriisejä ja suojaa myös Suomea. Rokotuskattavuuden ja terveydenhuollon vahvistaminen vähentävät tartuntatautien aiheuttamia kriisejä, jotka voivat levitä yli rajojen. Jokainen ennaltaehkäisyyn sijoitettu euro säästää moninkertaisesti tulevissa kriiseissä, pandemiat mukaan lukien”, kirjoittaa ylilääkäri ja WHO SAGEn puheenjohtaja Hanna Nohynek.

Tiedotteen lopussa on lisää otteita pääministeri Petteri Orpolle suunnatuista kirjeistä.

Kirjeet ovat osa suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingon koordinoimaa Suomi, älä käännä selkääsi maailmalle -kampanjaa. Kirjeet ovat luettavissa Fingon verkkosivuilla ja vapaasti median käytettävissä.

Fingo tiedusteli jäsenjärjestöjensä kanssa eri tahojen kiinnostusta vedota pääministeri Orpoon avoimella kirjeellä kehitysyhteistyön puolesta. Kirjeitä saapui niin Suomesta kuin eri puolilta maailmaa.

Kampanja vetoaa Petteri Orpon hallitukseen sen puolesta, ettei Suomi käännä selkäänsä maailmalle. Ministeri Ville Tavion (ps.) mukaan Suomi on leikannut kehitysyhteistyön rahoitusta jo yli 1,3 miljardia euroa tämän hallituskauden aikana. Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on elokuussa esittänyt kehitysyhteistyöhön jo neljättä, mittavaa leikkauskierrosta syksyn budjettiriihessä.

Kutsu: Tempaus 1. syyskuuta Esplanadin puistossa

Fingo kutsuu median tervetulleeksi seuraamaan tempausta maanantaina 1. syyskuuta kello 17 Smolnan läheisyydessä. Tempauksen paikka tarkentuu lähempänä ajankohtaa.

Tilaisuudessa lauletaan Maailma-kuoron johdolla Pave Maijasen kappale Pidä Huolta sekä Finlandia-hymni. Pidä huolta esitetään Pave Maijasen perikunnan suostumuksella ja Finlandia-hymni esitetään Sibeliuksen perikunnan suostumuksella. Huomioittehan, että Finlandia-hymnin videointiin tilaisuudessa ei ole lupaa Sibeliuksen perikunnalta. Muuten videointi tilaisuudessa on vapaata.

Tilaisuus tarjoaa toimituksille mahdollisuuden saada esimerkiksi kuvituskuvaa kehitysyhteistyötä koskevaan budjettikeskusteluun. Tilaisuudessa on paikalla monia kehityspolitiikan asiantuntijoita haastatteluja varten.

Politiikkamuistio toimitusten taustaksi

Löydätte lisätiedoista Fingon politiikkamuistion. Muistio sisältää taustatietoa kehitysyhteistyön määrärahoista ja mahdollisten leikkausten vaikutuksista toimitusten työn tueksi.

Otteita kirjeistä pääministeri Petteri Orpolle

”Nyt seuraan surullisena, kuinka olemme heittämässä arvojamme romukoppaan, ja puheet mm. tyttöjen ja naisten aseman parantamisesta ovat kääntymässä sanahelinäksi sekä mainehaitaksi, jonka arvoista kiinni pitävä kansainvälinen yhteisö kyllä huomioi.

En haluaisi maailman kääntävän meille selkäänsä, jos me nyt käännämme selkämme sille.

Mainetta voi toki myöhemmin korjata, mutta ei niitä ihmishenkiä, jotka juuri nyt menetämme rikkaan maailman tekemien rajujen leikkausten seurauksena.”

– Rauli Virtanen, toimittaja, tietokirjailija

”Mielestäni meillä täällä Suomessa asiat ovat maailman mittakaavassa satumaisen hyvin. Siksi tuntuu järjenvastaiselta ja epäinhimilliseltä leikata kehitysyhteistyöstä, jolla tehdään pitkäjänteistä työtä köyhyyden ja ilmastokriisin ehkäisemisen puolesta.

Mikäli valtiovarainministeri Purran neljäs säästökierros menee läpi, Suomen varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahat olisivat alle kaksi kolmasosaa verrattuna hallituskauden alkuun. Leikkaus on paljon. Liikaa.”

– Julia Thurén, yrittäjä, VTM

”On ratkaisevan tärkeää, että Suomi säilyttää sitoutumisensa kansainväliseen kehitysyhteistyöhön, mukaan lukien Mosambikin kansalaisyhteiskunnan tukemiseen, eikä heikennä sitä, erityisesti maatamme nyt kohtaavina hankalina aikoina.

Miljoonat ihmiset maassamme, Afrikassa ja globaalissa etelässä kamppailevat selviytyäkseen. Jos Suomi leikkaa jo ennestään supistunutta kehitysyhteistyöbudjettiaan, seuraukset mitataan menetettyinä ihmishenkinä ja tulevaisuuksina.”

– Anabela Lemos, johtaja (Justiça Ambiental JA!, Mosambik), vuoden 2024 Right Livelihood Award -palkinnon voittaja

”Kansainvälisen monenkeskisen järjestelmän horjuminen, konfliktien lisääntyminen ja ilmastokriisi lisäävät epävakautta Euroopan lähialueilla ja heijastuvat myös meihin. Keskinäisriippuvaisessa maailmassa palvelemme välillisesti myös omaa tulevaisuuttamme, kun suuntaamme apua sinne, missä hätä on suurin.”

– Tapio Luoma, arkkipiispa

”Suomen jatkuva tuki on muutakin kuin poliittinen kannanotto; se merkitsee toivon pilkahdusta niille, jotka ajavat demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Suomen on tärkeää pysyä sitoutuneena kansainväliseen kehitykseen, jotta kumppanuutemme ja ne ihmiset, joita autamme, eivät unohtuisi tai jäisi huomiotta. Elämme ratkaisevaa hetkeä globaalin demokratian kannalta, ja jatkuva tukenne on nyt äärimmäisen tärkeää.”

– Maina Kiai, hallituksen jäsen, InformAction

”Jatkamalla panostuksia tyttöjen tulevaisuuteen voimme rakentaa maailman, jossa jokainen tyttö voi vapaasti kasvaa, kukoistaa ja toteuttaa koko potentiaaliaan ilman väkivaltaa, syrjintää tai hiljentämistä.”

– Chantelle K. Chisiri, Nuorten puolestapuhuja, My Body My Future, Plan International Zimbabwe

”Suomessa opiskelleena kannustan Suomea jatkamaan kehitysyhteistyötä. Uskon, että se on tärkeä keino edistää Suomen merkittävää diplomaattista roolia ja näkyvyyttä kansainvälisissä kysymyksissä, kehityksessä, rauhanrakentamisessa ja ihmiskunnan hyvinvoinnissa.”

– Abebe Yehualawork, Toiminnanjohtaja, Help for Persons with Disabilities Organization HPDO

Lisätietoja:

Kirjeitä pääministeri Petteri Orpolle

Fingon politiikkamuistio toimituksille taustatiedoksi (pdf)

Lue lisää Paul Sein Twasta ja hänen työstään.

Lue lisää Feride Rushitin johtaman KRCT-järjestön työstä.

Yhteydenotot:

Suomi, älä käännä selkääsi maailmalle -kampanjaa koskien: Mika Niskanen

Vaikuttamisviestinnän asiantuntija, Fingo

050 317 6715 | mika.niskanen@fingo.fi

Kehityspolitiikkaa ja budjettiesityksen sisältöjä koskien: Ilmari Nalbantoglu

Vaikuttamistyön johtaja, Fingo

050 317 6693 | ilmari.nalbantoglu@fingo.fi

Kuvien oikeudet:

Julia Thurénin kuva: Julia Thurénin kuva-arkisto / Dorit Salutskij

Paul Sein Twan kuva: Paul Sein Twan kuva-arkisto / The Goldman Environmental Prize

Feride Rushitin kuva: Feride Rushitin kuva-arkisto

Riku Rantalan kuva: WSOY / Marko Rantanen

Tapio Luoman kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Graafinen taitto: Julia Tavast