Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta käsitteli strategiaa ja järjestöavustusten periaatteita
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta kokoontui 28.8.2025 puheenjohtaja Maire Mäen johdolla. Lautakunta käsitteli muun muassa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategian päivitystä ja järjestöavustusten periaatteita.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategiaa päivitetään kuluvan syksyn aikana. Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnalle asiaa esittelivät Pohteen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto ja strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen.
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan yhtenä tehtävänä on laatia esitys aluehallitukselle ja aluevaltuustolle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi osana hyvinvointialueen strategiaa.
– Strategian päivittämiseen osallistuminen on hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnalle tärkeä tehtävä. Tavoitteissa on tärkeää näkyä ennaltaehkäisevän työn merkitys. Tärkeää on myös se, miten vaikutamme yhdessä eri toimijoiden kanssa hyvinvointia edistäviin rakenteisiin, toteaa lautakunnan puheenjohtaja Maire Mäki.
Strategian työstäminen jatkuu lautakunnissa, aluehallituksessa sekä aluevaltuustossa. Aluevaltuusto päättää strategian hyväksymisestä marraskuussa.
Järjestöavustusten periaatteet keskustelussa
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta keskusteli järjestöavustusprosessista ja pisteytyksestä vuodelle 2026. Aihetta esitteli järjestötyön koordinaattori Helena Liimatainen. Esityksessä oli huomioitu prosessista tehdyt huomiot ja avustusta aiemmin hakeneiden palautteet.
Lautakunnan keskustelussa nousi esiin huoli järjestöavustusten valtakunnallisista muutoksista, joilla on vaikutusta myös Pohteen alueen järjestöihin.
Lautakunta merkitsi infon tiedoksi. Lautakunta päättää vuoden 2026 avustusperiaatteista, pisteytysmallista ja haun avautumisesta syyskuun lopun kokouksessaan.
Pohde hakee kohdeavustusta Oulu2026-ohjelman taidenäyttelyä varten
Pohde hakee kohdeavustusta osallistuakseen ensi vuonna Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaan. Avustusta haetaan Me olemme kulttuuria –ohjelmahausta. Pohde osallistuisi Oulu2026-ohjelmaan taidenäyttelyllä, joka koostuu Pohteelle hyvinvointialueuudistuksen myötä siirtyneistä taideteoksista.
Oulu2026-ohjelmaan osallistuminen toteuttaisi Pohteen hyvinvointisuunnitelmaa. Pohteella on lakisääteinen velvollisuus edistää asukkaiden hyvinvointia ja tehdä hyvinvointia edistävää yhteistyötä kuntien ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Tähän kuuluu myös kulttuurihyvinvointi, jonka edistämiseen Pohde on sitoutunut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelmassa 2024–2025. Suunnitelman liitteenä olevassa kulttuurihyvinvointisuunnitelmassa Pohde on sitoutunut osallistumaan kulttuuripääkaupunkivuoden toimintaan.
Lautakunta merkitsi asian tiedoksi.
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan kokous järjestetään seuraavan kerran 8.9.2025.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löytyvät Pohteen verkkosivuilta: https://pohde.fi/tietoa-meista/paatoksenteko/lautakunnat/hyvinvoinnin-ja-osallisuuden-edistamisen-lautakunta/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maire MäkiHyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan puheenjohtajaPuh:044 4368200maire.maki@pohde.fi
Marjo Riitta TervonenYhteistyöjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 348 5227marjoriitta.tervonen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Päihde- ja riippuvuushoitoon hakeudutaan sosiaali- ja terveyskeskusten kautta loppuvuoteen mennessä koko Pohteen alueella26.8.2025 09:24:34 EEST | Tiedote
Asiakkaat hakeutuvat jatkossa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella päihde- ja riippuvuushoitoon soittamalla omaan sosiaali- ja terveyskeskukseensa tai ottamalla yhteyttä Digitaalisen sote-keskuksen kautta. Toimintamalli laajenee 1.9.2025 alkaen Kempeleeseen, Hailuotoon, Liminkaan, Lumijoelle, Oulunsaloon, Haapajärvelle, Reisjärvelle, Pyhäjärvelle, Kärsämäelle, Alavieskaan, Ylivieskaan, Nivalaan ja Sieviin. Muualla Pohteen alueella toimintamalli otetaan käyttöön loppuvuodesta 2025.
Syksyn 2025 influenssa- ja koronarokotukset käynnistyvät Pohjois-Pohjanmaalla vaiheittain25.8.2025 14:24:01 EEST | Tiedote
Influenssa- ja koronarokotukset alkavat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella ikäryhmittäin loka-marraskuussa 2025. Ajanvaraus rokotuksiin alkaa ikäryhmittäin syys-lokakuussa. Osassa paikkakunnista rokotuksia annetaan myös ilman ajanvarausta erikseen ilmoitettuina päivinä. Asiakas saa samalla rokotuskäynnillä influenssa- ja koronarokotteen. Rokotukset toteutetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n suositusten mukaisesti. Rokotukset ovat vapaaehtoisia.
Tulevaisuuslautakunta päivitti liikkumisen tuen ja henkilökohtaisen avun myöntämisen perusteet25.8.2025 09:04:07 EEST | Tiedote
Pohjois-pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen tulevaisuuslautakunta kokoontui 21.8.2025. Lautakunta päätti liikkumisen tuen ja henkilökohtaisen avun myöntämisen perusteista. Perusteita päivitettiin vammaispalvelulakiin tulleiden muutosten takia.
Päihteiden käytön ja rahapelaamisen aiheuttamiin haittoihin on puututtava jämäkämmin, sanovat Pohjois-Pohjanmaan asukkaat25.8.2025 08:52:16 EEST | Tiedote
Maaliskuussa 2025 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ja Pohjois-Pohjanmaan kunnat keräsivät yhdessä asukkailta näkemyksiä siitä, miten päihteiden käyttö ja rahapelaaminen ilmenevät heidän asuinkunnassaan. Lisäksi kysyttiin, miten näihin liittyviä haittoja voitaisiin ehkäistä. Tietoa kerättiin päihdetilannekyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 1325 täysi-ikäistä Pohjois-Pohjanmaan asukasta. Tiedonkeruun tuloksista on valmistunut kattava raportti, joka on luettavissa Pohteen verkkosivulla.
Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden yhteiseksi tietohallintojohtajaksi valittiin Mikko Päkkilä20.8.2025 14:04:58 EEST | Tiedote
Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden yhteinen tietohallintojohtajan virka on täytetty.
