Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta käsitteli strategiaa ja järjestöavustusten periaatteita

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategiaa päivitetään kuluvan syksyn aikana. Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnalle asiaa esittelivät Pohteen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto ja strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan yhtenä tehtävänä on laatia esitys aluehallitukselle ja aluevaltuustolle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi osana hyvinvointialueen strategiaa.

– Strategian päivittämiseen osallistuminen on hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnalle tärkeä tehtävä. Tavoitteissa on tärkeää näkyä ennaltaehkäisevän työn merkitys. Tärkeää on myös se, miten vaikutamme yhdessä eri toimijoiden kanssa hyvinvointia edistäviin rakenteisiin, toteaa lautakunnan puheenjohtaja Maire Mäki.

Strategian työstäminen jatkuu lautakunnissa, aluehallituksessa sekä aluevaltuustossa. Aluevaltuusto päättää strategian hyväksymisestä marraskuussa.

Järjestöavustusten periaatteet keskustelussa

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta keskusteli järjestöavustusprosessista ja pisteytyksestä vuodelle 2026. Aihetta esitteli järjestötyön koordinaattori Helena Liimatainen. Esityksessä oli huomioitu prosessista tehdyt huomiot ja avustusta aiemmin hakeneiden palautteet.

Lautakunnan keskustelussa nousi esiin huoli järjestöavustusten valtakunnallisista muutoksista, joilla on vaikutusta myös Pohteen alueen järjestöihin.

Lautakunta merkitsi infon tiedoksi. Lautakunta päättää vuoden 2026 avustusperiaatteista, pisteytysmallista ja haun avautumisesta syyskuun lopun kokouksessaan.

Pohde hakee kohdeavustusta Oulu2026-ohjelman taidenäyttelyä varten

Pohde hakee kohdeavustusta osallistuakseen ensi vuonna Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaan. Avustusta haetaan Me olemme kulttuuria –ohjelmahausta. Pohde osallistuisi Oulu2026-ohjelmaan taidenäyttelyllä, joka koostuu Pohteelle hyvinvointialueuudistuksen myötä siirtyneistä taideteoksista.

Oulu2026-ohjelmaan osallistuminen toteuttaisi Pohteen hyvinvointisuunnitelmaa. Pohteella on lakisääteinen velvollisuus edistää asukkaiden hyvinvointia ja tehdä hyvinvointia edistävää yhteistyötä kuntien ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Tähän kuuluu myös kulttuurihyvinvointi, jonka edistämiseen Pohde on sitoutunut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelmassa 2024–2025. Suunnitelman liitteenä olevassa kulttuurihyvinvointisuunnitelmassa Pohde on sitoutunut osallistumaan kulttuuripääkaupunkivuoden toimintaan.

Lautakunta merkitsi asian tiedoksi.

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan kokous järjestetään seuraavan kerran 8.9.2025.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löytyvät Pohteen verkkosivuilta: https://pohde.fi/tietoa-meista/paatoksenteko/lautakunnat/hyvinvoinnin-ja-osallisuuden-edistamisen-lautakunta/