Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Pelättyäkin kehnompi kevät, mutta rohkaiseva startti syksyyn

Keskuskauppakamari: Yhden paikan sääntö ulotettava myös hiljattain tutkinnon suorittaneisiin 28.8.2025

Keskuskauppakamari ehdottaa, että valmistelussa olevaan niin sanottuun yhden paikan sääntöön sisältyisi ehto, jonka mukaan korkeakouluun voisi hakea vain henkilö, jolla ei ole aiempaa samantasoista tutkintoa suomalaisesta korkeakoulusta tai jonka tutkinnon suorittamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta. Lakiluonnoksessa ehdotetaan nyt, että jatkossa opiskelijan pitäisi luopua aiemmasta opiskeluoikeudestaan, jos ottaa vastaan uuden opiskelupaikan.