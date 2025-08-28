Satelliittihavainnot paljastavat metaanipitoisuuden vuodenaikaisvaihtelun pohjoisilla leveysasteilla
Uusi väitöstutkimus osoittaa, että satelliittihavainnot tarjoavat luotettavaa tietoa metaanipitoisuuden vaihteluista ja auttavat erottamaan entistä tarkemmin luonnolliset päästöt ihmisen aiheuttamista. Tulokset korostavat satelliittihavaintojen merkitystä erityisesti pohjoisilla alueilla, joilta maanpinnalta tehtyjä havaintoja on suhteellisen harvassa.
Metaani on hiilidioksidin jälkeen merkittävin ihmisten toiminnasta aiheutuva kasvihuonekaasu, ja sen pitoisuus ilmakehässä vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Ilmatieteen laitoksen tutkija Ella Kivimäki arvioi väitöskirjassaan GOSAT- ja TROPOMI-satelliittien tuottamien metaanihavaintojen tarkkuutta, TROPOMI-havaintojen soveltuvuutta päästölähteiden arviointiin käänteismallinnuksen avulla sekä taustatekijöitä pitoisuuden vaihtelun taustalla keskittyen pohjoisiin leveysasteisiin.
Tulokset osoittivat, että koko ilmakehän yli keskiarvotetussa metaanipitoisuudessa on selkeä vuodenaikaisvaihtelu: pitoisuus on matalimmillaan keväällä tai alkukesästä ja korkeimmillaan talvella. Vaihtelun taustalla ovat erityisesti metaanin kemiallinen hajoaminen ilmakehässä sekä lumipeitteen vaikutus sekä maata eristävänä että maaperää kastelevana tekijänä.
“Satelliittihavaintojen avulla voimme paitsi seurata metaanipitoisuuden muutoksia laajoilla alueilla, myös parantaa ymmärrystä siitä, mitkä prosessit vaikuttavat sen kausivaihteluun”, Ella Kivimäki sanoo.
Satelliittien havainnot tukevat päästölähteiden arviointia
TROPOMI-satelliitti tarjosi laajemman alueellisen ja ajallisen kattavuuden kuin GOSAT-satelliitti. Molempien satelliittien havaintojen tarkkuus pohjoisilla leveysasteilla oli lähellä maailmanlaajuista keskiarvoa. Sen sijaan havaintojen hajonta oli pohjoisilla alueilla suurempi kuin globaalisti.
TROPOMI-havaintoja hyödynnettiin käänteismallinnuksessa, jossa havaittiin vuodenaikaan liittyviä virheitä, joilla voi olla merkittävä vaikutus päästöarvioihin. Päivitetyt laskenta-algoritmit paransivat havaintojen tarkkuutta ja vähensivät näitä virheitä. Satelliittihavainnot auttoivat myös erottamaan toisistaan aiempaa paremmin luonnolliset ja ihmisten toiminnasta syntyvät päästöt. Väitöskirjatutkimus vahvistaa, että satelliittihavainnot ovat keskeinen tietolähde metaanipitoisuuden ajallisen ja alueellisen vaihtelun ymmärtämisessä.
Tulokset tarjoavat tukea niin ilmastotutkimukselle kuin päästöjen seurannalle ja päätöksenteolle – erityisesti alueilla, joilta ei ole kattavaa maanpintahavaintoverkostoa.
Väitöstyö tarkastetaan Helsingin yliopistossa 5.9.2025
Ella Kivimäen väitöstyö "Evaluation and analysis of satellite-based methane observations at high Northern latitudes" tarkastetaan Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa perjantaina 5.9.2025 kello 12 alkavassa tilaisuudessa.
Väitöstilaisuus järjestetään Kumpulan kampuksella Physicum-rakennuksen salissa E204 osoitteessa Gustaf Hällströmin katu 2, Helsinki.
Kustoksena toimii Timo Vesala ja vastaväittäjä on Julia Marshall Saksan ilmailu- ja avaruuskeskuksesta (German Aerospace Center, DLR).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tutkija Ella Kivimäki, Ilmatieteen laitos, p. 050 464 5442
Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@fmi.fi.
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos
Elokuun viimeinen viikonloppu tuo mukanaan sateita, sumua ja lämpimämpää ilmaa28.8.2025 14:47:22 EEST | Tiedote
Pitkään jatkunut pohjoisvirtaus väistyy ja kääntyy eteläiseksi tuoden Suomeen lämpimämpää ilmaa Keski-Euroopasta. Lämpöä seuraavat kuitenkin sateet, jotka kulkeutuvat Suomen yli perjantaina ja lauantaina.
Viimeinen kesäviikko alkaa epävakaisena ja viileänä – loppuviikolla sää lämpenee hieman25.8.2025 15:15:15 EEST | Tiedote
Sadekuuroja esiintyy yhä monin paikoin, samoin yksittäisiä ukkosia. Loppuviikolla lämpötila voi nousta paikoin kahteenkymmeneen asteeseen.
Sää jatkuu viileänä – etelässä vastaavia lämpötiloja mitataan tyypillisesti syyskuun puolivälissä21.8.2025 14:01:45 EEST | Tiedote
Viileä sää jatkuu loppuviikolla koko maassa. Sää on epävakaista, mutta väliin mahtuu auringonpaistettakin.
Matalapaine voimistaa tuulia lähipäivinä vaarallisen voimakkaaksi – säässä tapahtuu selvä käänne kohti syksyä14.8.2025 14:15:22 EEST | Tiedote
Pohjois-Atlantilta saapuva syvenevä matalapaine liikkuu perjantain ja lauantain aikana Suomen yli kohti kaakkoa. Matalapaine voimistaa tuulia ja vie mennessään helteiset ilmat Suomen yltä.
Ilmastonmuutos teki pohjoisen heinäkuisesta helleaallosta vähintään kymmenen kertaa todennäköisemmän14.8.2025 03:00:00 EEST | Tiedote
Heinäkuun 12.–25. päivänä koettu kahden viikon hellejakso Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa oli ilmastonmuutoksen vuoksi noin kaksi astetta kuumempi ja vähintään kymmenen kertaa todennäköisempi kuin ilman ihmisen aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä, kertoo uusi kansainvälinen tutkimus.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme