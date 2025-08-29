YIT bygger Solar – Helsingfors Mässcentrums evenemangsutrymme för framtiden

Helsingfors Mässcentrum och YIT har undertecknat ett samarbetsavtal om att bygga evenemangsutrymmet Solar enligt alliansmodellen på platsen framför Mässcentrum i Helsingfors. Avtalets värde uppgår till cirka 15 miljoner euro. Projektets omfattning är cirka 1 500 brutto kvadratmeter.

”Det är fantastiskt att vi får fortsätta samarbetet med Helsingfors Mässcentrum genom detta projekt, som är i linje med vår strategi. I vår strategi vill vi lyfta kundupplevelsen till en ny nivå. Under utvecklingsfasen av Solar-projektet har vi tillsammans med beställaren och planeringsparterna säkerställt lösningar som motsvarar målsättningarna och skapar en stark grund för att nå de mål som Mässcentrum har satt för projektet”, säger Matti Sarikkola, direktör för YIT:s enhet för privat nyproduktion, och tillägger:

”Vi har tidigare genomfört renoveringen av hotellfastigheten intill Mässcentrum för Finlands Mässa Abp. Mässcentrum utvecklas kontinuerligt och det är fint att vi får vara en del av denna utveckling.”

Framtidens evenemangsutrymme Solar är ett av Helsingfors Mässcentrums största byggprojekt genom tiderna. Den totala investeringen uppgår till cirka 20 miljoner euro.

”När Solar står färdigt blir det en av Nordens modernaste evenemangslokaler, där unik arkitektur kombineras med flexibilitet och förstklassiga AV-tjänster. Byggprojektet är ett av de största för Mässcentrum under de senaste decennierna och kompletterar vår helhet på ett utmärkt sätt. Det tar också hänsyn till exempelvis internationella kongresser och företagsevenemang, vars inkomster och sysselsättningseffekter är betydande för huvudstadsregionen”, säger Helsingfors Mässcentrums verkställande direktör Anni Vepsäläinen.

Förberedande byggarbeten för Solar har inletts med de inre grundkonstruktionerna. Byggandet börjar i större omfattning våren 2026, och Solar färdigställs hösten 2027.

Det glasbaserade utrymmet, ritat av Arkkitehdit Davidsson Tarkela, reser sig nästan tio meter högt, och på Solars tak placeras ett fält av solpaneler. Ansvarstagande syns i Solar även i de högkvalitativa materialvalen samt i de noggrant utvalda och effektiva energilösningarna.

Solar lever och förändras i takt med Mässcentrums evenemang. Kapaciteten sträcker sig från middagar för cirka 500 gäster till möten med upp till 1 000 deltagare. Det flexibla utrymmet kan också kombineras med andra utrymmen i Mässcentrum.

I samband med byggprojektet förnyas även Mässcentrums fasad och huvudentré, som tas i bruk hösten 2026. Mässcentrums verksamhet fortsätter utan avbrott under hela byggtiden.

Visualiseringar av Solar kan laddas ner här. Bilder: Arkkitehdit Davidsson Tarkela.

Följ Solars framsteg här.