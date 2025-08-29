YIT bygger Solar – Helsingfors Mässcentrums evenemangsutrymme för framtiden
Helsingfors Mässcentrum växer tillsammans med staden och låter bygga framtidens evenemangsutrymme Solar. YIT har valts till entreprenör för byggprojektet som är värt cirka 20 miljoner euro. Den ljusa och höga glasbyggnaden, ritad av Arkkitehdit Davidsson Tarkela, blir färdig hösten 2027.
Helsingfors Mässcentrum och YIT har undertecknat ett samarbetsavtal om att bygga evenemangsutrymmet Solar enligt alliansmodellen på platsen framför Mässcentrum i Helsingfors. Avtalets värde uppgår till cirka 15 miljoner euro. Projektets omfattning är cirka 1 500 brutto kvadratmeter.
”Det är fantastiskt att vi får fortsätta samarbetet med Helsingfors Mässcentrum genom detta projekt, som är i linje med vår strategi. I vår strategi vill vi lyfta kundupplevelsen till en ny nivå. Under utvecklingsfasen av Solar-projektet har vi tillsammans med beställaren och planeringsparterna säkerställt lösningar som motsvarar målsättningarna och skapar en stark grund för att nå de mål som Mässcentrum har satt för projektet”, säger Matti Sarikkola, direktör för YIT:s enhet för privat nyproduktion, och tillägger:
”Vi har tidigare genomfört renoveringen av hotellfastigheten intill Mässcentrum för Finlands Mässa Abp. Mässcentrum utvecklas kontinuerligt och det är fint att vi får vara en del av denna utveckling.”
Framtidens evenemangsutrymme Solar är ett av Helsingfors Mässcentrums största byggprojekt genom tiderna. Den totala investeringen uppgår till cirka 20 miljoner euro.
”När Solar står färdigt blir det en av Nordens modernaste evenemangslokaler, där unik arkitektur kombineras med flexibilitet och förstklassiga AV-tjänster. Byggprojektet är ett av de största för Mässcentrum under de senaste decennierna och kompletterar vår helhet på ett utmärkt sätt. Det tar också hänsyn till exempelvis internationella kongresser och företagsevenemang, vars inkomster och sysselsättningseffekter är betydande för huvudstadsregionen”, säger Helsingfors Mässcentrums verkställande direktör Anni Vepsäläinen.
Förberedande byggarbeten för Solar har inletts med de inre grundkonstruktionerna. Byggandet börjar i större omfattning våren 2026, och Solar färdigställs hösten 2027.
Det glasbaserade utrymmet, ritat av Arkkitehdit Davidsson Tarkela, reser sig nästan tio meter högt, och på Solars tak placeras ett fält av solpaneler. Ansvarstagande syns i Solar även i de högkvalitativa materialvalen samt i de noggrant utvalda och effektiva energilösningarna.
Solar lever och förändras i takt med Mässcentrums evenemang. Kapaciteten sträcker sig från middagar för cirka 500 gäster till möten med upp till 1 000 deltagare. Det flexibla utrymmet kan också kombineras med andra utrymmen i Mässcentrum.
I samband med byggprojektet förnyas även Mässcentrums fasad och huvudentré, som tas i bruk hösten 2026. Mässcentrums verksamhet fortsätter utan avbrott under hela byggtiden.
Visualiseringar av Solar kan laddas ner här. Bilder: Arkkitehdit Davidsson Tarkela.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anni Vepsäläinen, verkställande direktör, Helsingfors Mässcentrum, tel. +358 400 400 074, anni.vepsalainen@messukeskus.com
Lumia Ankkuri, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, Helsingfors Mässcentrum, tel. +358 50 387 0023, lumia.ankkuri@messukeskus.com
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
YIT to build Solar, Helsinki Expo and Convention Centre’s event venue for the future29.8.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Helsinki Expo and Convention Centre is growing with the City of Helsinki and launching the construction of Solar, the event venue of the future. YIT has been selected as the contractor for the approximately 20-million euro construction project. The bright and lofty glass-structured event space, designed by Architects Davidsson Tarkela, will be completed in the autumn of 2027.
YIT toteuttaa Helsingin Messukeskuksen tulevaisuuden tapahtumatila Solarin29.8.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Helsingin Messukeskus kasvaa kaupungin mukana ja rakennuttaa tulevaisuuden Solar-tapahtumatilan. Noin 20 miljoonan euron rakennushankkeen urakoitsijaksi on valittu YIT. Arkkitehdit Davidsson Tarkelan suunnittelema valoisa ja korkea lasirakenteinen tapahtumatila valmistuu syksyllä 2027.
Tulevaisuuden infratyömaalla yhä useampi kone voi työskennellä ilman kuskia – ihmistyön tarve ei silti katoa28.8.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Tulevaisuuden infratyömaalla moni työvaihe kuten kaivaminen, maansiirto ja tiivistäminen voidaan hoitaa automaattisesti, autonomisesti tai kauko-ohjauksella. Automatisaatio tuo lukuisia etuja ja Suomella on saumoja olla edelläkävijä. Edistysaskeleet edellyttävät kuitenkin enemmän investointeja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan, pohtivat Maxpo-messuilla kohdanneet asiantuntijat. Maxpo 2025 -messut järjestetään torstaista lauantaihin 28. – 30.8.2025 Hyvinkään lentokentällä.
Maxpo 2025 esittelee isot koneet torstaista lauantaihin Hyvinkäällä27.8.2025 10:21:55 EEST | Tiedote
Suomen suurimmat konemessut Maxpo 2025 esittelee isot koneet ja maarakennusalan palvelut alan ammattilaisille nyt loppuviikosta 250 näytteilleasettajan voimin. Tänä vuonna päästään tutustumaan myös autonomisiin työkoneisiin. Maxpo 2025 -messut järjestetään torstaista lauantaihin 28. – 30.8.2025 Hyvinkään lentokentällä.
I love me 2025 ohjelma on julkaistu – luvassa kolme päivää inspiraatiota ja hyvää oloa26.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Ilmiöksi kohonneen I love me:n ohjelmassa kuullaan ajankohtaisia aiheita, tutustutaan täysin uuteen saunakosmetiikan ja komeudenhoidon johdattelemana sekä pohditaan suosittujen täyteainehoitojen riskejä ja niiden ennaltaehkäisyä. Puhujina tapahtumassa ovat mm. Keikarikaksikko Sami ja Jorma, Katri Niskanen ja Julia Sangervo. Pohjois-Europan suurin ja energisin hyvän olon tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 17.–19.10.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme