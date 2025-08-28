SOK mukaan European Marketing Distribution -hankintaliittoumaan

”Kansainvälisillä ruokamarkkinoilla hankinta on tänä päivänä yhä tiiviimpää yhteispeliä äärimmäisen vahvojen globaalien jättien kanssa. Täysin kotimaisena kaupparyhmänä meille on tärkeää löytää keinoja, joilla vahvistamme omaa ääntämme myös näissä keskusteluissa. Omien merkkien hankinnassa teemme tätä yhteistyötä yhdessä pohjoismaisten kollegoiden kanssa Coop Tradingin kautta, EMD tuo vastaavan yhteenliittymän tuen brändituotteiden hankintaan”, SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine kertoo.



European Marketing Distribution (EMD) on perustettu vuonna 1989, sen liikevaihto on noin 200 miljardia. Liittoumassa on jäseniä useimmista Euroopan maista, yhteensä se edustaa noin 58 000 myymälää. Liittouman tavoitteena on luoda uudenlaisia yhteistyömalleja kaupan alan yritysten ja suurten brändivalmistajien välille. Tavoitteena on paitsi kehittää yhteistyön tapoja, myös kannustaa innovointiin ja sen kautta tuoda uusia kiinnostavia tuotteita markkinoille.

“Osuuskauppana oma iso tavoitteemme on toki myös, että yhteistyön hyödyt näkyvät lopulta myös meillä käyvien asiakkaiden pienempänä kauppalaskuna”, Arttu Laine summaa.

Uusi yhteistyö ei vaikuta kotimaisen ruoan tarjontaan tai asemaan kaupparyhmän valikoimissa.

”Vahva kotimaisen ja paikallisen ruoan tarjonta on edelleen meidän ykkösasiamme, sitä asiakasomistajat meiltä odottavat. Toimintamme ytimessä ovat kuitenkin myös edulliset hinnat ja kiinnostava tuotteistus kansainvälisesti hankittavissa tuotteissa. Nämä kaksi puolta täydentävät toisiaan”, Laine kertoo.

Lisätietoja: kenttäjohtaja Arttu Laine, SOK, p. 010 76 81011, arttu.laine@sok.fi