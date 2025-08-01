Turku Energia

Kaukolämmön syyshinta säilyy edellisvuoden tasolla

29.8.2025 09:28:29 EEST | Turku Energia | Tiedote

Turku Energian myymän kaukolämmön syyshinta syys-marraskuulle on julkaistu ja säilyy edellisvuoden tasolla ollen verottomana 70,54 €/MWh (syys-marraskuu 2024: 70,57 €/MWh) ja verollisena 88,53 €/MWh (88,57 €/MWh). Syyshinta astuu voimaan 1.9.2025 alkaen.

Kuvituskuva. Turku Energian EnergiaOnline-palvelu palvelee myös kaukolämpöasiakkaita.

"Myymämme kaukolämmön hintakehitys jatkuu maltillisesti laskevana. Olemme viimeisen kahden vuosikymmenen aikana tehneet siirtymän fossiilisista polttoaineista uusiutuviin, ja se näkyy kaukolämmön tuotantokustannuksissa.  Tulevaisuuden panostukset seudullisessa kaukolämmön tuotannossa tehdään ei-polttavaan kaukolämmön tuotantoon kuten hukkalämpöön ja sähköiseen tuotantoon. Esimerkiksi ensi vuonna otamme käyttöön Pääskyvuoressa uuden sähkökattilan. Sähköisen tuotannon lisääminen vaikuttaa laskevasti hinnan lisäksi myös tuotantomme päästöihin”, sanoo Lämpö-yksikön johtaja Juho Perkonoja Turku Energiasta. 

Kaukolämmön syyshinta on Energiateollisuus ry:n kaukolämmön hintatilastoihin perustuvissa tyyppirakennuksissa 180-neliöisessä omakotitalossa keskimäärin 124,30 euroa ja 80 asuntoa kattavassa kerrostalossa kiinteistökohtaisesti keskimäärin 5577,39 euroa kuukaudessa. Hinta ei sisällä kaukolämmön tehomaksua.

Kaukolämmössä oleva tyyppikohde Käytetty vuosienergia Kaukolämmityksen verollinen energiahinta keskimäärin kesäkaudella eur/kk (syys – marraskuu)
Omakotitalo, koko 180 neliötä 18 MWh

124,30 eur/kk
80-asuntoinen kerrostalo 600 MWh 5577,39 eur/kk

Kaukolämmön perustuotanto tuotetaan Turku Energian osakkuusyhtiön Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n omistamissa laitoksissa Naantalin voimalaitoksella, Orikedon biolämpökeskuksessa ja Kakolan lämpöpumpuilla. Lisäksi Turku Energialla on vara- ja huipputuotantolaitoksia sekä muilta tuottajilta hankittua kaukolämpöä. 

Turku Energian myymästä kaukolämmöstä on viimeisen vuoden (12 kk) aikana tuotettu 94 % uusiutuvilla energialähteillä, hukkalämmöillä sekä sähkökattiloilla.  Kaukolämmön tuotanto jakaantui seuraavasti: biomassa (51,5 %), ei-polttava tuotanto eli lämmön talteenotto, lämpöpumput ja sähkö (39,8 %), kivihiili (0,1 %), öljy (1,8 %), turve (1,6 %), kierrätyspolttoaineet eli SRF (3,9 %), asfalteeni (0,9 %) ja kaatopaikkakaasu (0,4 %). 

Turku Energian kaukolämpö hinnoitellaan kausihinnoittelulla neljä kertaa vuodessa.   Tutustu hinnastoon. 

Turku Energia lyhyesti

Turku Energia -konserni kuuluu Suomen suurimpien energiayhtiöiden joukkoon. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 388,3 miljoonaa euroa. Turku Energiassa työskentelee noin 330 ammattilaista. Turku Energia on Varsinais-Suomen johtava sähkön ja lämmön myyjä ja siirtäjä. Toimintaamme kuuluu myös energiaverkostojen ja energiatuotantolaitosten kehittäminen, rakentaminen ja ylläpitäminen sekä sähköisen liikenteen kehittäminen Turun seudulla. Toimitamme ympäristöä, elämänlaatua ja kilpailukykyä parantavia energiapalveluita 130 000 taloudelle ja yritykselle. Asiakaslupauksemme on "Olemme lähellä, näemme kauas". www.turkuenergia.fi

