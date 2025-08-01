Kaukolämmön syyshinta säilyy edellisvuoden tasolla
Turku Energian myymän kaukolämmön syyshinta syys-marraskuulle on julkaistu ja säilyy edellisvuoden tasolla ollen verottomana 70,54 €/MWh (syys-marraskuu 2024: 70,57 €/MWh) ja verollisena 88,53 €/MWh (88,57 €/MWh). Syyshinta astuu voimaan 1.9.2025 alkaen.
"Myymämme kaukolämmön hintakehitys jatkuu maltillisesti laskevana. Olemme viimeisen kahden vuosikymmenen aikana tehneet siirtymän fossiilisista polttoaineista uusiutuviin, ja se näkyy kaukolämmön tuotantokustannuksissa. Tulevaisuuden panostukset seudullisessa kaukolämmön tuotannossa tehdään ei-polttavaan kaukolämmön tuotantoon kuten hukkalämpöön ja sähköiseen tuotantoon. Esimerkiksi ensi vuonna otamme käyttöön Pääskyvuoressa uuden sähkökattilan. Sähköisen tuotannon lisääminen vaikuttaa laskevasti hinnan lisäksi myös tuotantomme päästöihin”, sanoo Lämpö-yksikön johtaja Juho Perkonoja Turku Energiasta.
Kaukolämmön syyshinta on Energiateollisuus ry:n kaukolämmön hintatilastoihin perustuvissa tyyppirakennuksissa 180-neliöisessä omakotitalossa keskimäärin 124,30 euroa ja 80 asuntoa kattavassa kerrostalossa kiinteistökohtaisesti keskimäärin 5577,39 euroa kuukaudessa. Hinta ei sisällä kaukolämmön tehomaksua.
|Kaukolämmössä oleva tyyppikohde
|Käytetty vuosienergia
|Kaukolämmityksen verollinen energiahinta keskimäärin kesäkaudella eur/kk (syys – marraskuu)
|Omakotitalo, koko 180 neliötä
|18 MWh
|
124,30 eur/kk
|80-asuntoinen kerrostalo
|600 MWh
|5577,39 eur/kk
Kaukolämmön perustuotanto tuotetaan Turku Energian osakkuusyhtiön Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n omistamissa laitoksissa Naantalin voimalaitoksella, Orikedon biolämpökeskuksessa ja Kakolan lämpöpumpuilla. Lisäksi Turku Energialla on vara- ja huipputuotantolaitoksia sekä muilta tuottajilta hankittua kaukolämpöä.
Turku Energian myymästä kaukolämmöstä on viimeisen vuoden (12 kk) aikana tuotettu 94 % uusiutuvilla energialähteillä, hukkalämmöillä sekä sähkökattiloilla. Kaukolämmön tuotanto jakaantui seuraavasti: biomassa (51,5 %), ei-polttava tuotanto eli lämmön talteenotto, lämpöpumput ja sähkö (39,8 %), kivihiili (0,1 %), öljy (1,8 %), turve (1,6 %), kierrätyspolttoaineet eli SRF (3,9 %), asfalteeni (0,9 %) ja kaatopaikkakaasu (0,4 %).
Turku Energian kaukolämpö hinnoitellaan kausihinnoittelulla neljä kertaa vuodessa. Tutustu hinnastoon.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juho PerkonojaJohtaja, Lämpö-yksikkö,Turku EnergiaPuh:050 5573 206juho.perkonoja@turkuenergia.fi
Turku Energia lyhyesti
Turku Energia -konserni kuuluu Suomen suurimpien energiayhtiöiden joukkoon. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 388,3 miljoonaa euroa. Turku Energiassa työskentelee noin 330 ammattilaista. Turku Energia on Varsinais-Suomen johtava sähkön ja lämmön myyjä ja siirtäjä. Toimintaamme kuuluu myös energiaverkostojen ja energiatuotantolaitosten kehittäminen, rakentaminen ja ylläpitäminen sekä sähköisen liikenteen kehittäminen Turun seudulla. Toimitamme ympäristöä, elämänlaatua ja kilpailukykyä parantavia energiapalveluita 130 000 taloudelle ja yritykselle. Asiakaslupauksemme on "Olemme lähellä, näemme kauas". www.turkuenergia.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turku Energia
Turku Energia Sähköverkot tarkastaa keski- ja suurjännitteiset ilmajohtonsa helikopterilennoilla elokuun alussa1.8.2025 08:38:29 EEST | Tiedote
Helikopterilennot suoritetaan viikolla 32 eli 4.8.2025 alkaen koko Turku Energia Sähköverkkojen verkkoalueella. Lentojen avulla kartoitetaan keski- ja suurjännitteisen ilmajohtoverkon kuntoa. Kartoituksen tuloksia hyödynnetään kunnostus- ja raivaussuunnitelmien teossa. Tarkastettavaa ilmajohtoa on yhteensä noin 270 kilometriä.
Kaukolämmön kesähinta säilyy edellisvuoden tasolla, hintakehitys jatkuu ennusteen mukaan maltillisesti laskevana30.5.2025 10:15:42 EEST | Tiedote
Turku Energian myymän kaukolämmön kesähinta kesä-elokuulle on julkaistu, ja se astuu voimaan 1.6.2025. Kaukolämmön veroton kesähinta säilyy samana kuin vuodentakainen kesähinta, ollen 53,00 €/MWh. Verollinen hinta nousee edellisvuodesta arvonlisäveron korotuksen vuoksi, ja on 66,52 €/MWh (alv 25,5 %, kesä-elokuu 2024: 65,72 €, alv 24 %). Hintaennusteen mukaan kaukolämmön hinta on tulevina hinnoittelukausina laskeva.
Kaukolämpötyö aiheuttaa lämmönjakelun keskeytyksen osassa Raisiota 20.3.202517.3.2025 14:51:24 EET | Tiedote
Turku Energia toteuttaa kaukolämpöverkostonsa saneeraustoimenpiteitä Raisiossa torstaina 20.3.2025. Saneeraustyön takia kaukolämmön jakelussa on keskeytys Raisiossa Venheen alueella torstaina klo 8–19 välisenä aikana. Keskeytyksen piirissä on 53 kiinteistöä. Keskeytyksellä on vaikutusta myös keskeytyksen kohteena olevien kiinteistöjen lämpimän käyttöveden jakeluun.
Turku Energia Sähköverkot vaihtaa lähes kaikkien sähkönkäyttöpaikkojensa sähkömittarit vuosina 2025–202814.3.2025 09:54:37 EET | Tiedote
Turku Energia Sähköverkot vaihtaa lähes kaikkien sähkönkäyttöpaikkojensa sähkömittarit vuosien 2025–2028 aikana. Mittarinvaihtoprojekti käynnistyi viime vuonna pilottihankkeella. Mittareiden vaihdon myötä Turku Energia Sähköverkot pystyy vastaamaan uuden mittausasetuksen vaatimuksiin varttimittausvelvoitteen osalta, mahdollistamaan tarkemman ja reaaliaikaisen energiankulutuksen seurannan asiakkailleen ja parantamaan sähköverkon hallintaa ja nopeampaa reagointia vikatilanteissa. Mittarinvaihto on asiakkaille maksuton.
Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2024: Turku Energian tilikauden voitto edellisvuotta parempi - sähkön ja lämmön toimitusvarmuus säilyivät erinomaisella tasolla4.3.2025 11:44:42 EET | Tiedote
Turku Energian liikevoitto ja liikevaihto laskivat edellisvuodesta. Yhtiö saavutti pääosin asettamansa toiminnalliset tavoitteet. Sähkön ja lämmön toimitusvarmuus olivat erinomaisella tasolla ja asiakasmäärät kehittyivät positiivisesti. Asiakastyytyväisyys säilyi hyvällä tasolla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme