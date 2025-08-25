Kangasalan kaupunki

Uusia yhtiömuotoisia tontteja Lemetystä – haku alkaa 1.9.2025

29.8.2025 09:16:23 EEST | Kangasalan kaupunki | Tiedote

Kangasalan kaupunki luovuttaa neljä yhtiömuotoiseen asuinrakentamiseen soveltuvaa korttelia Lemetyn alueelta, Mannakorventien varrelta.

Kangasalan kaupunki

Haettavana ovat kolme AP-30-korttelia ja yksi AP-31-kortteli. Tonttien hakuaika on 1.9.–30.11.2025.

Tontit sijaitsevat keskeisellä paikalla, monipuolisten ja kehittyvien liikenneyhteyksien varrella. Lemetty on täydennysrakennettava alue, josta kaupunki on juuri luovuttanut 27 pientalotonttia ja yksityiselle päiväkodille tontin. Alue tukeutuu osittain myös viereisen Lamminrahkan palveluihin, joihin on matkaa 700 – 800 metriä ja jonne pääsee turvallisesti myös pyörällä tai kävellen 12-tien alituksen kautta.

Tontit vuokrataan 50 vuoden vuokra-ajalla, ja rakennusoikeuden arvo on 330 €/k-m². Perusvuokra on 5 % rakennusoikeuden arvosta, ja vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin.

Lisätiedot ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät kaupungin verkkosivuilta Lemetyn yhtiömuotoiset korttelit – Kangasala

Yhteyshenkilöt

Teemu Valkolehto, kaupungingeodeetti
p. 050 596 9125, teemu.valkolehto(at)kangasala.fi

